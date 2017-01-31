Цены и тарифы

После анонса премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о повышении минимальной зарплаты появилась разная реакция – одни назвали это популизмом, другие удивились такой инициативе. Какой была Ваша реакция?

«Это действительно было неожиданно, в том числе и для членов Кабинета министров. Вместе с тем удивительно, почему именно 3200 гривен? Эта цифра взята с потолка. Почему не 2800 или 5000 гривен? Никто этого до сих пор объяснить не может», — говорит эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.

Кабмин ссылался на то, что сейчас люди зарабатывают минимум три тысячи гривен. Возможно, это и является пояснением?

«У нас была минимальная зарплата на уровне 60 долларов – это уже совсем непристойно, она была самой маленькой в Европе и оказалась на уровне маленьких африканских стран», — считает эксперт.

Были ли экономические основания для повышения минимальной заработной платы?

«Экономических оснований нет. Однако были социально-политические основания для повышения зарплаты, потому что практически на протяжении трех последних лет все социальные стандарты были практически заморожены. С одной стороны – это позитивный и правильный шаг, потому что нужно повышать социальные стандарты. Однако правительство сделало это как-то своеобразно, можно сказать, односторонне и не честно, потому что повысился только один социальный стандарт – минимальная зарплата до 3200 гривен. В то же время другие социальные стандарты остались практически без изменений, в том числе и базовый социальный стандарт – прожиточный минимум, с помощью которого рассчитываются все виды помощи, он остался на уровне прошлого года 1600 гривен. Это приведет к «уравниловке» в бюджетных организациях, то есть санитарка или уборщица в больнице за счет различных надбавок будут сейчас получать почти столько же, сколько и молодой врач, который только что пришел из мединститута», — уверен Андрей Павловский.

С 1 января 2017 года оклады учителей повышаются на два тарифных разряда, то есть на 50%. Таким образом, зарплата учителя высшей категории составит практически 7 тысяч гривен. Что можете сказать о тарифной сетке?

«Кабмин манипулирует с единой тарифной сеткой, то есть учителям увеличили зарплату, искусственно повысив их на два разряда. А как быть с другими бюджетниками? Они практически остаются на старых окладах. Работники с наименьшей квалификацией выиграли, а их примерно миллион, им повысили зарплаты до 3200 гривен, а все остальные получат копейки. Обратите внимание, что правительство говорит неправду, потому что люди получат не 3200 гривен, а примерно 2500 гривен после уплаты налогов», — рассказывает эксперт по социальным вопросам.