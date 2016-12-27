Финансовая полиция — для «крупняка»

В декабре был принят законопроект, согласно которому в Украине вместо налоговой милиции появится финансовая полиция.

Законопроект №5368 «О внесении изменений в Налоговый кодекс (относительно улучшения инвестиционного климата)».

Во многих развитых странах существуют специальные госорганы, которые занимаются финансовым мониторингом и контролем ради экономической безопасности государства. Но Украина — это другой случай.

Чтобы понять, зачем была упразднена налоговая милиция и вместо неё создана финансовая полиция, нужно выяснить, кто «проталкивал» законопроект. Здесь всё понятно.

Министр финансов Александр Данилюк неоднократно заявлял о необходимости замены шила на мыло. И обещал, что это произойдёт ещё до конца 2016-го года. Налоговая милиция, дескать, является криминальной структурой, поэтому её нужно реформировать и превратить в финансовую полицию. Подчиняться новый орган будет не Государственной фискальной службе, как было раньше, а Кабмину и Министерству финансов. Точнее, самому Данилюку.

Очевидно, что иметь финполицию в подчинении для Данилюка означает усилить политическое влияние и укрепить свои позиции. Министр финансов Украины становится более значимой фигурой со своим карательным органом численностью три тысячи человек.

Создание при определённой политической силе или госструктуре специального карательного органа — сегодня уже тенденция. Это формальный способ упрочить свои позиции. Конечно, ни о какой экономической безопасности страны в данном случае речи не идёт. Финансовая полиция Украины станет инструментом, которым будет пользоваться Министерство финансов в интересах политической группы, в которую входит Данилюк.

Кто стоит за этим решением, тоже довольно легко понять. С сентября 2015-го года Данилюк является заместителем Главы Администрации президента. Судя по всему, Петру Порошенко потребовались новые рычаги влияния и давления на политических оппонентов. Для этой цели и был устроен этот передел сфер влияния.

Отобранные у Государственной фискальной службы функции налоговой милиции — это удар по позициям главы службы Романа Насирова, который также является Председателем комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики. В его руках сконцентрировалось много значимых функций, теперь их разделит Данилюк.

Для малого и среднего бизнеса создание финполиции не означает ровным счётом ничего. Здесь попросту нечем поживиться, не те деньги. Эта новость касается лишь крупных финансов и крупных налогоплательщиков. Финполиция станет инструментом борьбы политических кланов за государственные финансовые потоки, например, добычу газа, возврат НДС и выделение средств из бюджета. А малый и средний бизнес Украины будет и дальше страдать от бесправия и нападок местных властей, носить взятки в кабинеты и договариваться о том, на что он и так имеет право.

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