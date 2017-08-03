Национализация как решение проблем украинского бизнеса в ОРДЛО и Крыму

15 марта 2017 года Президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о временном прекращении перемещения грузов через линию разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей. В документе есть два условия отмены блокады: прекращение огня и отвод вооружений согласно Минским соглашениям, а также возврат захваченных сепаратистами предприятий к функционированию в соответствии с законодательством Украины.

Это во многом вынужденное решение больно ударило по экономике Украины. Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году с 2,8% до 1,9%. Правительство ухудшило свой прогноз роста ВВП с 3% до 1,8%, инфляции с 8,1% до 11,2% в 2017 году. А директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины Владимир Горбулин заявил, что прекращение торгово-экономических связей с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей отодвинет реинтеграцию Донбасса.

В списке «национализированных» сепаратистами компаний 43 наименования. На самом деле количество пострадавших бизнесменов, ставших заложниками произвола со стороны так называемых властей «молодых республик», исчисляется сотнями. Среди них не только компании крупных донецких предпринимателей но и других, менее известных на всеукраиснком уровне бизнесменов. Многие из них исправно платили налоги в украинский бюджет и строили прозрачный бизнес. Многие брали кредиты в иностранных банках или в Международных финансовых организациях. Сегодня эти бизнесмены понесли многомиллионные убытки. И они вправе требовать компенсации за свои потери посредством судебных исков.

Если отбросить эмоции и трезво взглянуть на имеющуюся ситуацию, то следует отметить, что доказать причастность официальной России к боевым действиям на Донбассе в международных судах пока что никому не удалось, поэтому перспективы таких исков выглядят туманными. А вот получить компенсацию от Украины вполне реально. И каким бы патриотом пострадавший бизнесмен ни был, наличие обязательств перед внешними кредиторами так или иначе приведет его в международный коммерческий арбитраж.

То есть к уже понесенным страной потерям — экономическим и политическим — добавятся еще реальный ущерб и упущенная выгода в разрезе решений международных коммерческих арбитражей по искам зарубежных бенефициаров украинских компаний против Украины. Суммы возможных исков могут составлять миллиарды долларов США и вполне могут создать угрозу национальной безопасности Украины.

Собственники предприятий, находящихся в ОРДЛО, де-факто уже потеряли над ними контроль. При этом им предлагают восстановление контрольных функций и развитие бизнеса под присмотром «молодых республик». Сегодня украинский бизнес на неподконтрольных территориях оказался в ситуации когда помимо финансовых потерь, появился риск быть обвиненным в пособничестве терроризму. Такая «перспектива» загоняет украинский бизнес в угол , и это создает все предпосылки для предъявления претензий к Украине в формате международного коммерческого арбитража.

И з этой сложной ситуации есть неочевидный выход — национализация, вернее квази-национализация украинских предприятий на неподконтрольных официальному Киеву территориях.

Такая квази-национализация может носить временный характер и предполагать возврат активов в собственность нынешних владельцев в момент восстановления контроля над ОРДЛО и сразу после деоккупации Крыма. На этот период Украина может выпустить своего рода гарантийные расписки или бонды в пользу нынешних собственников донбасских и крымских компаний. Администрировать данный процесс может Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне-перемещенных лиц Украины.

Национализация всех предприятий, находящихся на территории ОРДЛО и в Крыму решает сразу несколько проблем: (1) государство берет на себя ответственность за урегулирование проблем украинского бизнеса, ставшего заложником конфликта на Донбассе и оккупации Крыма. Это также снимает с повестки дня все спекуляции относительно сотрудничества конкретных украинских предпринимателей с «режимами» на неподконтрольных территориях. (2) проблемы украинского бизнеса абсолютно логично становятся частью повестки дня переговоров в Минском и Нормандском формате и (3) такая национализация дает возможность Украине прекратить дискуссии вокруг разного рода несанкционированных блокад, какой-то «контрабанды» из зоны АТО и лоббирования интересов каких-либо финансово-промышленных групп.

Таким шагом как национализация, государство могло бы превратить пострадавших бизнесменов востока Украины в своих союзников, а не оппонентов . А украинский бизнес на неподконтрольн ых территориях Донбасса мог бы стать рычагом для их реинтеграции.