Корпоративные права как объект залога – Головная боль залогодержателя

Залог корпоративных прав (КП) в украинских реалиях совершенно не является самостоятельным видом обеспечения. Такой залог широко применяется, однако, это имеет скорее формальный характер, чем несет в себе конкретную обеспечительную функцию. И связано это не только с несовершенством регулирования, но и со спецификой самого предмета обеспечения.

Периодически среди юристов высказывается мнение, что поскольку корпоративные права являются неделимыми и включают в себя как имущественную составляющую (например, право на получение прибыли), так и неимущественные права (право участия в управлении ООО, то они не могут быть предметом залога (ч. 5 ст. 576 ГКУ). Однако, по моему мнению данная позиция является ошибочной, поскольку корпоративные права могут отчуждаться с соблюдением определенных процедур, а следовательно и могут выступать в качестве предмета залога.

Данной позиции придерживается ВХСУ, который отмечал что корпоративные права являются разновидностью имущественных прав. При этом в соответствии со ст. 23 Закона Украины "О залоге" при залоге имущественных прав реализация предмета залога осуществляется путем уступки залогодателем залогодержателю требования, вытекающего из заложенного права (см. Постановление ВХСУ от 09.07.2014 года по делу № 910/17483/13)

Сама суть залога должна гарантировать погашение определенной суммы кредитору. Однако с залогом КП такого гарантировать нельзя, поскольку участник общества имеет полный объем своих прав до момента обращения взыскания на них, а значит, имеет возможность принимать решения, которые могут повлиять как на саму ценность такого имущественного права, так и создать множество преград для залогодержателя или затянуть процесс обращения взыскания по договору залога на определенный период. Рассмотрим риски немного подробнее.

Первой проблемой является то, что предчувствуя свою неплатежеспособнность и имея контроль над обществом достаточно должник легко может увеличить долги перед подконтрольными лицами, или осуществить отчуждение активов ООО, что приведет к потере кредитором возможности погасить долги за счет имущества или доходов такого общества. Необходимо четко осознавать, что стоимость корпоративных прав конкретного должника определяется не размером взноса в уставной фонд, а суммой всех активов общества за минусом его обязательств пропорционально размеру заложенной доли, поэтому если корпоративные права не подкреплены ликвидными активами общества, то грош им цена.

Второй проблемой является невозможность блокировки отчуждения корпоративных прав. Эта проблема заключается именно в несовершенстве законодательства. Допустим, стороны заключили договор залога корпоративных прав. Но это никак не мешает должнику усложнить кредитору жизнь путем отчуждения таких прав или замены себя как участника общества на другое лицо. При удостоверении протоколов собрания участников общества по вопросам отчуждения доли в уставном капитале (и/или изменение участников ООО) нотариус удостоверяет только подписи и не проверяет обременения, при этом законодательство предоставляет возможность участникам общества осуществить отчуждение доли по договору заключенному в простой письменной форме. При регистрации изменений в учредительные документы государственный регистратор также не проверяет обременены ли КП залогом в результате чего мы можем имея договор о залоге КП даже не знать, что такие права уже принадлежат другому лицу.

Третьей проблемой является то, что в случае залога доли корпоративных прав другой участник имеет первоочередное право на выкуп доли, а значит без его согласия вы не можете приобрести права на такие права и/или не можете стать участником общества. Так, если вы не получите заблаговременно согласие другого участника общества на передачу доли другого участника в залог - это увеличивает риск оспаривания такого договора. Однако, даже если вы получили он других участников общества согласие как на передачу вам в залог, так и на получение в собственность вами как кредитором доли, в случае обращения взыскания на нее, «спокойно спать» у вас нет оснований, так как такие согласия всегда могут быть отозваны. Вместе с этим следует обратить внимание, что отказ от первоочередного права на приобретение доли другого участника действует только на определенных условиях, а следовательно необходимо определить и цену продажи, что на момент оформления залога сделать почти нереально.

Поскольку сам порядок обращения взыскания на долю в ООО нормативно не урегулирован, этот момент достаточно подробно следует оговорить в договорном порядке и определиться каким именно путем кредитор осуществит погашение своих требований.

В существующей практике можно выделить два следующие варианты удовлетворения требований кредитором за счет корпоративных прав:

- выделение части имущества общества, которая соответствует доле участия в капитале с последующей передачей его кредитору, либо выделение данной доли в денежном эквиваленте с последующей уплатой кредитору. Данный путь напоминает порядок без залогового обращения взыскания на КП, предусмотренный ст.149 ГК Украины;

- получение доли в собственность и замена участника-залогодателя на кредитора. В случае если объект залога - часть доли в ООО, то данный процесс довольно часто может быть заблокирован другими участниками общества, что приведет к невозможности со стороны кредитора влиять на деятельность предприятия, а только предоставит кредитору право на получение части доходов от деятельности ООО.

Конечно в договоре можно предоставить кредитору право избрания одного пути из нескольких альтернативных вариантов обращения взыскания, и кредитор может определится каким путем он пойдет когда наступит такая необходимость.

Учитывая то, что ЗУ «О залоге» не содержит способов внесудебного урегулирования, как это предусматривается ЗУ «Об ипотеке», рассчитывать на такой способ взыскания стоит только если стороны действительно хотят урегулировать все в мирном порядке. Если же между кредитором и должником началась «война» - этот путь становится тупиковым. Врядли вы найдете нотариуса который не только совершит исполнительную надпись на договоре залога но и проведет регистрационные действия в реестре юридических лиц, а потому судебный порядок решения спора почти не имеет альтернатив.

В процессе обращения взыскания на корпоративные права путем выделение части имущества общества кредитор может столкнуться с рядом проблем, таких как :

- отсутствие возможности оценки корпоративных прав без необходимой для этого информации у Общества. Частично это можно устранить в рамках рассмотрения дела в суде путем истребования необходимых сведений и документации.

- невозможностью ареста КП, в связи с чем необходимо обеспечивать иск путем запрета совершения регистрационных действий, а следовательно даже если вы получили решение об обращении взыскания на корпоративные права - это еще не гарантирует вам его успешного исполнения.

Немного остановимся на формулировании исковых требований залогодержателя при обращении взыскания на КП.

Как правило, исковые требования кредиторов ограничиваются требованиями о взыскании задолженности, обращении взыскания на предмет залога, и определении способа его реализации.

Например некоторые просят выделить имущество в натуре и признать право собственности за залогодержателем на него или же предоставить право отчуждения такого имущества третьему лицу.

В то же время встречаются решения судов в которых четко указывается, что кредитор становится новым участником и что за ним признается право собственности на соответствующую долю, что дает основания для определения судом порядка исполнения судебного решения, путем обязательства любого субъекта государственной регистрации осуществить регистрацию соответствующих изменений в сведения о юридическом лице на основании такого решения суда.

Конечно нужно исходить из конкретных обстоятельств дела, но формируя таким образом исковые требования вы можете напороться на контраргументы основывающиеся на позиции Пленума ВСУ № 13, в котором отмечалось что суды не вправе вносить изменения в устав общества в связи с тем, что это относится к исключительной компетенции общего собрания общества.

По моему личному мнению у вас есть гарантированные шансы стать полноправным участником общества только в том случае если в залоге у Вас находится 100% доли уставного капитала. Интересным в данном контексте является достаточно старенькое решение Хозяйственного суда г. Киева от 24.06.2015г. в деле № 910/13063/15г. ( http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46061078 )

В заключение дам несколько рекомендаций.

Если вы решили таки принять в качестве обеспечения в залог корпоративные права, то вам следует:

- Достаточно подробно выписать договор залога с максимально широкими полномочиями залогодержателя, в том числе на получение всей необходимой информации от ООО. Отдельно уделите внимание способам обращения взыскания и механизмам его реализации. По возможности берите в залог только все 100% долей в уставном капитале.

- Потребуйте от участников ООО проведения общего собрания, на котором должны быть согласованы данные условия договора залога, в том числе на переход права на долю в обществе и приобретения у залогодержателя статуса участника. Т ребуйте предоставления согласия иных участников общества на передачу в залог с правом приобретения залогодателем права собственности.

- Обратить внимание не будет ли подпадать приобретение таких КП под понятие концентрации с необходимостью получения соответствующих разрешений.

Следует сказать что обращение взыскания на корпоративные права вне залоговых правоотношений тоже возможно. Проблематика данного вопроса будет рассмотрена в ближайших публикациях.