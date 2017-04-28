5 ситуацій, коли штучна трава стане у нагоді

Нещодавно бачив, як під деревами на Хрещатику вкладали натуральний рулонний газон до Євробачення. Саме в цьому місці буде розташована величезна фан-зона, яка має прийняти за наступні два тижні десятки тисяч фанатів. Хотілося б сподіватися , що ніхто з гостей та киян спеціально витоптувати траву не буде, але чомусь в це слабо віриться. Тому велике питання – скільки часу витримає натуральний газон таке навантаження? І як головна вулиця країни буде виглядати вже через день після першого півфінального шоу?





У світі аналогічні ситуації вирішують дуже просто – використовують штучну траву, яка може витримати практично будь-які навантаження. При цьому вона зберігатиме гарний вигляд, залишатиметься зеленою та м’якою, безперешкодно пропускатиме вологу у випадку дощу або снігу (або поливу дерева, як на фото).

Давайте розберемося, для яких 5 ситуацій найкраще обрати саме штучне трав’яне покриття.

1. Велике навантаження. На стадіонах з натуральним газоном не рекомендується проводити більше, ніж 4 гри на тиждень (2 гри і 2 тренування). Якщо ж команд і гравців багато, то оптимальний вихід – штучний газон, на якому можна грати практично цілодобово. Для власників спортивних полів чи майданчиків, які здають їх в оренду, такий підхід більш вигідний, адже штучне поле не потребує «відпочинку» і може приймати одну команду за іншою, незважаючи на погодні умови. Аналогічно, штучний газон використовують і муніципалітети, наприклад, в зонах відпочинку, де трава повинна завжди мати ідеальний вигляд, незалежно від того, скільки людей по ній пройшли.

2. Критичні погодні умови - посуха. Всі кияни знають, що вже в середині червня у місті важко знайти смужку зеленої трави. Всі парки і сквери міста, які не мають системи поливу, сохнуть і жовтіють ще до початку липня. Стадіони і спортивні майданчики по всій Україні теж потерпають від посухи і потребують постійного поливу, з використанням великого об’єму води. Штучний газон став вирішенням цієї проблеми у більшості країн Європи, Азії, Африки, Америки, Австралії, які розташовані в посушливих зонах. Він зберігає усі свої властивості, такі як пружність, зчеплення з взуттям та інші, незалежно від погоди. Трава не пересихає, зберігає стабільні характеристики при будь-який погоді.

3. Критичні погодні умови - холод і волога. Протилежна ситуація характерна для північних зон, де мало світла, тому існують проблеми з ростом справжньої трави. Великі стадіони мають спеціальні установки, які видають газонам потрібну дозу ультрафіолету. Менші спортивні майданчики, як правило, таких можливостей не мають, тому в таких регіонах футбольний сезон зупиняється досить рано, а починається пізно. Інший варіант – футболісти можуть бігати по суцільному болоті, на яке перетворюється трав’яне покриття після зливи. Штучна трава – завжди м’яка і пружна, незалежно від сезону. Якісно зроблена основа штучного поля і дренажна система дозволяють позбавлятися зайвої вологи дуже швидко, не припиняючи гру. Стандарти поглинання вологи для сучасного штучного поля або його так звана пропускна здатність - 500 мм води на годину або 60 л води на хвилину на квадратний метр. В мороз поле зі штучним покриттям також не втрачає свої властивості і залишається так само комфортним для спортсменів, як і в інші сезони.





4. Немає можливості постійного нагляду за натуральним газоном. Натуральна трава – досить примхлива, вона потребує постійної уваги – поливу, стрижки, підживлення, періодичного підсіювання, аерації. Це стосується як спортивних закладів, так і присадибних ділянок, газонів біля заміських будинків. Власникам варто на тиждень-два поїхати у відпустку і залишити траву без поливу, щоб по поверненні зрозуміти, що газон повністю втрачено, як і всі кошти, у які він обійшовся. Штучна трава може витримати без нагляду досить довго, принаймні вона точно не засохне і не переросте. Час від часу за нею теж треба доглядати, але це можуть бути нечасті, заплановані заходи по підйому ворсу, а не щоденна турбота.

5. Немає коштів на утримання високоякісного натурального газону. Не секрет, що усі дії, яких вимагає натуральний газон, коштують немало. Це кошти на полив (вартість води), на підживлення (дорогі добрива), на підсіювання (насіння), підстригання (обладнання, електроенергія), спеціальне обладнання (проколювальні машини, катки, освітлення для росту трави), агротехнічні заходи (мульчування, внесення землі, піску, торфу), а також витрати на персонал – без якого неможливо якісно обробити великі площі натурального газону. Штучний газон дозволяє на порядок зменшити суму коштів, потрібну на поточне обслуговування такого поля. Нічого особистого – проста математика.

У світі в усіх вище перелічених випадках перевага надається штучному газону, оскільки це рішення в довгостроковому періоді є набагато більш вигідним та більш екологічним. Штучний газон не потребує добрив і пестицидів, дозволяє економити водні ресурси планети. Наприклад, за підрахунками Агенції США з охорони навколишнього середовища, одна третина від усієї місцево спожитої води у штатах йде на полив зелених зон. Шкідливі викиди від однієї газонокосарки, за даними тієї ж агенції, дорівнюють викидам від 11 до 34 автомобілів, в залежності від моделі. До того ж штучний газон не тільки економить природні ресурси, а й час свого власника. Так, за даними American Green власник придомової натуральної галявини витрачає на догляд за травою в середньому 150 годин на рік.

Немає сенсу використовувати натуральний газон там, де немає повноцінної потреби в живій траві, а потрібна лише її естетична функція (наприклад, на заправках або для точкового ландшафтного декору у місті) або потрібна тільки функціональність (наприклад, покриття, яке має витримати суттєве навантаження під ногами тисяч людей).