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Яким має бути суддя нового Верховного Суду
18.05.2017 11:25
П
і
д час сп
і
вбес
ід з кандидатами на посади суддів нового Верховного
суду, кандидатам доволі часто задають питання, якими мають бути новообрані
судді. Маю власну відповідь на це питання.
Перш за все,
zero tolerance to corruption. Зіро і все тут. Хоч вмри. Ні на відсоточок,
ні на соту частинку, ні лише один разочок, бо ніхто не бачить. Ніяк. Ніколи. І
нізащо. Неприйнятність корупції жодним
чином, ні у жоден можливий спосіб, ні за будь-яких умов. Я не хочу персонально
образити будь-кого із суддів, але сьогодні судова система є корумпованою, до
неї у суспільстві немає довіри. Система будь-яким змінам буде пручатись, буде
провокувати, навіть буде зваблювати. Нові члени Верховного суду не повинні дати
будь-яких підстав для підозрі у корупційних діях або можливості для повернення старих схем.
По-друге, сміливими. Це лише здається що робити реформи та змінювати систему легко, писати пости у Фейсбуці, щодня спілкуватись з високопосадовцями та дипломатами, давати інтерв’ю, проводити численні зустрічі та відвідувати міжнародні конференції. Ні, так це не виходить. Наклепи, погрози, політичний тиск, замовні публікації в пресі, безпідставні кримінальні справи - все це є частиною життя «реформатора». І до цього треба бути готовим. Готовим витримати, встояти, не зламатись.
По-третє, настирливими та відданими. Реформи не можна робити лише по понеділкам та четвергам, а по вівторкам та середам працювати як всі. Це тяжка робота кожного дня, кожної хвилини. В принципі, як і будь-яка робота, яку ти робиш чесно та з душею. Це треба досить чітко розуміти. І особливо на такій відповідальній посаді як суддя Верховного суду. Багато з новообраних суддів не будуть мати суддівського стажу, тож прийдеться вчитися заново. Забути, що колись ви були відомими адвокатами або науковцями. Фактично починати все з нуля. З роками це не так легко. Особливо якщо ви були успішним та відомим адвокатом. Досвід, повагу та авторитет серед колег треба буде заново завойовувати. Вас будуть поважати за те, що ви робите, а не за те ким ви колись були. Чи готові до цього всі кандидати ?
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