Специфика ведения бизнеса на продовольственном рынке Китая

Бытует миф о том, что вести бизнес с Китаем сложно: разница менталитетов, географическая удаленность, высокая конкуренция и т.д. Так ли это? Желание запустить бизнес побыстрее не оставляет времени изучить местную конкурентную среду, законодательство, методологию импорта и реализации, и, естественно, появляются проблемы. Такой подход и дает подпитку мифам. Впопыхах выбираются поставщики и товары, способы доставки и логистические компании, и ошибка за ошибкой накапливают негативный опыт.

На самом деле, Китай - очень перспективный и благодатный рынок с населением 1,3 млрд человек и средней заработной платой $300-400. Как и в случае с любым другим новым рынком, необходимо серьезно подготовиться и учесть ряд факторов. Первое – нужно выработать экспортную стратегию и стратегию выхода на китайский рынок. Второе – тщательно проанализировать свой экспортный потенциал – например, если у вас недогруз на 30%, или вы экспортируете один контейнер раз в полгода, вы никогда не выйдете на этот рынок. Учитывая количество населения и постоянно растущий спрос, китайцам нужны бесперебойные, постоянные поставки. Мы наблюдаем, что у многих украинских компаний даже с хорошим позиционированием, не получается завоевать какую-то долю китайского рынка и выйти на регулярные онлайн-продажи. Как только вы не сможете обеспечивать китайцев товаром в нужном объеме, вас вычеркивают из цепочки поставок, и завоевать доверие повторно будет очень сложно.

Следующий нюанс, который нужно учитывать, планируя выход на китайский рынок – это вкусовые предпочтения, которые, в зависимости от провинции, сильно отличаются. Скажу больше – в разных регионах Китая очень разные культурные особенности и традиции, у китайцев только «китайских кухонь» порядка 100. Поэтому нельзя воспринимать Китай как единое унитарное государство в вопросах потребительского спроса – для каждого региона должна быть совершенно разная стратегия для каждого продукта. Даже не совсем верно звучит сама фраза «выйти на рынок Китая», скорее всего, вы выходите на конкретную провинцию или город.

Также вы должны быть готовы к тому, что прежде чем идти куда-то, необходимо четко определиться с конкретными вкусовыми особенностями и свойствами продукта. Для этого нужно, как минимум, собрать фокус-группу и получить обратную связь из регионов, в которых вы планируете работать. Или нужно быть готовым к большим маркетинговым бонусам, которые потребует любой канал сбыта, приобретая неизвестный бренд. По моим наблюдениям, украинцы пока не готовы платить за маркетинг и продвижение в Китае.

В то же время, есть и хорошая новость: китайцы не сильно придерживаются традиций, как принято считать. Они лояльны ко всем новшествам, в том числе вкусовым. У них даже существует пословица: «мы едим все, кроме самолетов в небе, поездов на земле и кораблей в море». Приведу пример: в 2014 году компания Starbucks превратила Китай, страну с тысячелетними чайными традициями, во второй крупнейший рынок сбыта после США. Сегодня только кофеен Starbucks в стране насчитывается около 900. При этом, средний чек за кофе в США составляет $3, а в Китае - $5-6. Я часто бываю в Китае и меня уже не удивляют огромные утренние очереди в 200-300 м в Starbucks - люди терпеливо ждут свой бодрящий напиток.

При этом, разрабатывая стратегию выхода на китайский рынок, нужно быть готовым вносить изменения в свою рецептуру и технологию под конкретный запрос. Практически любой продукт требует адаптации к местным вкусовым предпочтениям. Например, китайцы не любят сладкие конфеты, вес одной конфеты должен быть не более 6 г, они должны быть мелко расфасованы в яркую упаковку. И таких нюансов множество.

Предположим, стратегия уже есть, все вышеперечисленные рекомендации учли. Дальше - ищем партнера. Тут я бы хотела сразу предупредить, что на первых порах не стоит работать лишь с одним, якорным дистрибьютором, который будет забирать основную долю вашего экспорта. По опыту, это большая ошибка – пока китайцы еще не заинтересованы в вашем продукте, они могут ставить вас в весьма невыгодные условия, которые вы будете вынуждены принимать. Поэтому нужно раскладывать яйца в разные корзины, и в идеале, эти корзины должны быть в разных провинциях Китая.

И последнее, но не менее важное – это конкуренция. Китаем сейчас интересуются почти все страны мира, и Украина в том числе, - это реалии рынка. Все хотят накормить миллиард. Например, по поставкам вина мы конкурируем с Чили, США, Австралией. По молочным продуктам, в частности сливочному маслу, - с РФ, Польшей, Венгрией и т.д.

Так в чем же выгода? Зачем украинскому бизнесмену экспортировать товары на другой конец света, учитывая все вышеперечисленные риски? Отвечу на конкретном примере: плитка шоколада в Украине стоит 1$, в Китае - от 5-6$, бутылка вина у нас - 3$, в Китае - 10$ и т.д. Другими словами, в Китае высочайший спрос – страна очень динамично развивается, в том числе, в скорости приобретения новых вкусовых привычек. Поэтому и ценовая политика такая – методом «снятия сливок». И, по моим ощущениям, эта тенденция какое-то время будет сохраняться. Поэтому китайский рынок очень перспективный, с ним просто нужно научиться взаимодействовать. Например, в одном только Гуанчжоу, на юге страны, где мы в основном представлены, население составляет 14 млн. человек – за это стоит побороться, не так ли?