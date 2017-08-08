Право с чистого листа

О блокчейне и смарт-контрактах сказано уже много. Немало написано и о том, как эти явления изменят право. Но в тех материалах, которые попадались мне, не было главного. Обычный докладчик по смарт-контрактам, выбрав кульминационный момент, заявляет: "и теперь все обойдутся без юристов, ха!". Потом завязывается дискуссия о том, что машина никогда не сможет решать творческие задачи и морально поддержать клиента, если его дело проиграно. Эмоциональный всплеск достигнут, доклад окончен, начинается следующее выступление. А ведь роль людей юристов не так интересна. Блокчейн, став инструментом права, может полностью поменять профессию.

Что мы имеем сейчас? Огромное количество неоптимизированных законов, которые содержат внутренние противоречия и часто не содержат логики в изложении (а порой и здравого смысла). А дальше идут написанные на бумаге контракты. Которые настолько далеки от жизни, что большинство бенефициаров этих контрактов мало понимает, что в них написано. Такие контракты работают лишь в связке с государством, поэтому вынуждены перенимать его клише канцелярской речи. Государство гарантирует и диктует формат договорных отношений. Все это делает профессию юриста сложной и грустной. Копаться в клише законов, воспроизводя их в клише контрактов.

Блокчейн не контролируется государством. Законы государства сами по себе в нем не действую. Блокчейн, а точнее - токен (единица записи на блокчейне) представляет собой чистый лист, куда можно вписать все, что только вздумается. И эта запись будет однозначным фактом. Никаких судов по установлению юридического факта не нужно: все операции с токенами тщательно фиксируются. Такая запись будет известной и понятной - стирается грань между частным и публичным правом. Никаких судов ещё и потому, что часть действий будет запрограммирована в смарт-контрактах.

Нет необходимости изобретать многостраничные обороты с определением термина "аренда". Потому что токен просто не будет работать с объектами, не находящимися в реестре прав на недвижимое имущество. Не нужно писать сложный механизм оплаты: он программно стыкуется с банковским счётом. Вторая сторона просто акцептует его. Не нужны сложно выписанные гарантии инвесторам, потому что деньги просто не могут уйти в обход эскроу-агентов.

Такой формат взаимоотношений меняет очень многое. Он усиливает роль договорённостей, возвращает юристам их изначальную функцию – понимать людей и помогать им выстраивать отношения друг с другом. И вот именно это ещё очень долго не смогут сделать за нас роботы.