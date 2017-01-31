Як знайти свій тендер?

Система ProZorro побудована таким чином, що для того, аби уникнути монополії на видачу допусків до тендерів, реєстрацію і супровід постачальників виконують торгівельні майданчики-партнери. Саме зареєструвавшись на одному з таких майданчиків постачальник отримує доступ до всіх існуючих державних тендерів. Майданчик також виконує функцію технічної підтримки та консультації своїх учасників.





Проте доволі часто у нових учасників виникає проблема із пошуком тендерів, і якщо на початку роботи ProZorro це було викликано тим, що профільні для компанії тендери могли і не бути занесені у систему публічних торгів, то зараз за будь-яким запитом можна знайти безліч тендерних оголошень, з яких потрібно вибрати саме те, яке підходить відповідній компанії.





Отже, технічна сторона питання є доволі простою: після реєстрації на майданчику, користувач отримує на електронну пошту підтвердження і може зайти у свій кабінет на майданчику. Після цього, користувач готовий до того, аби подавати пропозиції чи оголошувати проведення тендерів. Щоб компанії, яка займається постачанням, наприклад, меблів знайти відповідний тендер, їй достатньо перейти на торгівельний майданчик і у вікні пошуку просто написати слово “меблі”, чи будь-яке інше ключове слово залежно від її роду діяльності. Система одразу ж видасть усі наявні тендери, в яких є збіг за ключовим словом пошуку.





Далі з великої кількості наявних тендерів, учаснику слід обрати саме той, на який буде подано пропозицію. Для того, аби мати максимальні шанси виграти тендер, постачальнику слід врахувати наступні критерії:

фактори, від яких залежатиме ціна його пропозиції

час, за який він зможе виконати замовлення і поставити товар

відповідність якості його товару вимогам постачальника

можливість виконання замовлення в повному обсязі

Всю цю інформацію можна знайти в описі тендеру, обравши його із загального списку шуканих пропозицій.





Кожна тендерна пропозиція також має свій унікальний номер, і для того, аби відшукати конкретний тендер, який складно знайти у загальному списку, користувачу достатньо ввести цей номер у поле пошуку на майданчику, яке одразу ж відправить його до необхідного тендеру.





Варто також нагадати, що добросовісність постачальника є одним з головних критеріїв успішної роботи в ProZorro, і якщо постачальником будуть вказані невірні дані щодо своєї продукції, чи в силу певних обставин постачання не буде виконано вчасно або в повному обсязі, його репутація може постраждати, і наступного разу ніхто не розглядатиме його пропозицію, віддаючи перевагу надійним та перевіреним учасникам. Тому кожному постачальнику слід добре оцінити свої можливості та реальну здатність задовільнити умови конкретного тендеру.





При роботі із системою державних закупівель може виникнути багато аспектів, проте абсолютно всі учасники відмічають її зручність та інтуїтивну зрозумілість, а престижні міжнародні нагороди свідчать про високий якість виконання нею своїх функцій. Я ж сподіваюсь, що цей матеріал допоможе постачальникам швидше розібратись у роботі із системою електронних закупівель ProZorro, і нові учасники якомога швидше долучаться до участі в державних закупівлях, працюючи як на власний прибуток, так і на інтереси держави.