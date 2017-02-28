З 1 березня 2017 року на українців очікує чергове підвищення тарифів на електроенергію, на 26%. І, скоріш за все - не останнє...



Особливо, якщо проаналізувати останні виступи очільника НКРЕКП, Дмитра Вовка, буцімто, «останні 5 зростань тарифів покрили лише 43% вартості електроенергії», пояснив фахівець.

Так, з 1 березня тариф для першого блоку споживання (до 100 кВт-год на місяць) зросте з 71,4 коп. до 90 коп. за 1 кВт-год.

Для другого блоку і третього блоку (від 100 кВт-год на місяць) тариф складе 168 коп. за 1 кВт-год.

Якщо середньостатистична родина споживає 250-270 кВт-год, то щомісячно потрібно буде оплачувати біля 400 грн тільки за електроенергію.

З квітня 2015 року і понині ціни на електроенергію зросли у 4 рази!

Підвищення вартості у НКРЕКП поясніють «модернізацією» енергосистеми.

«Виходить так, що проблеми оновлення мереж, устаткування власники приватних монополій обленерго перекладають знову на плечі споживача. На нас з вами, простих українців», - зазначив Андрій Павловський.

Він додав, що навіть невеликі перевірки, які були, показують, що стаття «модернізація» є вкрай корумпованою.

«Під видом «модернізації» власники приватних обленерго купують необхідне обладнання, переплачуючи, як правило, у декілька разів більше за середню ринкову вартість...

Згодом, така схема використовується для відмивання коштів, приховування цих надприбутків власників приватних компаній в офшорах», - підсумував експерт.