Будет ли независимый «арбитр» на газовом рынке Украины?

Создание независимого регулятора было одним из условий проведения реформы при поддержке Европейского Энергетического Сообщества. Международные партнеры Украины неоднократно объясняли важность независимого арбитра газового рынка, Украина в свою очередь многократно примеряла модель работы Регулятора на национальном уровне. Закон № 1540-VIII, конечно, это шаг вперед в процессе проведения прогрессивной реформы энергетического рынка. В тоже время он требует детализации. На данном этапе действительно независимый энергетический Регулятор нужен нашей стране для нормального функционирования рынка природного газа. Поэтому осталось внедрить разработанную модель на практике.

Закон Украины «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг» № 1540-VIII (далее - № 1540-VIII) вступил в силу 26 ноября 2016 (был опубликован в «Голосе Украины» от 25 ноября 2016 № 225), за исключением отдельных статей: о финансировании регулятора, его центрального аппарата и территориальных органов с специального фонда Государственного бюджета (в соответствии с п. 1 Заключительных и переходных положений часть 1 ст. 11) и о порядке уплаты взносов на регулирование субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг (ст. 13 настоящего Закона), которые вступают в силу с 01 января 2017 года.

Закон готовили долго, пытаясь обеспечить независимость энергорегулятора. В результате Верховная Рада проголосовала компромиссный вариант, в котором можно отметить как прогрессивные нормы, так и недостатки законодательных норм. Так, с огласно ст. 1 Закона № 1540-VIII Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, целью которой является государственное регулирование, мониторинг и контроль деятельности субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг. Определено, что Регулятор действует самостоятельно и независимо от любого другого органа государственной власти, иного государственного органа, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, субъектов хозяйствования, а также политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов или их органов (ст. 5 Закона № 1540-VIII). При этом органам государственной власти, органам местного самоуправления, их должностным и служебным лицам, субъектам хозяйствования, политическим партиям, общественным объединениям, профессиональным союзам и их органам запрещается вмешиваться в процессы государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг. С одной стороны в основе данного статуса усматривается желание законодателя создать действительно независимого регулятора, но согласно Конституции Украины (ст. 6) государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Например, Центральная избирательная комиссия также является независимым государственным коллегиальным органом, однако ее статус определен в Конституции. Статус же регулятора Конституция Украины отдельно не определяет, в связи с чем остается много вопросов относительно законности (конституционности) данного статуса и его практической реализации, особенно в вопросе возможных злоупотреблений.

В процессе преобразования регулятор приобретает не только статус, но и достаточно широкие полномочия. При этом, пытаясь обеспечить его независимость, законодатель освободил регулятора от обязанности государственной регистрации своих решений, из-за чего многие участники рынка побаиваются злоупотреблений со стороны комиссии. Фактически такая норма нарушает существующую в Украине правовую систему, поскольку Конституции Украины (ст. 117) предусматривает, что нормативно-правовые акты Кабинета Министров Украины, министерств и других центральных органов исполнительной власти подлежат регистрации в порядке, установленном законом. Кроме того, п. 3 ст. 5 Закона о регуляторе № 1540-VIII определено, что обжалование решений в судебном порядке не приостанавливает их исполнения, что противоречит нормам процессуального законодательства. Учитывая продолжительность рассмотрения судебных дел, в случае принятия Регулятором незаконного решения данная норма может привести, например, к остановке деятельности субъекта рынка природного газа,.

Согласно новому закону о регуляторе, в ближайшие полтора года должна произойти полная ротация членов комиссии: три члена комиссии должны быть освобождены от занимаемой должности не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу Закона, два члена - не позднее 12 месяцев, два члена - не позднее 18 месяцев. В целом в состав регулятора будет семь членов, выбранных по результатам открытого конкурсного отбора. Предыдущий состав регулятора предназначался и освобождался Президентом Украины. Поэтому, формирование нового состава регулятора путем открытого конкурса, в большей степени является положительной преимуществом.

Финансовую независимость Регулятора законодатель планирует обеспечить за счет взносов субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере энергетики и коммунальных услуг. Данные взносы зачисляются в доходы специального фонда Государственного бюджета Украины, не подлежат изъятию, и используются по целевому назначению исключительно на финансирование деятельности регулятора, его центрального аппарата и территориальных органов.

Взносы для участников энергетического рынка будут определять с учетом чистого дохода плательщиков (субъектов). Ставка взносов, то есть размер взноса в процентном отношении к чистой прибыли плательщиков, будет формироваться Регулятором ежегодно и пересматриваться ежеквартально. Однако, Законом предусмотрена максимально возможная ставка такого взноса в размере не более 0,1% чистого дохода плательщика взноса за предыдущий квартал. Фактически Законом № 1540-VIII вводится новый налоговый сбор, который находится за пределами Налогового кодекса Украины и противоречит его нормам. Также неясно, каким образом Регулятор будет устанавливать чистый доход плательщиков, в каком порядке плательщики взносов будут предоставлять Регулятору информацию о своей прибыли. Возможно, на основании этого положения будет дополнительно принят нормативно-правовой акт, который урегулирует этот вопрос, но пока он остается открытым для дискуссий. Кроме того, это довольно широкое полномочия по информации чистого дохода предприятия, что может привести к многочисленным дискриминационным действиям со стороны регулятора. Неуплата взноса является поводом для начисления штрафа. Нормы Закона об уплате субъектами хозяйствования взносов на регулирование и финансирование за их счет регулятора, вступают в силу с 1 января 2017 года.

Статья 19 Закона № 1540-VIII определяет, что Регулятор обеспечивает государственный контроль соблюдения субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг, законодательства в соответствующих сферах и лицензионных условий путем проведения плановых и внеплановых выездных, а также не выездных проверок.

По-прежнему, за нарушение законодательства в сфере энергетики и услуг к субъектам хозяйствования применяются санкции в виде: 1) предостережение / предупреждение; 2) наложение штрафа; 3) приостановление лицензии; 4) аннулирования лицензии (ст. 22 Закона № 1540-VIII). Субъекты хозяйствования обязаны оплатить штраф в течение 30 дней со дня получения копии решения о наложении штрафа. За каждый день просрочки взимается пеня в размере 1,5 процента суммы штрафа. Размер пени не может превышать размер штрафа. В течение 5 рабочих дней со дня оплаты штрафа субъект хозяйствования обязан направить регулятора документы, подтверждающие уплату штрафа. В случае отказа от уплаты и пени, Регулятор взимает их с субъектов хозяйствования в судебном порядке. Размер штрафа определяется в соответствии с законами Украины "Об электроэнергетике", "О естественных монополиях", "О питьевой воде и питьевом водоснабжении", "О рынке природного газа", "О теплоснабжении". Например, размер штрафов за нарушение законодательства, регулирующего функционирования рынка природного газа определяется ст. 59 Закона Украины «О рынке природного газа» и колеблется от 3000 до 50000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ответственность регулятора в новом законе прописана достаточно нечетко, хотя при больших полномочиях и заработной плате должна быть предусмотрена и большая ответственность.

Закон № 1540-VIII предусматривает, что убытки, причиненные субъекту хозяйствования, который осуществляет деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг, и принятия Регулятором неправомерного решения, действий или бездействия регулятора, подлежат возмещению в порядке, предусмотренном законом.

Должностные лица регулятора несут персональную ответственность за злоупотребление властью или служебным положением, за бездействие, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, в том числе за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, в порядке, установленном законом (ст. 23).

Например, ст. 6 Закона № 1540-VIII возлагает на регулятора подавать ежегодно до 01 апреля отчет в Верховную Раду Украины о своей деятельности, однако не предусматривает никакой ответственности за его неподачу или несвоевременную подачу.