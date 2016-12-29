Тупая финансовая элита Поделиться:

За всеми этими известными убыточными брендами стоит один и тот же собственник — олигарх Коломойский. Вопрос, как ему удалось, имея баснословные капиталы, настолько бездарно их просадить.



Мог ли Коломойский дать команду редакции телеканала «1+1» выпускать качественный информационный контент? Наверное, мог. Но он не стал этого делать. По его желанию один из самых популярных медиаресурсов страны превратился в отупляющую свалку проплаченных новостных сюжетов и дурных сериалов. Восемь раз в сутки ТСН напускает страх на людей, вещая об убийствах, жутких историях и болезнях, настигших наших сограждан, погружая сознание в искажённый мир ложной информации.







Мог ли Коломойский дать команду руководству партии «Укроп» создать программу, которая бы не шла на поводу у отуплённого народа, а образовывала бы его, показывая реальный выход из нищеты? Мог. Но вместо этого программа «Укропа» похожа на идеи большевиков: «прозрачная и эффективная национализация крупных промышленных объектов»; запрет гражданам распоряжаться своей землёй (продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения); «социальная экономика»; «коррупция как преступление должна быть приравнена к измене Родине»; и т.д. Всё эти постулаты мы уже где-то слышали… За всеми этими известными убыточными брендами стоит один и тот же собственник — олигарх Коломойский. Вопрос, как ему удалось, имея баснословные капиталы, настолько бездарно их просадить.Мог ли Коломойский дать команду редакции телеканала «1+1» выпускать качественный информационный контент? Наверное, мог. Но он не стал этого делать. По его желанию один из самых популярных медиаресурсов страны превратился в отупляющую свалку проплаченных новостных сюжетов и дурных сериалов. Восемь раз в сутки ТСН напускает страх на людей, вещая об убийствах, жутких историях и болезнях, настигших наших сограждан, погружая сознание в искажённый мир ложной информации.Мог ли Коломойский дать команду руководству партии «Укроп» создать программу, которая бы не шла на поводу у отуплённого народа, а образовывала бы его, показывая реальный выход из нищеты? Мог. Но вместо этого программа «Укропа» похожа на идеи большевиков: «прозрачная и эффективная национализация крупных промышленных объектов»; запрет гражданам распоряжаться своей землёй (продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения); «социальная экономика»; «коррупция как преступление должна быть приравнена к измене Родине»; и т.д. Всё эти постулаты мы уже где-то слышали… На волне скандала с продлением лицензии «1+1» появилась информация , что телеканал убыточен, и что владельцу приходится доплачивать по 70-80 млн. долларов в год. А также, что оплачивался этот медиаресурс средствами «ПриватБанка», который тоже оказался с дырой в капитале. Теперь вспомним политический проект «Укроп», который обошёлся в огромную сумму денег и завял, так и не успев расцвести.

Проекты Коломойского и других олигархов отупляют население до такого состояния, когда люди уже просто не способны проследить причинно-следственную связь своей повальной бедности. И тем самым он наступает на свои же собственные грабли. В экономике страны обращается мало денег, бизнес связан по рукам и ногам запретами и налогами, деловая активность низкая, платежеспособность низкая, и из-за этого «1+1» не получает денег за рекламу и разоряется…



Это миф, что сверхбогатые люди Украины — олигархи, обладают интеллектуальным превосходством. На самом деле это предприимчивые парни из 90-х, которым достались огромные государственные деньги, и которые они благополучно на старости лет пустили под откос вместе со своей судьбой. Если ещё недавно Коломойский был уважаемым, влиятельным бизнесменом, то сегодня это кандидат на беженство. Он бежит из страны от уголовных дел, которые, возможно, заведёт на него президентская рать. И благодарить он за это должен не Порошенко, не Прокуратуру или Нацбанк, а исключительно самого себя за бездумно просаженное огромное состояние и убыточные проекты. Все бизнес-проекты Коломойского — всего лишь хватательный рефлекс поджимания под себя доступных активов.



И очень большая печаль, что Коломойский не единственный олигарх, который идёт этим путём наименьшего сопротивления. Нужно задуматься, кто финансирует Радикальную партию Ляшко, «Свободу», другие политические партии. При любом переделе власти будут появляться новые и новые «жертвы» передела имущества из олигархического окружения. И они сами виноваты в том, что они рано или поздно потеряют и свою страну, и свой собственный потенциал. Вместо того чтобы сделать Украину безналоговой, передовой страной и зажить счастливой жизнью уважаемых людей в своей стране, финансовая «элита» тупо всовывает дурные деньги в дурные проекты.

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