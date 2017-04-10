Две недели назад генерал Виктор Назаров был приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76 в июне 2014-го года в районе Луганского аэропорта, что повлекло гибель 40 десантников и 9 членов экипажа.



Много рассуждений было о правомерности производства гражданского суда над военным человеком. Усложнялось все еще тем, что дело касается действий военных в военной же обстановке.

Однако сейчас, когда эмоции отошли на второй план, всплывают на поверхность другие нюансы этой истории. Помимо вопросов морально-психологического состояния других офицеров, над которыми "дамокловым" мечем теперь будет висеть «прецедент Назарова», возникает ещё один, поначалу незаметный, нюанс - деньги.

Суд обязал МО Украины выплатить родственникам погибших в самолете военнослужащих моральную компенсацию. Ни много ни мало - 500 тысяч гривен. Не забываем, что безо всяческих судов в Украине действует порядок, согласно которому по факту ранения или гибели боец (или его родственники) получают компенсацию (е диновременное пособие назначается и выплачивается в размере 500-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц. По состоянию на 2014 - 2016 года эта сумма составляла около 609 тысяч гривен).

И тут возникает очень неприятная ситуация, а точнее даже две. Первая - родственники солдата, погибшего, например, в ДАП, Дебальцево или в том же Луганском аэропорту, но на земле, могут задать справедливый вопрос: "А что же мой сын (муж) воевал как-то не так? Неужели лететь в злополучном самолете было опаснее, чем защищать терминалы?"

Ситуация, когда кто-то (пусть по решению суда) становится "более привелигированным", нехорошая по своей природе...

И отсюда следует еще более неприятная ситуация: выплата "морального ущерба в 500 000 гривен" создала прецедент, пользуясь которым нехорошие люди (в том числе и из РФ) могут нанести серьезный урон как обороноспособности страны так и ее бюджету, и развернуть самый что ни на есть настоящий "бизнес на крови"...

Давайте будем смотреть правде в глаза: далеко не все наши граждане честны и патриотичны. И даже такая, щепетильная ситуация как получение посмертной компенсации иногда выливается в судовые тяжбы. Родители судятся с женами, первые жены со вторыми, дети с любовницами... Увы это — реальность, и она — наша.

Представьте себе: определенный юрист или группа юристов обращаются к родственникам погибших в том же ДАП с предложением: дескать дайте такие-то и такие-то свидетельства, показания, разрешения, и мы засудим такого-то командира. Обяжем МО выплатить "моральный ущерб".

В качестве платы за свою "сложную и опасную работу" группа адвокатов возьмет пускай 30% от суммы выплат. Подобная практика распространена в мире. И вот что может произойти в результате: офицерский состав (боевой, тот на котором и держится наша армия) - на скамье подсудимых, а в бюджете воюющей страны — дыра, причем часть денег ушла даже не родственникам, чья утрата достойна уважения, а в карманы совершенно других людей...