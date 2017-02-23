Щодо порядку перевірки електронних декларацій в 2017 році

17 лютого 2017 року набрало чинності рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) «Про затвердження порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (далі – Порядок) від 10.02.2017 р. за № 56.

Відповідно до Порядку НАЗК отримало можливість провести повноцінний аналіз майнового стану чиновників в поданих ними електронних деклараціях.

Так, повна перевірка декларації може проводитися в періодздійснення суб'єктом декларування діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності.

Під час повної перевірки декларацій НАЗК може використовувати, зокрема, відомості із засобів масової інформації, Інтернету, що стосуються конкретного суб'єкта декларування, які містять фактичні дані, що підлягають перевірці.

З метою здійснення повної перевірки НАЗК має право направляти запити про надання документів або інформації в держоргани, органи влади АР Крим, органи місцевого самоврядування, суб'єктам господарювання незалежно від форми власності, громадянам та їх об'єднанням, які зобов'язані надати відповідь протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

НАЗК має право вимагати і одержувати тільки документи і інформацію про відомості, які відображені у відповідних розділах декларації та необхідні для проведення повної перевірки.

У разі виявлення ознак недостовірності задекларованих відомостей, неточності оцінки задекларованих активів, конфлікту інтересів, незаконного збагачення НАЗК пропонує відповідному суб'єкту декларування надати письмові пояснення та/або копії підтверджуючих документів.

Відповідний лист може направлятися за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування або засобами поштового зв'язку з повідомленням про вручення. Суб'єкт декларування має право надати (надіслати) пояснення (копії документів) не пізніше, ніж на 10 робочий день з дня отримання відповідного листа.

Повна перевірка декларації триває 60 календарних днів з дня прийняття рішення про її проведення. У разі потреби строки можуть бути продовжені, але не більше ніж на 30 календарних днів.

За результатами повної перевірки приймається рішення, яке розміщується протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття на веб-сайті НАЗК.

Якщо в результаті перевірки було встановлено недостовірні відомості, рішення про результати повної перевірки направляється спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції.