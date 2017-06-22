"Інновації" пенсійних законопроектів Поделиться: "Інновації" пенсійних законопроектів Гройсмана № 6614- 6616:

1. Подані законопроекти не узгоджувалися з Мінфіном, Мінекономіки та Мін'юстом. Тобто, вони не пройшли жодної з необхідних процедур на відповідність чинному законодавству та можливостям їхнього виконання бюджетним коштом.

2. Законопроекти жодним чином не узгоджені з Бюджетною резолюцією, яку нещодавно із порушенням норм Регламенту та із запізненням на декілька тижнів "народив" Кабмін Гройсмана. Відповідно, коштів на так звану "пенсійну реформу" не передбачено в бюджеті на наступний рік та на 2019-2020 рр. 2. Законопроекти жодним чином не узгоджені з Бюджетною резолюцією, яку нещодавно із порушенням норм Регламенту та із запізненням на декілька тижнів "народив" Кабмін Гройсмана. Відповідно, коштів на так звану "пенсійну реформу" не передбачено в бюджеті на наступний рік та на 2019-2020 рр.

3. Відповідальність за фінансування низки соціальних витрат, які зараз сплачуються з Пенсійного фонду (соціальна допомога по догляду за інвалідом, соціальна допомога тим, хто не має права на пенсію за віком, пенсії по інвалідності тощо) перекладається на держбюджет і на місцеві бюджети. При цьому, відсотковий розподіл фінансової відповідальності між державним та місцевим бюджетами НЕ ВСТАНОВЛЕНО! Також немає порядку формування та здійснення виплат через Держказначейство. Тобто, кошти державного бюджету за цими видами соціальних видатків будуть розподілятися "у ручному режимі" Міністерством фінансів. 3. Відповідальність за фінансування низки соціальних витрат, які зараз сплачуються з Пенсійного фонду (соціальна допомога по догляду за інвалідом, соціальна допомога тим, хто не має права на пенсію за віком, пенсії по інвалідності тощо) перекладається на держбюджет і на місцеві бюджети. При цьому, відсотковий розподіл фінансової відповідальності між державним та місцевим бюджетами НЕ ВСТАНОВЛЕНО! Також немає порядку формування та здійснення виплат через Держказначейство. Тобто, кошти державного бюджету за цими видами соціальних видатків будуть розподілятися "у ручному режимі" Міністерством фінансів.

4. Фактичний пенсійний вік зросте до 65 років !! Раніше, якщо у вас немає 35 років страхового стражу, ви не отримаєте пенсії. А страховий стаж відраховується з 1 липня 2000 року, коли відповідні дані почали заносити до новоствореного Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Відповідно, якщо ви офіційно працевлаштовані і працювали безперервно останні роки, то в 2017 році більше ніж 17 років страхового стажу у вас не буде! В законопроекті залишили можливість вийти на пенсію в 60 років при наявності 25 років стажу, але це можливо лише для тих, кому роки роботи зараховувались як "рік за два". 4.!! Раніше, якщо у вас немає 35 років страхового стражу, ви не отримаєте пенсії. А страховий стаж відраховується з 1 липня 2000 року, коли відповідні дані почали заносити до новоствореного Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Відповідно, якщо ви офіційно працевлаштовані і працювали безперервно останні роки, то в 2017 році більше ніж 17 років страхового стажу у вас не буде! В законопроекті залишили можливість вийти на пенсію в 60 років при наявності 25 років стажу, але це можливо лише для тих, кому роки роботи зараховувались як "рік за два".

5. Індексацію пенсій на розмір інфляції пропонують відмінити . Замість цього запровадити індексацію пенсій на 50% від розміру інфляції. Це призведе до скорочення купівельної спроможності пенсіонерів та їх подальшого зубожіння.

6. Пільгові пенсії за списками 1 та 2 (для працівників зайнятих на особливо шкідливих та особливо важливих роботах) будуть сплачуватися з грошей роботодавців, які зберігатимуться на якихось окремих рахунках. Для цього роботодавцям збільшать рівень сплати Єдиного соціального внеску на 7-15%. Виходячи з того, що за 20 років свого існування гривня знецінилась більше ніж в 15 разів, то такої "накопиченої пенсії" буде складати кілька відсотків від прожиткового мінімуму. Тобто пенсіонери будуть приречені на голодну смерть.

7. Суттєво розширюється база для оподаткування пенсій . До неї пропонується включити надбавки, підвищення, цільову державну допомогу, індексацію та інші доплати до пенсій, встановлених законодавством, пенсії за особливі заслуги перед Україною тощо. 7.. До неї пропонується включити надбавки, підвищення, цільову державну допомогу, індексацію та інші доплати до пенсій, встановлених законодавством, пенсії за особливі заслуги перед Україною тощо.

8. Тим, хто зазнав трудового каліцтва, буде суттєво обмежений розмір страхових виплат - не більше ніж 10 прожиткових мінімумів.

9. Доходи пенсійного фонду пропонується збільшити за рахунок додаткового оподаткування операцій з купівлі-продажу нерухомого майна.

10. Пропонується обмежити пенсійне забезпечення чорнобильців, дітей-сиріт, інвалідів з дитинства, інвалідів 3 групи тощо. теги: Пенсія, реформа, Гройсман, Рева, стаж, 65 років Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя