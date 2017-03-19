Як працює механізм перевірки е-декларацій

...якщо Ви не займаєте особливо відповідального становище, у Вас немає ворогів (хто напише донос в НАЗК), про Вашу декларацію не напишуть у ЗМІ, то ДЛЯ ВАС ДЕКЛАРУВАННЯ - СУТО ФОРМАЛЬНІСТЬ. Ніхто Вас не перевірятиме.





В Законі Про запобігання корупції можна виділити такі основні правила перевірки електронних декларацій:





1) контроль своєчасності подання декларації (технічне питання)





2) контроль щодо правильності та повноти заповнення декларацій (технічне питання) (автоматично)





3) логічний та арифметичний контроль (автоматично). Перевіряються зміст лише декларації, декларацій (цей метод буде ефективним, коли подадуть 2-у, 3-у декларації).





- Звірка відомостей, що в декларації, з даними державних реєстрів проводиться лише щодо декларацій, які підлягають повній перевірці.





- Декларації, подані до затвердження НАЗК правил логічного та арифметичного контролю декларацій, вважаються такими, що пройшли логічний та арифметичний контроль. Поки що такий порядок не затверджений.





- Щодо декларацій службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, то щодо них проведуть логічний та арифметичний контроль після затвердження відповідних правил.





4) повна перевірка декларацій здійснюється щодо всіх службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище*





5) вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування – лише на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із засобів масової інформації та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам





3) у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента – протягом 10 днів слід повідомити НАЗК





4) у разі отримання суб’єктом декларування доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 80 тисяч гривень – протягом 10 днів слід повідомити НАЗК.





У Кодексі України про адміністративні правопорушення (стаття 172-6) встановлена відповідальність за:





А) несвоєчасне подання без поважних причин декларації – штраф 850 – 1700 грн





Б) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані – штраф 1700 – 3400 грн





В) подання завідомо недостовірних відомостей у декларації – штраф 17000 – 42500 грн. відповідальність за цим пунктом настає, якщо недостовірні відомості відрізняються від достовірних на більше, ніж 160 тисяч грн. Якщо більше, ніж на 400 тисяч грн, то це вже кримінальна відповідальність.





Зверніть увагу на ще 2-і цікаві обставини:





і) декларації на сайті НАЗК зберігаються упродовж всього часу виконання особою функцій держави або місцевого самоврядування, а також ще упродовж п’яти років після звільнення. Але! Остання декларація зберігається безстроково.





іі) якщо особу законно притягнуто до юридичної відповідальності, то відомості заносяться в Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. І зберігаються там безстроково.













* Президент України, Прем’єр-міністр України, член Кабінету Міністрів України, перший заступник або заступник міністра, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голова Фонду державного майна України, його перший заступник або заступник, член Центральної виборчої комісії, член, інспектор Вищої ради правосуддя, член, інспектор Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, народний депутат України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Директор Національного антикорупційного бюро України, Генеральний прокурор, його перший заступник та заступник, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник, член Ради Національного банку України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступник, Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, його перший заступник та заступник, радник або помічник Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, особи, посади яких належать до посад державної служби категорії "А" або "Б", та особи, посади яких частиною першою статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до першої - третьої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів, керівники, заступники керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення, військові посадові особи вищого офіцерського складу.



