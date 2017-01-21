Отсутствие Закона о собственности рождает химерные инициативы

Политический и законотворческий сезон 2016 года, принесший (или воскресивший из мертвых?) дискуссию о соотношении хозяйственного и гражданского законодательства с подачи Министерства юстиции Украины (имеется в виду инициатива об отмене Хозяйственного кодекса Украины конца 2015 года), а также множество инициатив о «дерегуляции экономики», а по факту – дезорганизации хозяйственного законодательства, подошел к концу. Но все же, снова был поднят вопрос об усовершенствовании правового обеспечения функционирования института собственности – базового института демократического рыночно ориентированного общества. Так сложилось, что принятый в 1991 году Закон о собственности с подачи цивилистов был признан утратившим законную силу (Закон Украины о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины в связи с принятием Гражданского кодекса Украины) с одновременным закреплением «монополии» на регулирование отношений собственности только инструментарием Гражданского кодекса. Подобная «диверсия» относительно правовой системы Украины имела далеко идущие планы и явилась небывалым успехом для цивилистов в навязывании своей идеологии остальным (связанным) отраслям законодательства, в т.ч. и хозяйственного (путем, например, привнесения отраслевой цивилистической терминологии в иные отрасли законодательства и т.д.). Кстати, разрабатываемый в то время подобный Закон о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины в связи с принятием Хозяйственного кодекса был успешно торпедирован МинЮстом и так и не увидел свет в качестве завершенного и поданного на рассмотрение Верховной Рады проекта. Тем не менее, указанная долгоиграющая диверсия заставляет субъектов законодательной инициативы генерировать идеи усовершенствования регулирования института собственности «в ежовых рукавицах» инструментария Гражданского кодекса… Отсюда и «гражданский оборот в хозяйственных отношениях», встречающийся повсеместно как в «экспертных» заключениях институций Верховной Рады, так и в отдельных пояснительных записках к законопроектам, устаревшие рудименты (берущие свое начало с советских времен, что неудобно припоминать цивилистам, критикующим, например, ХК за его «советские», «рудиментарные» и «олигархические» истоки) типа понятия «вещь» и прочее, плотно укоренившееся и не соответствующее европейскому опыту, кстати.

В связи с этим, свежий пример. 19 декабря 2016 года на рассмотрение Верховной Рады был подан законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правового регулирования отношений собственности (регистрац. № 5555), который, по мнению авторов (судя из Пояснительной записки), с целью «совершенствования реализации и регистрации права собственности на переработанное имущество, которое в результате реконструкции, перестройки, перепланировки или иных строительно-ремонтных работ с недвижимым имуществом приобретает признаки жилья, а также защитить права собственности на жилье в случае проживания в нем лиц с разрешения владельца». Проблема затронута актуальная, и автор проекта (н.д. А.В. Помазанов) пытается ее решить с помощью усовершенствования норм ГК о … вещах (ст. 332 и др.), не смотря на то, что оперирует более приемлемым с практической точки зрения понятием «недвижимое имущество».

Проблемы практики хозяйствования в сфере строительства приходится нормативно решать в рамках указанной статьи 332 ГК, которая посвящена приобретению права собственности на переработанную вещь. В частности, автор предлагает распространить положения указанной статьи на реконструкцию, перестройку, перепланирование и иные строительно-монтажные работы с … недвижимым имуществом, вследствие которых оно приобретает признаки жилья. Это как понимать? Ставим знак равенства несоотносимым понятиям вещь и объект недвижимости? Далее автор совсем терминологически путает всё и вся: право собственности на жилье, созданное вследствие действий (каких таких действий? магических пассов?), указанных в части 6 указанной статьи, возникает с момента государственной регистрации на такое имущество. Изворотливости ума автора можно только позавидовать. Ну а что? Давайте приравняем «действия» по обработке «вещи» на токарном станке (или, например, установке пульта дистанционного управления на советский телевизор «Электрон», распространенная услуга в 90-х, укладывающаяся в цивилистическое «усовершенствование вещи») и … реконструкцию, перестройку, перепланирование и иные строительно-монтажные работы. Как потом этот бред «правоприменять» судам?

Далее автор предлагает урегулировать в ст. 344 ГК «Приобретательная давность» довольно животрепещущий с практической точки зрения вопрос: закрытие лазейки возможностей для сотен исков вымывания государственного и коммунального (ведомственного) жилья путем попыток установления права собственности на такое жилье вследствие проживания в сроки, подпадающие под цивилистическое определение приобретальной давности. Как будто для урегулирования этого вопроса не существует Жилищного кодекса, то есть «специального законодательства»?