Друзі, а що мав на увазі Гройсман, коли сказав, що все, сказане Юлією Тимошенко є неправдою? Що тарифи зросли через незаконні постанови уряду? Так це правда – уряд не має права встановлювати ціну на енергоносії, як це зробив постановою №315 уряд Гройсмана.

Неправда, що знищуються села, селища та малі міста? Так це теж правда, бо місцевим громадам так і не повернуто дохідну базу – ПДФО тощо. А в той же час на місцеві громади перекинуто зобов`язання щодо утримання об`єктів соціальної сфери – без передачі належної суми грошей.

Неправдою є, що Держстат підтанцьовує уряду й дає неправдиві дані? Тільки один приклад: Держстат дає інформацію, що за січень інфляція склала 1,1%, а тільки по платівках за ЖКП зростання, у порівнянні з груднем, сягає 50%.

Далі пояснювати, що Гройсман просто відгавкується від неприємних для нього речей? Це ж зрозуміло.

Щодо корупційних складових в енергетичних історіях – то тут Гройсман повторює брехню часів РосУкрЕнерго, коли Юлію Тимошенко звинувачували в усуненні з ринку цієї прокладки. І ця риторика цілком в ключі «любих друзів» періода Віктора Ющенка (який зараз дружить з Олегом Ляшко).

Якби керівники «Нафтогазу» мали бажання вибороти в суді перемогу над «Газпромом», то давно б це зробили. Бо контракт укладався на засадах господарчого права Швеції, і в України є всі шанси виграти у «Газпрома», як це раніше, на підставах таких само контрактів, зробили багато операторів з Європи. То ж тут питання не до Юлії Тимошенко, а до самого Гройсмана, який нещодавно підпорядкував «Нафтогаз» Кабінету міністрів. Працювати треба, а не висловлюватись незрозуміло про що.

Розповідати про зростання економіки та просування українського експорту, як перемогу, може тільки повний невіглас. Бо ВВП продовжує падати, експорт – в надзвичайно поганому стані.

А коли Гройсман каже, що гроші на підвищення зарплат взято зі зростання економіки, то це більше нагадує знаменитий вислів Януковича про гроші, які він бере «з тумбочки».

До речі, 22 серпня 2013 року ВІктор Янукович казав те ж саме, що сьогодні сказав Гройсман – про капітальний ремонт в Україні. Через 6 місяців Янукович втік до Ростова.

Тому Гройсману варто замислистись і, доки не пізно, піти у відставку. Бо інакше йому доведеться наслідувати Януковича не тільки словами, а й справами.

І наостанок. Коли Гройсман хизується, що Вінниця вийшла на перші позиції, то має розуміти: це відбулось не завдяки йому, а всупереч всьому, що робив Гройсман, коли був мером. Хай згадає рішення Вінницького міськвиконкому від січня 2013 року, яким встановлювались граничні тарифи на обслуговування будинків та прибудинкових територій та визначалась монополія на ЦБ роботу для ТОВ «ЖЕО». Тобто, Гройсман встановив монополію (!!!), якій створив комфортні умови – за рахунок мешканців міста. Крутий господарник, нічого не скажеш!

Хай вже нарешті отримує повну вищу освіту...