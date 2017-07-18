Санкции при заключении гражданско-правовых договоров вместо трудовых

С 2017 года особой актуальности приобрел вопрос санкций за нарушение трудового законодательства, поэтому следует уберечь себя от возможных незаконных штрафов, а для этого нужно разобраться в причинах таких штрафов.

Особое внимание следует обратить на возможные формы сотрудничества между лицом, которое выполняет определенные виды работ и лицом, для которого такие виды работ осуществляются. Неправильное оформление форм сотрудничества может привести к штрафам со сторонни органов Гоструда. Такое сотрудничество не обязательно имеет форму трудовых правоотношений, а значит, в таком случае основанием для такого сотрудничества не будет являться трудовой договор. Самим распространенным способом сотрудничества без заключения трудового договора является гражданско-правовой договор подряда , поэтому следует разобраться с вопросом какая разница между такими видами договоров.

Суть трудового договора в том, что работник выполняет работу за оплату, при этом подчиняясь внутреннему трудовому распорядку, также на такого работника распространяются социальные гарантии. Работодатель в свою очередь, кроме оплаты труда имеет обязанность создать условия для выполнения положенных на работника обязанностей.

По гражданско-правовому договору подряда одна сторона обязана выполнить задание предусмотренное договором за оплату такого задания второй стороной. При этом значение имеет именно результат выполнения работы, поскольку оплата осуществляется именно за него. Так же при гражданско-правовом договоре подряда исполнитель не обязан подчинятся какому-либо распорядку и выполняет работу на свое усмотрение и свой риск.

Таким образом выполнение обязательств по гражданско-правовым договорам является полностью законным, а значит органы Гоструда не имеют права признавать такие отношения трудовыми и привлекать заказчика по гражданско-правовым договорам подряда к ответственности за нарушение трудового права, поскольку нормы трудового права на гражданско-правовые отношения между заказчиком и подрядчиком не распространяются.

К такому же выводу приходят и суди при рассмотрении дел об обжаловании постановлений о применении штрафа к лицам, которые заключают гражданско-правовые договора с подрядчиками.

Но при сотрудничестве на основании гражданско-правового договора нужно учитывать правильность составления такого договора, поскольку некоторые его пункты могут противоречить сути гражданско-правового договора и иметь признаки трудового договора. В таком случаи суд вряд ли будет на Вашей стороне.

Следовательно, если Вы выбрали такую форму ведения бизнеса, как заключения гражданско-правовых договоров, а не трудовых договоров, то следует ответственно отнестись к условиям предусмотренных в таком договоре. Так же, если Ваш договор заключен правильно и без нарушения норм законодательства, но органы Гоструда применили к вам санкции, считая Ваши правоотношения трудовыми, то стоит обязательно обжаловать такие решения органов Гоструда в судебном порядке.