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Пенсійна реформа, чого очікувати?
23.06.2017 15:10
Роки страхового стажу, яких не вистачає для виходу на пенсію Уряд милостиво дозволяє докупати. Доплата за рік страхового стажу буде складати майже 17 тисяч гривень.
Крім того Урядом планується максимально обмежити право на дострокові і пільгові пенсії (за списками 1 і 2 – робота на шкідливих виробництвах). При цьому, у роботодавців збільшуються розмір внесків відповідно на 7 і 15 відсотків.
Також з 1 січня 2018 року скасовується право на призначення пенсій за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров`я, соціального захисту та інших.
Фактично відміняється індексація пенсій, погіршується пенсійне забезпечення чорнобильців, дітей-інвалідів, інвалідів з дитинства, інвалідів 3 групи тощо…
З позитивного, Уряд планує скасувати обмеження розміру пенсій (85%) працюючим пенсіонерам. Проте, ці обмеження скасують лише для пенсіонерів старше 63 років.
Мета урядової пенсійної реформи - скоротити дефіцит бюджету Пенcійного Фонду за рахунок максимального зменшення кількості людей, що претендують на пенсійні виплати.
У той же час, профспілки звернулися з листом до Президента, Уряду і депутатів щодо відсутності соціального діалогу при розробці пенсійної реформи. Тривогу профспілок викликають урядові плани підвищення низьких пенсій за рахунок погіршення умов призначення нових пенсій і зменшення пенсій значній частині пенсіонерів.
Профспілки не підтримують збільшення тривалості страхового стажу , підвищення пенсійного віку, зменшення коефіцієнта страхового стажу з 1,35 до 1,0 (що не суперечить Конвенції МОП № 102 і зменшує розмір пенсій на третину), "замороження" показника середньої зарплати для обчислення пенсій тощо.
На парламентських слуханнях 7 червня переважна більшість учасників надали негативну оцінку урядовій «реформі».
Урядова пенсійна реформа, у разі її запровадження значно погіршить умови призначення пенсій та зменшить їх розмір на третину!
теги: Пенсійна реформа, Гройсман, МВФ, страховий стаж, пенсійний вік, Порошенко
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