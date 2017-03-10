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Этимология «всемирных санкций» против Украины
10.03.2017 22:27
Порою кажется, что весь
мир ввёл санкции против Украины, и лишь балтийские страны готовы снизойти к нам
и освоить наши деньги. Добиться причины, по которой отказывает банк или
какая-либо другая организация, очень часто невозможно, но все эти случаи
объединяет одно весьма занимательное обстоятельство – все отказывающие имеют
отдел комплаенса. Да-да, это именно те ребята, которые проверяют клиентов на
причастность к отмыванию денег или санкциям. Те, которые имеют право лишить
свою компанию клиента, и не обязаны объяснять на каком именно основании они
приняли своё решение. И это когда наши собственные комплаенс менеджеры
утверждают, что клиент кристально чистый.
Вес парадокс в том, что
мы привыкли, что на международной арене к нам относятся как к прокажённым, и ни
бизнес, ни власть даже не задаётся вопросом почему между нами и цивилизованным
миром стоит невидимая армия белых воротничков. А ведь ларчик просто
открывается.
Как-то нами было принято
решение расширить круг наших банков-партнёров в Европе. Это самый дружественный
для Украины регион после Прибалтики, но шансы на сотрудничество тут уже гораздо
меньше. В одном из банков сотрудник захотел провести «процедуру знакомства» в
телефонном режиме. Человек был довольно контактный и казалось, что список его
дел на сегодня ограничивается звонком к нам. После того, как наш сотрудник Шевченко Александр поговорил с
ним обо всём и ни о чём, он сказал, что против Украины введены санкции.
Александр попросил дать
ему ссылку на данную информацию. Конечно же, там не было никаких санкций против
Украины. И начали мы разбираться.
Всё дело в том, что
санкции введены не против самой Украины, а против Крыма и Донбасса, которые
де-юре часть Украины, а де-факто – под
контролем России. А, следовательно, в списке данные территории находятся под
заголовком «Украина». Люди не хотят разбираться, где находится Донбасс или
Крым, им это не важно. Сотруднику комплаенса гораздо проще просто отказать по
причине самого упоминания Украины в списке.
Очень иронично, что
санкции введены «в поддержку Украины», а работают против неё. Не потому, что
так задумано, а потому, что мальчики и девочки по всему миру просто не хотят
тратить своё драгоценное рабочее время на выяснение истории конфликта, изучение
административного деления Украины и прочие вещи, которые так необходимы для
принятия правильного решения.
теги: бизнес, иностранные банки, санкции
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