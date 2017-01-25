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Влада затягує з судовим рішенням щодо ціни Гройсмана на газ
25.01.2017 19:43
Влада вдається до все нових фокусів, аби лише затягнути з ухвалення судового рішення щодо незаконності встановлення урядом ціни на газ. Наразі, через закінчення повноважень членів колегії суддів, судовий позов Юлії Тимошенко проти уряду Гройсмана буде розглядати нова колегія.
Нагадаємо, що 17 січня Окружний адміністративний суд (ОАС) Києва мав продовжити розгляд позову лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко про скасування постанови Кабміну Гройсмана №315 щодо єдиної ціни на газ для населення на рівні 6879 гривень за тисячу кубометрів у режимі письмового провадження, тобто без участі представників позивача та відповідача, але захворів один з судів. Четвертий раз поспіль і саме тоді, коли було призначено засідання по справі Тимошенко проти уряду Гройсмана.
23 січня в судді Шулежко В.П. (якій є одним з членів колегії суддів, що розглядає позов Юлії Тимошенко проти уряду) закінчились повноваження. У зв’язку з цим суд повинен змінити склад колегії суддів розгляд справи вона продовжить вже з іншим суддею. Але через таку заміну суддів, колегія у новому складі повинна ознайомитись з усіма матеріалами справи, що тягнеться вже вісім місяців поспіль.
У програмі
«Свобода слова» на ICTV, народний депутат від фракції «Батьківщина» Іван
Крулько зазначив, що у суддів була пряма команда не виходити на роботу. Справу
навмисно затягували доти, допоки в членів колегії не закінчилися повноваження і
суд не почав формувати новий склад колегії. Водночас, Іван Крулько запевнив, що
Юлія Тимошенко й надалі боротиметься за справедливість у тарифній справі і
судитиметься з урядом.
Попри намагання влади затягнути процес, результат все одно буде на користь українців. «Батьківщина» - переможе і доведе в суді незаконність встановлення ціни на газ та підвищення тарифів. Про дату наступного судового засідання буде повідомлено після визначення нового складу колегії суддів.
Що буде, коли ми пройдемо всі інстанції та доведемо незаконність постанови уряду №315? Це означатиме, що від початку дії цієї постанови будуть повернуті старі ціни на газ та перераховано тарифи. А НАК «Нафтогаз» буде вимушений повернути населенню переплату або зарахувати цю переплату, як авансову – в рахунок майбутніх платежів.
Юлія Тимошенко: «Тисячі людей вже з нетерпінням очікують, що найближчим часом суд скасує незаконну постанову Кабміну, якою було встановлено єдину ціну на газ, адже це рішення потягнуло за собою збільшення тарифів на житлово-комунальної послуги в кілька разів. Ні в кого немає сумніву, що Гройсман ціну на газ взяв «зі стелі»!
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