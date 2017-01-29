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Тренды ведения бизнеса в 2017 году: мимикрируем правильно
29.01.2017 16:32
Правительство работает не покладая рук, добиваясь правильной работы бизнеса в Украине. Правильной – это когда весь бизнес стремится к прозрачной, легальной модели, с «белыми» зарплатами и честной уплатой НДС, налога на прибыль. Чиновники хотят сделать так, чтобы престижно было быть прибыльной компанией, гордиться суммами уплачиваемых налогов, так как прибыль компании зашкаливает и прогнозируется лишь рост. Но реальные тренды ведения бизнеса явно отличаются от мечты правительства. Выделим основные тренды ведения дел для современного украинского предпринимателя .
«Я не я и хата не моя»
Вместо стремления к прозрачности бизнес сейчас предпочитает работать, не привлекая к себе лишнего внимания. И если бы была возможность работать совсем анонимно – это стало бы очень популярно. Но так как анонимность в бизнесе невозможна, «последний писк» - это спрятаться понадежнее от всевозможных контролеров. За счет чего этого можно достичь?
Местонахождение . Некоторые офисные центры столицы уже предлагают анонимную аренду. Условия пользования помещением предполагают отсутствие табличек и вывесок, контроль посетителей на входе. Случается, что аренда оформляется на физическое лицо Петренко Петра Петровича, с которым никто ранее не встречался. Арендная плата принимается наличными.
Персонал.
Компании, персонал которых работает в офисе, готовы
арендовать отдельные помещения (иногда жилой фонд, квартиры) для разных
подразделений. Часто территориально отделяют бухгалтерию и финансистов, отделы
закупок или продаж, топ-менеджмент и т.п. Несомненно, это сложнее сделать ресторанному
или отельному бизнесу, розничным магазинам. Но общая тенденция прослеживается,
никому не хочется, чтобы в офисе происходил пересчет «по головам» в случае
проверки.
Уход в «облако». Облачные сервисы для хранения данных – тренд последнего десятилетия. Наученные горьким опытом изъятия серверов и жестких дисков, собственники бизнеса давно подстраховались и ушли в «облака». Те, кто это не сделал до сих пор, непременно сделают это в 2017 году. Потому что безопасность бизнеса включает в себя также и информационную безопасность.
Увод активов с баланса предприятий . Если раньше собственники бизнеса все чаще покупали имущество на компанию, с постановкой на баланс, то сейчас наблюдается тенденция к приобретению всех ценных активов с оформлением в собственность физического лица. В дальнейшем объект можно сдавать в аренду фирме, но не передавать в собственность. Как вариант – отделить компанию - балансодержателя ценностей от того субъекта, который ими пользуется. Целее буд ут .
Аккумулирование капитала за рубежом . Утечка денежных средств из украинской экономики будет продолжаться. Статистика, свидетельствующая о выведении средств за рубеж за последние два года печальна: граждане правдами и неправдами стремятся перевести свои накопления за границу, в банки понадежнее. Наш прогноз – тенденция сохранится, а с усилением всевозможных мониторингов и контролей – даже наберет обороты.
Вследствие
нескончаемых и далеко не всегда продуманных реформ
(большая часть которых – это
увеличение налоговой нагрузки и ужесточение контроля
денежных потоков
)
общие тенденции ведения бизнеса в
Украине сейчас можно охарактеризовать как «затеряться и спрятать деньги».
Вместо развития мы будем наблюдать переход бизнеса в режим энергосбережения.
теги: предприниматель, бизнес, Украина, тренды, налоги
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