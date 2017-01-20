Нищий, переводчик и пчела: дайте денег

Потешное путешествие украинской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе.

Радует уже сама картинка. На телеэкране появляется стильная, загорелая, уверенная в себе Кристин Лагард, распорядитель Международного валютного фонда. Перед ней расселись гости из Украины. К виду заискивающих банкротов Лагард давно привыкла, поэтому она ведёт себя непринуждённо. Униженная делегация из Украины делает бровки «домиком» и преданно заглядывает в глаза Лагард.

Во главе делегации, конечно, миллиардер, президент крупнейшей европейской страны, Пётр Порошенко. Он очень убедителен в своей роли как бы нищего, но честного патриота, прекрасно понимая, с каким финансовым монстром разговаривает. Рядом с ним сидит министр финансов Александр Данилюк, который также усердно заискивает и поэтому на фото выглядит скорее, как переводчик, а не как политик первого эшелона. А между Порошенко и Данилюком мы видим… большую пчелу…





Почему глава Нацбанка Валерия Гонтарева выбрала образ насекомого для встречи с директором-распорядителем МВФ, непонятно. Возможно, она бессознательно хотела показать, какая она труженица, какую пользу приносит стране. На самом деле, это неважно. Троица выглядит нелепо и униженно.

Это не тот исторический момент, которым будут «пишатися» грядущие поколения граждан Украины.

«Выделите нам транш побольше! Ну, пожалуйста! Мы не справляемся. Да и долги Украины достигли уже 95% ВВП. А тут ещё Россия требует выплатить 3 миллиарда долларов, выданных в долг при Януковиче. И, наверное, лондонский суд примет решение о необходимости выплаты…»

И Порошенко, и Данилюк, и Гонтарева понимают, что страна уходит из-под ног, провалившись в глубокую долговую яму и расколовшись на части. Что им делать, чтобы удержаться во власти и при этом ничего существенно не поменять? Просить, умолять, на коленях ползать, клясться и божиться, унижая тем самым свою страну, достоинство своего народа, лишая будущего поколения граждан Украины.

Малый и средний бизнес в Украине стреножен, «средний класс» практически уничтожен, банковская система разрушена, денежные операции и права ограничены дурными правилами, экономика заморожена. Своими действиями власть добивает всё, что есть ещё живого в Украине. Единственная мысль у населения — куда бы уехать, в какое государство иммигрировать. Некоторые хотят в Польшу, многие — в Канаду или США, кто-то направляется в Россию, потому что там ещё можно заработать. А помятый президент, странный министр финансов и полосатая пчела продолжают выпрашивать кредиты, чтобы удержаться при власти.

Хотелось бы крикнуть Кристин Лагард: не выделяйте Украине финансовой помощи до тех пор, пока эти люди не покинут нашу страну и не найдут другой источник для своей личной наживы. В конце концов, есть Белоруссия…