|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Нищий, переводчик и пчела: дайте денег
20.01.2017 15:13
Потешное путешествие украинской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе.
Радует уже сама картинка. На телеэкране появляется стильная, загорелая, уверенная в себе Кристин Лагард, распорядитель Международного валютного фонда. Перед ней расселись гости из Украины. К виду заискивающих банкротов Лагард давно привыкла, поэтому она ведёт себя непринуждённо. Униженная делегация из Украины делает бровки «домиком» и преданно заглядывает в глаза Лагард.
Во главе делегации, конечно, миллиардер, президент крупнейшей европейской страны, Пётр Порошенко. Он очень убедителен в своей роли как бы нищего, но честного патриота, прекрасно понимая, с каким финансовым монстром разговаривает. Рядом с ним сидит министр финансов Александр Данилюк, который также усердно заискивает и поэтому на фото выглядит скорее, как переводчик, а не как политик первого эшелона. А между Порошенко и Данилюком мы видим… большую пчелу…
Почему глава Нацбанка Валерия Гонтарева выбрала образ насекомого для встречи с директором-распорядителем МВФ, непонятно. Возможно, она бессознательно хотела показать, какая она труженица, какую пользу приносит стране. На самом деле, это неважно. Троица выглядит нелепо и униженно.
Это не тот исторический момент, которым будут «пишатися» грядущие поколения граждан Украины.
«Выделите нам транш побольше! Ну, пожалуйста! Мы не справляемся. Да и долги Украины достигли уже 95% ВВП. А тут ещё Россия требует выплатить 3 миллиарда долларов, выданных в долг при Януковиче. И, наверное, лондонский суд примет решение о необходимости выплаты…»
И Порошенко, и Данилюк, и Гонтарева понимают, что страна уходит из-под ног, провалившись в глубокую долговую яму и расколовшись на части. Что им делать, чтобы удержаться во власти и при этом ничего существенно не поменять? Просить, умолять, на коленях ползать, клясться и божиться, унижая тем самым свою страну, достоинство своего народа, лишая будущего поколения граждан Украины.
Малый и средний бизнес в Украине стреножен, «средний класс» практически уничтожен, банковская система разрушена, денежные операции и права ограничены дурными правилами, экономика заморожена. Своими действиями власть добивает всё, что есть ещё живого в Украине. Единственная мысль у населения — куда бы уехать, в какое государство иммигрировать. Некоторые хотят в Польшу, многие — в Канаду или США, кто-то направляется в Россию, потому что там ещё можно заработать. А помятый президент, странный министр финансов и полосатая пчела продолжают выпрашивать кредиты, чтобы удержаться при власти.
Хотелось бы крикнуть Кристин Лагард: не выделяйте Украине финансовой помощи до тех пор, пока эти люди не покинут нашу страну и не найдут другой источник для своей личной наживы. В конце концов, есть Белоруссия…
теги: геннадий балашов, МВФ, украина внешний долг, порошенко, данилюк, гонтарева, НБУ, кристин лагард, потужні переговори, політика, україна, украина новости, украина займы
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna pr адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада Вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта УКРПОШТА управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.