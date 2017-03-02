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Спадщина: спрощення оформлення і зменшення оподаткування
02.03.2017 13:21
23
лютого 2017 року
прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України
(щодо оподаткування спадщини)» (далі
– Закон).
Даним законом передбачено спрощення
оформлення спадщини для найближчих родичів спадкодавця, зокрема тих, що
відносяться до другого ступеня споріднення з спадкодавцем.
У відповідності до зміненого підпункту
14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України членами сім’ї фізичної
особи першого ступеня споріднення для цілей розділу ІV цього Кодексу вважаються
її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі
усиновлені.
Членами сім'ї фізичної особи другого
ступеня споріднення для цілей розділу ІV цього Кодексу вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з
боку матері і з боку батька, онуки.
Законом встановлено, що оподатковуються
за нульовою ставкою податку на
доходи фізичних осіб об’єкти спадщини, які успадковуються не тільки членами
сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, як це передбачено чинними
вимогами Податкового кодексу України, але й об’єкти спадщини, що
успадковується членами сім’ї другого ступеня споріднення.
Законом також встановлено, що не проводиться оцінка об’єктів спадщини
для цілей оподаткування, які успадковуються членами сім’ї спадкодавця
першого і другого ступенів споріднення.
Окрім того, Законом визначено, що об’єкти дарування, подаровані платнику
податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими
для оподаткування спадщини.
Доходи у вигляді дарунка, нараховані
(виплачені, надані) платнику податку юридичною особо або фізичною особою –
підприємцем, оподатковуються на загальних підставах.
Звертаємо увагу, що Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та застосовується до доходів, отриманих починаючи з 1 січня 2017 року платником податків у вигляді спадщини/дарунку.
теги: спадок, дарування, податки, закон, оформлення, прийняття, нотаріус, право, люди, родичі, кодекс
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