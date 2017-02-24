В защиту Лещенко

Очередной скандал вокруг депутата-журналиста Сергея Лещенко — «заказуха».

Спустя полгода после истории с его элитной квартирой, купленной явно не на официальную зарплату, появляется новость. Американский сайт публикует информацию о том, что Лещенко шантажировал Пола Манафорта, главу предвыборного штаба Дональда Трампа. Якобы с телефона Лещенко отправлялись сообщения дочери Манафорта и для контакта был указан е-мейл, который якобы принадлежит Лещенко. Сам Лещенко всё отрицает.

Заказчики добились результата. Резонанс новость вызвала. Во-первых, есть цитаты от самого Манафорта, во-вторых, источник публикации — американское издание.

Сейчас общественное мнение с негодованием набросится на шантажиста Лещенко. Но задумайтесь, если Лещенко целенаправленно «мочат», значит, он действительно опасен . Значит, тот компромат на украинский политикум, который он сливает, кому-то мешает. Иначе Лещенко оставили бы в покое, как многих других общественных деятелей, попавших на волне Евромайдана под купол Верховной Рады.

Лещенко участвует в информационной войне, и его враг чётко обозначен. Это команда президента Петра Порошенко, включая людей Арсения Яценюка из «Народного фронта».

Буквально вчера Лещенко разоблачил попытку протащить на пост аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины никому неизвестного американца. Процитирую пост Лещенко: « Чтобы вы понимали важность этого поста — в руки этому человеку БПП и Народный фронт хотели вручить будущее антикоррупционного бюро. Потому что глава НАБУ может быть уволен досрочно только по итогам ежегодного аудита ». На фоне этой новости особенно пикантно выглядит заявление Манафорта о том, что он раздумывает, не отправить ли доказательства шантажа Лещенко для расследования в НАБУ. Наверное, в связи с тем, что мистер Браун не стал аудитором, Манафорт пока не станет торопиться…

История с Манафортом говорит нам о том, что в Верховной Раде научились работать по-новому. Теперь договорённости о сливе информации и «чёрных» кампаниях достигнуты и с американскими источниками. Также это наталкивает на вывод о том, что идёт травля Лещенко.

Это фантастически работоспособный человек, который умеет искать и находить нужных людей и информацию. Следует отдать ему должное, он очень стойкий, не боится противостоять столь могущественным силам. И если бы НАБУ, НАЗК и НКРЕКП были не карманными, а полноценными организациями, они были бы заинтересованы в том, чтобы Лещенко с ними работал. Естественно, он не безгрешен, не живёт «на одну зарплату», на него тоже существует компромат. Но он занимается разоблачениями фактически в одиночку, в то время как остальные депутаты из группы «честных журналистов» попросту сдулись, поджали хвосты, прикусили языки и сотрудничают с властью. Люди боятся, люди хотят благополучия, и это понятно.

Я думаю, последняя остервенелая атака на Лещенко — это фейк разработки Кононенко и Грановского, на которых Лещенко постоянно «наезжает». Получить «обратку» от таких людей действительно страшно, потому что им всё равно, что будет с этой страной и с этим народом.

Что касается международного имиджа Украины, история с Манафортом не нанесёт никакого ущерба. Это настолько несущественно, что останется незамеченным. Американцев не интересуют чужие грязные игры.