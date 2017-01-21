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Отсутствие Закона о собственности рождает химерные инициативы
21.01.2017 23:30
Политический
и законотворческий сезон 2016 года, принесший (или воскресивший из мертвых?) дискуссию
о соотношении хозяйственного и гражданского законодательства с подачи
Министерства юстиции Украины (имеется в виду инициатива об отмене
Хозяйственного кодекса Украины конца 2015 года), а также множество инициатив о
«дерегуляции экономики», а по факту – дезорганизации хозяйственного
законодательства, подошел к концу. Но все же, снова был поднят вопрос об
усовершенствовании правового обеспечения функционирования института
собственности – базового института демократического рыночно ориентированного
общества. Так сложилось, что принятый в 1991 году Закон о собственности с
подачи цивилистов был признан утратившим законную силу (Закон Украины о внесении
изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины
в связи с принятием Гражданского кодекса Украины) с одновременным закреплением «монополии»
на регулирование отношений собственности только инструментарием Гражданского
кодекса. Подобная «диверсия» относительно правовой системы Украины имела далеко
идущие планы и явилась небывалым успехом для цивилистов в навязывании своей
идеологии остальным (связанным) отраслям законодательства, в т.ч. и
хозяйственного (путем, например, привнесения отраслевой цивилистической
терминологии в иные отрасли законодательства и т.д.). Кстати, разрабатываемый в
то время подобный Закон о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Украины в связи с принятием Хозяйственного кодекса был
успешно торпедирован МинЮстом и так и не увидел свет в качестве завершенного и поданного
на рассмотрение Верховной Рады проекта. Тем не менее, указанная долгоиграющая
диверсия заставляет субъектов законодательной инициативы генерировать идеи усовершенствования
регулирования института собственности «в ежовых рукавицах» инструментария
Гражданского кодекса… Отсюда и «гражданский оборот в хозяйственных отношениях»,
встречающийся повсеместно как в «экспертных» заключениях институций Верховной
Рады, так и в отдельных пояснительных записках к законопроектам, устаревшие
рудименты (берущие свое начало с советских времен, что неудобно припоминать
цивилистам, критикующим, например, ХК за его «советские», «рудиментарные» и «олигархические»
истоки) типа понятия «вещь» и прочее, плотно укоренившееся и не соответствующее
европейскому опыту, кстати.
В
связи с этим, свежий пример. 19 декабря 2016 года на рассмотрение Верховной
Рады был подан законопроект о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по
совершенствованию правового регулирования отношений собственности
(регистрац. № 5555), который, по мнению авторов (судя из Пояснительной
записки), с целью «совершенствования реализации и регистрации права
собственности на переработанное имущество, которое в результате реконструкции,
перестройки, перепланировки или иных строительно-ремонтных работ с недвижимым
имуществом приобретает признаки жилья, а также защитить права собственности на
жилье в случае проживания в нем лиц с разрешения владельца». Проблема затронута
актуальная, и автор проекта (н.д. А.В. Помазанов) пытается ее решить с помощью
усовершенствования норм ГК о … вещах (ст. 332 и др.), не смотря на то, что
оперирует более приемлемым с практической точки зрения понятием «недвижимое
имущество».
Проблемы
практики хозяйствования в сфере строительства приходится нормативно решать в
рамках указанной статьи 332 ГК, которая посвящена приобретению права
собственности на переработанную вещь. В частности, автор предлагает распространить
положения указанной статьи на реконструкцию, перестройку, перепланирование и
иные строительно-монтажные работы с … недвижимым
имуществом, вследствие которых оно приобретает признаки жилья. Это как понимать? Ставим знак
равенства несоотносимым понятиям вещь и объект недвижимости? Далее автор совсем
терминологически путает всё и вся: право собственности на жилье, созданное
вследствие действий (каких таких действий? магических пассов?), указанных в
части 6 указанной статьи, возникает с момента государственной регистрации на
такое имущество. Изворотливости ума
автора можно только позавидовать. Ну а что? Давайте приравняем «действия» по
обработке «вещи» на токарном станке (или, например, установке пульта
дистанционного управления на советский телевизор «Электрон», распространенная
услуга в 90-х, укладывающаяся в цивилистическое «усовершенствование вещи») и … реконструкцию,
перестройку, перепланирование и иные строительно-монтажные работы. Как потом
этот бред «правоприменять» судам?
Далее
автор предлагает урегулировать в ст. 344 ГК «Приобретательная давность»
довольно животрепещущий с практической точки зрения вопрос: закрытие лазейки
возможностей для сотен исков вымывания государственного и коммунального (ведомственного)
жилья путем попыток установления права собственности на такое жилье вследствие
проживания в сроки, подпадающие под цивилистическое определение приобретальной
давности. Как будто для урегулирования этого вопроса не существует Жилищного
кодекса, то есть «специального законодательства»?
В общем, все поднятые в законопроекте № 5555 вопросы актуальные, необходимые для законодательного урегулирования, но не в предложенной форме. Данный проект еще раз актуализирует вопрос разработки «межотраслевого» проекта Закона Украины о собственности, разрушения искусственной монополии Гражданского кодекса. Тем более на это постоянно обращают внимание международные институции, например, МВФ (см. пункт 163 (страница 78) Доклада Международного Валютного Фонда по стране № 16/30 «Украина. Отчет о предоставлении технической помощи – обзор управления государственными финансами» (январь 2016 года), в котором отмечена необходимость «провести комплексное реформирование отдельных действующих законодательных и нормативных актов, включая, в частности, Хозяйственный кодекс и Закон о собственности). Уже отмечалось, что в этом документе «Закон о собственности», вероятно, ошибка перевода. Здесь имелось ввиду законодательство о собственности, но не Гражданский кодекс, который упорно пытаются представить как «сборник норм» о собственности.
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