«Нововведення для забудовників»

У наш час стрімко проваджується містобудівна діяльність, тому для введення виду даної господарської діяльності, актуально дослідити зміни нового Закону №1817- VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності», який вже набуває чинності з 10 червня 2017 року (далі – «Закон»).

Варто зазначити, що скасовано від I до V категорії складності об’єктів будівництва, на заміну яких введено класи, які ще були визначенні в ДБН В.1.2-14-2009 від 1 грудня 2009 року (далі –ДБН).

Від тепер, об’єкти будівництва І та ІІ категорій складності належатимуть до об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) наслідками, ІІІ та І V категорій складності – до об’єктів із середніми (СС2) наслідками, V категорії складності – до об’єктів зі значними (СС3) наслідками. Віднесення об’єктів будівництва до того чи іншого класу наслідків буде здійснюватися проектною організацією за погодженням із замовником будівництва, така ж аналогічна процедура була з категоріями складності.

Для визначення класифікації об’єкта будівництва слід використовувати ДБН та Закон, де є визначений перелік вищезазначених об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) відноситимуться:

- відповідно до Закону об’єкти зі значними (СС3) наслідками, а саме: пам’ятки культурної спадщини, об’єкти підвищеної небезпеки, житлові будівлі заввишки понад 100 метрів, будівлі з рівнем можливої небезпеки для людей понад 400 осіб, які постійно перебувають на об’єкті.

- відповідно до ДБН до будiвель i споруд класу СС2:

основнi об’єкти металургiйної промисловостi, важкого машинобудування, нафтохiмiї, суднобудування, оборонної промисловостi (доменнi i мартенiвськi цехи, складальнi корпуси, високi димовi труби тощо); копри, машиннi вiддiлення добувних машин; об’єкти гiдро- i теплоенергетики потужнiстю менше 1,0 млн. кВт, розподiльнi системи основних електромереж високої напруги (включаючи опори лiнiй електропередачi i вiдкритих розподiльних пристроїв); ємкостi для нафти i нафтопродуктiв; шляховi полотна магiстральних автодорiг, злiтно-посадковi смуги, мости i тунелi протяжнiстю менше 1000 м, канатнi дороги, вокзали, аеровокзали, вертолiтнi станцiї; магiстральнi трубопроводи; великi готелi, гуртожитки; об’єкти водопроводу i каналiзацiї (включаючи водонапiрнi башти, очисні споруди, водозабори) промислових пiдприємств i населених пунктiв; будiвлi видовищних i спортивних підприємств, підприємств торгівлі, громадського харчування, служби побуту, установи охорони здоров’я; будiвлi i споруди центральних складiв для забезпечення життєвих потреб населення, склади особливо цiнного устаткування i матерiалiв, вiйськовi склади; житловi, громадськi або багатофункцiональнi будiвлi заввишки до 100 м;

- об’єкти з незначними (СС1) наслідками: житлові будинки понад чотири поверхи, об’єкти, характеристики можливих наслідків від відмови яких перевищуватимуть рівень можливої небезпеки для здоров’я і життя 50 осіб, якщо ці особи постійно перебуватимуть на даному об’єкті, або 100 осіб, якщо ці особи періодично перебуватимуть на даному об’єкті, та інші, визначені Законом.

Слід врахувати, що здійснення підготовчих робіт та будівництво об’єктів з незначними (СС1) наслідками відбуватиметься на підставі повідомлень про виконання підготовчих та будівельних робіт, а будівництво об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками – після отримання дозволу.

З новим Законом скасовуються декларації про початок виконання будівельних робіт, за якими раніше будували об’єкти I-III категорій складності.

Варто зазначити, що право на виконання будівельних робіт об’єктів з незначними (СС1) наслідками виникатиме у суб’єкта містобудування після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Порядок подання такого повідомлення поки що ще не затверджений Кабінетом Міністрів України.

Слід врахувати, що будівництво об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками відбуватиметься на підставі дозволу, як це було раніше для об’єктів IV-V категорій складності. Порядок видачі такого дозволу, перелік необхідних для цього документів та підстави для відмови у його видачі не змінилися.

Підсумовуючи вищевикладене, шляхом повідомлення, буде започатковано будівництво лише об’єктів з незначними (СС1) наслідками, а дозвільний характер розповсюджуватиметься не лише на об'єкти зі значними (СС3) наслідками, а також на об’єкти з середніми (СС2) наслідками, в тому числі й ті, що раніше відбувалися шляхом подання, що спростить подальше законодавче регулювання містобудівної діяльності.

Важливою зміною є те, що забудовник подає повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, що одночасно дає можливість на видалення зелених насаджень та винесення інженерних мереж. Для цього необхідно буде попередньо провести обстеження земельної ділянки та скласти акт обстеження зелених насаджень. Варто відмітити, що постанова Кабінетом Міністрів України № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» (далі-Постанова), суперечила нормам попереднього Закону, а саме в контексті відсутності поняття в Постанові отримання ордеру на видалення зелених насаджень на виконання робіт.

Окрім того, відповідальність за містобудівну діяльність змінилася відповідно до змін з категорій на класи, але санкції залишились майже такі ж самі, але варто врахувати, що мінімальна заробітна плата станом на 2017 рік збільшилась у два рази і тому штрафні санкції також збільшились.