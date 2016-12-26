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Энергонезависимость Украины: мифы и реальность
26.12.2016 10:17
На днях в Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению Украины снова заговорили о возобновляемой энергетике. Поводом для нового витка внимания к проблеме стала возможность потенциального членства страны в Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Впрочем, об альтернативных источниках энергии вспоминают также часто, как и о энергонезависимости Украины в целом. К сожалению, даже чиновники не всегда понимают, что подразумевается под этим понятием. А ведь именно с терминологии зачастую начинается реальная работа.
Энергонезависимость – это способность государства самостоятельно обеспечивать себя собственным энергетическим сырьем в количестве, достаточном для выработки энергии, необходимой потребителям страны. В соответствии с этим определением, наша страна является энергозависимой примерно на 60%. Производство энергии в Украине не полностью обеспечивается собственным топливом, соответственно, его приходится импортировать. Для того, чтобы понимать масштабы этого явления, приведу несколько цифр. За 8 месяцев текущего года мы импортировали только угля на сумму $900 млн. (на $600 млн. – из Российской Федерации, на $130 млн. – из США, на $50 млн. – из Австралии, на $120 млн. – из других стран).
Нормален ли этот показатель? На самом деле все зависит от того, с кем или с чем сравнивать. Так, на фоне примеров Италии и Японии, он существенно выше. А если брать Германию или Австрию, то мы находимся на одном уровне. Вот только эффективность использования топлива в Украине существенно ниже по ряду причин.
Следует понимать, что энергонезависимость складывается из ряда составляющих – экономических, экологических, социальных, технологических и пр. Конечно, в условиях глобализации экономик усиливается конкуренция за доступ к энергоресурсам, что особенно чувствительно для энергозависимых стран, в том числе и для Украины. Именно поэтому в последнее время в стране масштабно декларируются шаги по снижению энергозависимости. В частности, предприняты попытки законодательно стимулировать производство энергии из местных первичных и вторичных энергоресурсов. Однако предпринимаемые меры в большинстве случаев носят половинчатый характер (особенно в сфере законодательного регулирования). Не удивительно, что заметных успехов добиться пока не удалось. Дело в том, что действующие в Украине модели производства, распределения и использования энергии на региональном / национальном / глобальном уровнях нестабильны и нерациональны. Этот фактор в совокупности с экологией и финансовыми затратами уже является препятствием для устойчивого социально–экономического развития страны.
Обобщая, можно отметить, что развитию украинской энергонезависимости препятствует ряд объективных и искусственно созданных ограничений. Во-первых, в целом не определена модель развития украинской экономики, а это основной потребитель энергоресурсов. Во-вторых, не сформулирована приоритетность развития отраслей украинской экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что для энергетиков является основой планирования всей своей деятельности. В-третьих, существующая энергетическая стратегия государства не соответствует реалиям, в результате мы больше похожи на автолюбителя, отправившегося в путешествие с картой дорог тридцатилетней давности. В-четвертых, законодательство страны слабо стимулирует бизнес к инвестированию в развитие энергонезависимости Украины. Для преодоления всех этих ограничений необходимо использовать апробированные временем организационные и правовые методы влияния на государство и бизнес. Мы смело можем брать за основу опыт развитых европейских стран для проекции на отечественные реалии.
В частности, для увеличения собственной энергонезависимости в Украине необходимо провести структурную перестройку экономики и модернизацию топливно-энергетического комплекса. В ее основу должен быть положен принцип комплексности: масштабное использование украинского потенциала ветра, солнца, рек, угольного метана, биомассы, органических отходов путем их конверсии в электроэнергию (безусловно, в сочетании с усовершенствованием технологий использования традиционных энергоносителей на базе инновационных энергоэффективных разработок). Мировые тенденции применения этих мер показали их перспективность. И для нас, как для зависимой от импорта ресурсов страны, это очень важно. И не только в свете непосредственно проблем энергетики. Ведь достижение Украиной энергонезависимости позволит направить освободившиеся средства на улучшение экономики и социальных возможностей общества.
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