Тренды ведения бизнеса в 2017 году: мимикрируем правильно

Правительство работает не покладая рук, добиваясь правильной работы бизнеса в Украине. Правильной – это когда весь бизнес стремится к прозрачной, легальной модели, с «белыми» зарплатами и честной уплатой НДС, налога на прибыль. Чиновники хотят сделать так, чтобы престижно было быть прибыльной компанией, гордиться суммами уплачиваемых налогов, так как прибыль компании зашкаливает и прогнозируется лишь рост. Но реальные тренды ведения бизнеса явно отличаются от мечты правительства. Выделим основные тренды ведения дел для современного украинского предпринимателя .

«Я не я и хата не моя»

Вместо стремления к прозрачности бизнес сейчас предпочитает работать, не привлекая к себе лишнего внимания. И если бы была возможность работать совсем анонимно – это стало бы очень популярно. Но так как анонимность в бизнесе невозможна, «последний писк» - это спрятаться понадежнее от всевозможных контролеров. За счет чего этого можно достичь?

Местонахождение . Некоторые офисные центры столицы уже предлагают анонимную аренду. Условия пользования помещением предполагают отсутствие табличек и вывесок, контроль посетителей на входе. Случается, что аренда оформляется на физическое лицо Петренко Петра Петровича, с которым никто ранее не встречался. Арендная плата принимается наличными.

Персонал. Компании, персонал которых работает в офисе, готовы арендовать отдельные помещения (иногда жилой фонд, квартиры) для разных подразделений. Часто территориально отделяют бухгалтерию и финансистов, отделы закупок или продаж, топ-менеджмент и т.п. Несомненно, это сложнее сделать ресторанному или отельному бизнесу, розничным магазинам. Но общая тенденция прослеживается, никому не хочется, чтобы в офисе происходил пересчет «по головам» в случае проверки.

Уход в «облако». Облачные сервисы для хранения данных – тренд последнего десятилетия. Наученные горьким опытом изъятия серверов и жестких дисков, собственники бизнеса давно подстраховались и ушли в «облака». Те, кто это не сделал до сих пор, непременно сделают это в 2017 году. Потому что безопасность бизнеса включает в себя также и информационную безопасность.

Увод активов с баланса предприятий . Если раньше собственники бизнеса все чаще покупали имущество на компанию, с постановкой на баланс, то сейчас наблюдается тенденция к приобретению всех ценных активов с оформлением в собственность физического лица. В дальнейшем объект можно сдавать в аренду фирме, но не передавать в собственность. Как вариант – отделить компанию - балансодержателя ценностей от того субъекта, который ими пользуется. Целее буд ут .

Аккумулирование капитала за рубежом . Утечка денежных средств из украинской экономики будет продолжаться. Статистика, свидетельствующая о выведении средств за рубеж за последние два года печальна: граждане правдами и неправдами стремятся перевести свои накопления за границу, в банки понадежнее. Наш прогноз – тенденция сохранится, а с усилением всевозможных мониторингов и контролей – даже наберет обороты.

Вследствие нескончаемых и далеко не всегда продуманных реформ (большая часть которых – это увеличение налоговой нагрузки и ужесточение контроля денежных потоков ) общие тенденции ведения бизнеса в Украине сейчас можно охарактеризовать как «затеряться и спрятать деньги». Вместо развития мы будем наблюдать переход бизнеса в режим энергосбережения.



