 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
Автор
Андрій Павловський
Експерт з питань соціальної політики
все материалы автора
Рубрики
Архив автора
Кнопки

Цены и тарифы

 
31.01.2017 19:14
Пока власть выясняет внутриполитические отношения, ожидая позицию и первые шаги Дональда Трампа, украинцы уже почувствовали мощный удар по собственному кошельку.

После анонса премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о повышении минимальной зарплаты появилась разная реакция – одни назвали это популизмом, другие удивились такой инициативе. Какой была Ваша реакция?

«Это действительно было неожиданно, в том числе и для членов Кабинета министров. Вместе с тем удивительно, почему именно 3200 гривен? Эта цифра взята с потолка. Почему не 2800 или 5000 гривен? Никто этого до сих пор объяснить не может», — говорит эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.

Кабмин ссылался на то, что сейчас люди зарабатывают минимум три тысячи гривен. Возможно, это и является пояснением?

«У нас была минимальная зарплата на уровне 60 долларов – это уже совсем непристойно, она была самой маленькой в Европе и оказалась на уровне маленьких африканских стран», — считает эксперт.

Были ли экономические основания для повышения минимальной заработной платы?

«Экономических оснований нет. Однако были социально-политические основания для повышения зарплаты, потому что практически на протяжении трех последних лет все социальные стандарты были практически заморожены. С одной стороны – это позитивный и правильный шаг, потому что нужно повышать социальные стандарты. Однако правительство сделало это как-то своеобразно, можно сказать, односторонне и не честно, потому что повысился только один социальный стандарт – минимальная зарплата до 3200 гривен. В то же время другие социальные стандарты остались практически без изменений, в том числе и базовый социальный стандарт – прожиточный минимум, с помощью которого рассчитываются все виды помощи, он остался на уровне прошлого года 1600 гривен. Это приведет к «уравниловке» в бюджетных организациях, то есть санитарка или уборщица в больнице за счет различных надбавок будут сейчас получать почти столько же, сколько и молодой врач, который только что пришел из мединститута», — уверен Андрей Павловский.

С 1 января 2017 года оклады учителей повышаются на два тарифных разряда, то есть на 50%. Таким образом, зарплата учителя высшей категории составит практически 7 тысяч гривен. Что можете сказать о тарифной сетке?

«Кабмин манипулирует с единой тарифной сеткой, то есть учителям увеличили зарплату, искусственно повысив их на два разряда. А как быть с другими бюджетниками? Они практически остаются на старых окладах. Работники с наименьшей квалификацией выиграли, а их примерно миллион, им повысили зарплаты до 3200 гривен, а все остальные получат копейки. Обратите внимание, что правительство говорит неправду, потому что люди получат не 3200 гривен, а примерно 2500 гривен после уплаты налогов», — рассказывает эксперт по социальным вопросам.

Подробности смотрите в программе ЧТО ПРОИСХОДИТ? на Черноморской ТРК от 30.01.2017     https://www.youtube.com/watch?v=caqC8gfxbPA
теги: цены, тарифы, зарплата, манипуляция, Гройсман, шахрайство
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник Президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
все теги
Авторы
Все проекты
Новости
Бизнес
Финансы
Проекты
Группа компаний ЛІГА
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
ИА ЛІГАБізнесІнформ