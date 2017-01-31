Критическое конструктивное мышление для креативизма





Статья посвящена не просто все более популярному в изобретательстве и технологическом бизнесе критическому мышлению, в частности, его применению, но вопросам придания ему свойства конструктивности, о чем даже не упоминают психологи, среди которых много сторонников и инициаторов именно критического направления в изучении мышления человека.





Узнал, что недавно состоялась Вторая национальная конференция школьных педагогов - психологов EdCamp Ukraine 2016. Послушал в Youtube доклад – тренинг Игоря Сущенко "Як розвинути критичне мислення учнівcтва засобами різних навчальних дисциплін" и несколько других и стало ясно, что психологи сошлись на том, что построили систему развития мышления и, вообще, образования, опираясь на такую последовательность стадий обучения: знание > понимание > применение > анализ > синтез > оценка. Возникло сразу несколько вопросов:

Если начинать сразу со знаний, то как быть с развернувшимся в Украине (видимо, от застоя мысли и деятельности в интеллектуальной среде) мощным антиплагиатным движением, уже явно превосходящим по накалу антикоррупционное? Ведь в школе как-то не принято давать ссылки на авторов таблицы умножения, систем исчисления, да и с библией не все ясно…





C какого именно знания следует начинать обучение и почему именно с него? Кто должен это решать - чиновники МОНУ, или в Кабмине ? А, может, в Верховной Раде? А, если всерьез, то кто определяет те области знаний, которыми должен владеть сегодня человек по окончании школы? Или, получив высшее образование? Уже во всем мире педагоги пришли к выводу, о том, что большая часть знаний, получаемых в средней школе, никогда не будет востребована у ее питомцев (вспомните о перспективных исследованиях в Финляндии и других странах по отказу от изучения логарифмирования и многих других разделов математики, а заодно и физики, химии и др.). Всполошились и в высшей школе. Обнаружили, что обучают в университетах неизвестно чему и зачем. Даже оргвыводы в МОНУ уже сделали… Иными словами, кто формулирует задачу и содержание образования? Это может быть переход на устойчивое развитие страны, обеспечение независимости государства, реализация национальной идеи и др. Нужна мотивация в приобретении знаний по тому или иному вопросу. Нельзя, ведь, ни с того, ни с сего изучать случайно попавшийся закон, критически его анализировать, раздумывать над его имплементацией и т.д.

Не все ясно и с пониманием. Где критерии этого самого понимания? Почему им можно верить, этим критериям? Ведь, сплошь и рядом, мы не понимаем и не верим, но знаем и пользуемся теми или иными законами, явлениями.





Есть проблемы и с применением. Крайне редко в сегодняшней школе ребенок может узнать, где уже применяется то, что ему вдалбливают в голову учителя, тем более, неведомо ему, где и для чего можно использовать полученные знания в будущем. И совсем непонятно, как научить ребенка анализировать предмет знания, если не установлены параметры, критерии для этого анализа. Впрочем, эта проблема не решена не только для детей, но и для взрослых. Познакомился я на какой-то конференции с одним вполне взрослым социологом. Сказал он мне, что работает над докторской диссертацией по социологической тематике. Черт меня дернул спросить его, какими параметрами он руководствуется, когда анализирует результаты своих социологических исследований. Как, к примеру, количественно оценивает значимость и воспроизводимость полученных результатов, адекватность коэффициентов в полученных уравнениях регрессии. Обычные вопросы элементарной математической статистики… Как от чумы шарахнулся от меня подальше социологический докторант на другой этаж гостиницы и отчего-то никогда больше я его не видел на телеэкранах.





Убежден, что школьнику очень трудно научиться анализу, если не привить ему интереса к предмету исследования. Возможно, в совковые времена школьники учились методам и технике анализа, когда они изучали наверняка более интересные для них, чем законы всемирного тяготения или Пифагора, классические произведения мировой литературы. Ведь, именно, на уроках литературы они учились методам и технике анализа, сравнивая Онегина с Печориным или с Дубровским и Чацким в своих сочинениях, некоторые перлы в которых до сих пор доводят до нервных колик от смеха зрителей на концертах Задорнова. Жаль, что сейчас вместо этих веселых искрометных сочинений и даже изложений школа почти повсеместно перешла к написанию детьми нудных диктантов, проверка которых доставляет огромное “наслаждение” нынешним учителям литературы.

А дальше совсем интересно. Все, как один, докладчики на конференции , в один голос, заявляли, что дальше – после анализа - школа умывает руки и логически требуемый после анализа синтез, а, тем более, оценка результатов этого синтеза – вовсе не их дело. И тогда возникает законный вопрос: собирается ли современная школа готовить своих питомцев к взрослой жизни или создать в их сознании достаточно прочный фундамент, чтобы воздвигнуть на нем при продолжении учебы в высшей школе здание современных профессиональных знаний.





В своих блогах я много писал о современных болезнях нашего общества, к примеру, ”випизме”, ”мауглизме” ”мажоризме” ”золотой молодежи” и других явлениях, вошедших в нашу жизнь, во многом, благодаря революционным реформам нашей средней школы, которые неустанно продолжают в мучительтных поисках наши педагогические чиновники, вдохновленные успехами в изучении жизни инфузорий – туфелек.





Не так давно я разместил в блоге статьи “Мауглизм - законченный продукт этноцида народа” и ”Омаугличивание и дебилизация общества. Вниз по лестнице, ведущей вверх” . В них я писал не только о том, почему появился этот термин, но и о том, что многие беды нашего общества - випизм, ”мавпування”, коррупция, консерватизм, сепаратизм и другие ”…измы” являются, по мне, лишь симптомами или осложнениями после мауглизма. Меня все время мучает мысль о том, что Маугли уже стали взрослыми… И еще о том, что Ильич ошибся, когда написал крылатое ”каждая кухарка должна уметь управлять государством”. Понимаешь, что почти все мы – дети джунглей, тарзаны невежества. К чему это я все это опять пишу? А к тому, что без контактов с социумом, без привития навыков критического восприятия окружающей среды гармоничное развитие личности, по-видимому, невозможно. В любой сказке, тем более в талантливом творении Киплинга, есть намек, добрым молодцам урок.





В этих статьях предложена несколько другая (хотя и не противоречащая вышеприведенной, сделанной школьными психологами) иерархическая лестница ступеней развития сознания не школьника, а, вообще, человека всех возрастных периодов его жизни. Поэтому дальше, не отходя от заявленной темы, опираясь на системный анализ и синергетику, поговорим о других ”…измах” ступеней развития сознания, которые выстраиваются в достаточно стройную цепочку: мауглизм -> догматизм -> критицизм –> креативизм -> конструктивизм, проанализировав которую можно разобраться в причинах наших многих “негараздів” и найти пути решения сложнейших вопросов реанимации страны и ее дальнейшего устойчивого развития. Итак, поговорим о 5 ступенях развития сознания. Для наглядности вновь раcсмотрим рисунок этой иерархии. К сожалению, все мы рождаемся лишь с сознанием Маугли, и оно находится на первой ступени развития – мауглизме. Средняя школа помогает преодолеть первую ступень развития сознания и взобраться на новую ступень – догматизм, на которой многие, к сожалению, остаются и в зрелом возрасте. Впрочем, иногда догматиками становятся и в зрелом возрасте в результате обучения или хорошей пропаганды с помощью СМИ. Власти очень нравится именно это состояние сознания у социума, ибо такими людьми очень легко управлять, принуждать их, угнетать и т.д. Именно для этой части общества характерна склонность к “мавпуванню”, консерватизм, взращённые тысячелетиями любовь и уважение к власти и упорный поиск ”хорошего царя”, доверчивость и слепая вера в то, что упорно продавливают в их сознание СМИ. Говорят также об инерции политического мышления и о политическом бескультурье. Иначе, чем объяснить столь упорный сепаратизм, “рашизм”. “путизм”, нелюбовь к членам того же социума, имеющим удовольствие говорить на близком им родном языке, несмотря на лишения, тысячи убитых и раненых, голод, холод и т.д. на востоке страны?





Пропустим некоторые промежуточные стадии развития сознания, придуманные школьными психологами, и будем считать, что части социума, преимущественно за счет заложенных у некоторых его субъектов на генном уровне механизмов развития сознания, почти без участия институтов образования и воспитания, удается вырваться из зоны догматизма и взобраться на следующую ступень развития сознания - критицизм. Раньше это событие заканчивалось социальными взрывами типа восстаний рабов, коротких революций (февральских, октябрьских и др.) и более длительных революций типа майданов, а теперь – революционных реформ.





Третью ступень развития сознания преодолевает чаще всего наиболее передовая, наиболее развитая молодая часть общества (вот откуда студенческие бунты, майданы и т.д.). Главным признаком этой сравнительно небольшой части общества на 4-й ступеньке является наличие креативного сознания. Психологи давно спорят, является ли наличие такого природного дара характерным лишь для отдельных индивидуумов. Может быть, это и так, но опыт многих педагогов показывает, что зародыши креативизма есть в сознании каждого человека, и уже найдено много методов его развития, которые к сожалению практически не используются нашими системами образования, а до предела формализованная Болонская система и новый Закон о высшем образовании уничтожают даже остатки надежды на появление системы креативного образования и реализации ее принципов в нашей стране в обозримом будущем.





И все же, лед тронулся. Буквально вчера наткнулся в сети на информацию о том, что идут успешные работы по созданию и развитию системы для формирования и развития креативного мышления у детей младшего школьного возраста. Молодой преподаватель Никита Бурковский заметил, что есть вещи, о которых забывают школьные учителя - это творчество и креатив. Попробую коротко изложить его результаты. По его мнению, часто получается, что лучше всего учатся детки, которые сразу думают, как применить полученные знания. Девочки играя в куклы, имитируют социальные связи и взаимоотношения, мальчики моделируют различные узкопрофильные вещи. тенденцию, что дети, играя, применяют знания, отрабатывают навыки, а в школах обучают по шаблонам, где современным детям достаточно сложно придумывать и творить. Поэтому мало, кто сейчас занимается поэзией, лепкой. Те дети, которые этим занимались, сейчас заканчивают университеты, имеют меньше вредных привычек и даже имеют более высокую социальную роль. Одни стали президентами студенческого парламента, другие же возглавляли сообщества или даже организовывали флешмобы. А те, которые мало занимались интересными вещами и хаотично проводили время с другими детьми, бросили футбол, хуже учились и сейчас не выделяются особо ничем. Есть даже те, которые не поступили в вуз и до сих пор играют в видео игры и даже не выходят из дома.. Это - плохо, потому что у них не получилось развить творческое мышление и соответственно социум для них чужд. У них своя культура, свои интересы и они не связаны с реальной жизнью. У Никиты самые обычные дети изучили несколько законов механики и применили их в своих творениях и всего за 45 минут они изучили то, чему их будут несколько месяцев обучать в школе через пару лет. Никита обнаружил, что креативность - ключ к развитию, и проблема современных учебников, да и всей системы образования в том, что построение задач стало формальностью, а ведь это важный инструмент, за счет которого дети начинают почти сразу понимать, чем одно решение лучше другого и какие критерии оставить в приоритете.





И, наконец, определяющей темпы преодоления глобального кризиса страны и ее развития ступенью сознания является конструктивизм . В самом деле, ведь не все предложенные прогрессивными авторами креативные решения могут стать средствами и методами решения глобальных и локальных задач. Есть для многих из них политические, экономические, социальные и другие ограничения.





Возникает традиционная задача выбора оптимальных решений, для выполнения которого требуется серьезная подготовка тех персон, которые за это берутся. Я уже многократно писал о том, что бездумный, формальный подход к использованию конструктивизма, незнание нашими властелинами хотя бы основ системного анализа, теории принятия решений, синергетики и т.д. приводит к тому, что приходится отменять принятые законы о реформировании отдельных сторон нашей жизни, даже если над ними непрофессионально работали не один год. В моем блоге приведены десятки примеров таких противоречий в законах о пенсии, налоговой системе, образовании и др.





И все же не могу не вернуться еще раз к вопросам моральных аспектов креативного образования. Несколько лет назад я опубликовал серию статей под общей рубрикой “мораль и бизнес”. Там я уже писал, что бездумное использование тотальной декоммунизации может привести к тому, что вместе с водой мы выплеснем и ребенка. В самом деле, чем не угодили нашим политикам некоторые предложения из Морального кодекса строителя коммунизма. Нам они в эпоху рыночной экономики стали ненужными?: “любовь к Родине, добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест, забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния, высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов. коллективизм и товарищеская взаимопомощь: один за всех, все за одного, гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат, честность и справедливость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни, взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей, непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству, непримиримость к национальной и расовой неприязни, нетерпимость к врагам дела мира и свободы народов.





Вот бы вспомнили мы об этом и заставили учителей тоже вспомнить. А, может, не только учителей, но и служителей церкви пора озаботить. Хотя бы вторую половину религиозных заповедей напомнить прихожанам : 5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. 6. Не убивай. Не прелюбодействуй. 8. Не кради. 9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего. Очень уж актуально все это звучит.





Что дали мы молодежи взамен этих принципов ? Убрали все воспитательные элементы из жизни школы и университета, заменили их визжащими, дерущимися тетками на Интере и еще более резво дерущимися мужиками - депутатами в ВР, насилием, воровством, коррупцией, убийствами? А теперь собираемся развивать у молодежи, погруженной в этот мир насилия и лжи, креативное и конструктивное мышление ? Что-то здесь не вяжется…





А теперь вернемся к началу статьи и попробуем понять, отчего все то, что написано выше, осталось в стороне от пристального взгляда школьных и других психологов, которые должны быть главными лицами в решении обсуждаемых вопросов, на проблемы науки о критическом мышлении. Итак, известно, что критическое мышление (англ. critical thinking) — система суждений, которая используется для анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам. Конечно, “анализ вещей”, “обоснованные оценки, интерпретации” – это звучит привлекательно, но не содержит, кроме “корректно применять” никаких идей и, тем более, конкретных предложений по средствам и методам реализации этого самого критического мышления. Причина в том, что, к сожалению, психологи как-то не сумели совместить понятия критического мышления с понятиями креативности и конструктивности, найденными “мыслителями” в результате исследований результатов.





Одним из современных апологетов критического мышления является Дайана Халперн – американский психолог, еще недавно президент Американской психологической ассоциации, автор и соавтор нескольких успешных книг, среди которых «Психология критического мышления» и «Интеллект: знания и незнания». В своих советах по развитию критического мышления Дайана Халперн при ответе на вопрос о том, “что это”, вспоминает обрывочные характеристики и требования к процессу построения суждений по типу «подвергать всё сомнению», «использовать логику», «перепроверять информацию» и другие. Ясно, что этого недостаточно, и без комплексного понимания того, что такое «критическое мышление», мыслить критически просто невозможно. В своих трудах Д. Халперн обращается к механизмам функционирования критического мышления, под которыми она понимает тип мышления, основанный на когнитивных навыках (В. - способности к умственному восприятию и переработке внешней информации) и стратегиях и позволяющих приходить к результатам, которые отличаются своей взвешенностью, логичностью и целенаправленностью.





Если можно согласиться с взвешенностью и логичностью критического мышления, то с его целенаправленностью все не так просто. Как-то не привыкли пока психологи к тому, что наш рыночноориентированный мир пришел к выводу о том, что мыслительный процесс надо начинать с четкого формирования его целей, задач, а иные подходы приводят к мечтательности, задумчивости, которые мы не так давно называли маниловщиной. В то же время, она, как и наши психологи, считает, что критическое мышление не является врождённой способностью, а значит, его можно и нужно развивать. И не просто можно, но и нужно, поскольку способность мыслить критически приучает к чёткости мысли, структурированности, корректной интерпретации информации. А мне уж очень хочется подсказать психологам, что в сочетании с четким формулированием целей и задач, критическое мышление может стать конструктивным и даже креативным. Как развить способность мыслить критически, как сделать эту способность целенаправленной, конструктивной, креативной, с чего начать – именно эту задачу стоит попытаться решить совместными с психологами усилиями.

Отправная точка тренировки – метапознание. Сразу оговорюсь, что под этим термином понимается знание человека о его собственных мыслительных процессах или знаниях более глобально. Как их получить? Путём самопознания – нужно стараться наблюдать за собой со стороны, оценивать и анализировать свои решения, выявлять ментальные ошибки. По мнению психологов, для начала достаточно просто «прокручивать» свой день в воображении перед сном, пытаясь не просто вспомнить происходящее, но и характер мыслей, влияние эмоций на сказанное и подуманное, логичность доводов и рассуждений. Данная склонность развивается в совокупности с памятью. Д.Халперн пишет: «Наша память – это не точная «копия» произошедших событий. На то, что мы запомним, влияют предварительные знания, то, что мы узнали впоследствии, стереотипы и содержательность материала». Таким образом, без памяти метапознание напоминает гвоздь без молотка. Память даёт совокупность материалов, необходимых для работы над собой, позволяет оперировать доступной информацией, перенося известные данные и сравнивая их со своим опытом. Так можно избежать распространённых ошибок и не попасться на крючок того, что может казаться правдивым в силу своей общепринятости.





Кстати, именно развитием памяти сегодня очень увлеклись психологи – практики. В моем городе, к примеру открылось очень много центров, где путем тренингов обещают клиентам (очень даже недешево!) всемерно развивать их память, а заодно и скорочтение обеспечить. Не так давно, к сожалению, завершила свою жизнь в Украине телешкола для молодежи ”Самый умный” прекрасной ведущей Тины Канделаки. Плохо, что, видимо из-за войны, этот проект так быстро закрылся. Немного успокаивает тот факт, что дети в этом проекте соревновались по не очень уж главному для критического – креативного – конструктивного мышления показателю – объему памяти. Я даже пытался объяснить это Тине, но общего языка мы, к сожалению, не нашли. Вот бы кто-то из наших талантливых ребят на телевидении взялся бы за создание передачи в Украине по критическому креативному направлению развития мышления. И хорошо бы начать с депутатов. Может, драться бы перестали и делом бы занялись…





В этой связи, представляет интерес обсуждение конкретных рекомендаций Дайаны Халперн по развитию критического мышления. Я пытаюсь это делать совсем по- другому (исходя из системного анализа, синергетики, реализации принципа гармонии и др.), но об этом в другой статье. Итак, пока рекомендации Д. Халперн :





1. Станьте Шерлоком - одним из главных требований и краеугольным камнем, на котором зиждется критическое мышление, она называет дедуктивное мышление – «вывод валидных заключений на основе посылок, т.е. суждений, которые мы считаем истинными». Два требования, которые каждый человек, стремящийся к развитию критического мышления, должен себе предъявлять: проверка следствия заключения из посылок и аргументированность суждений.





2. Сомневайтесь. Поэтому, подвергайте здоровому сомнению любую входящую информацию, с какого бы надёжного источника вы её не получили.





3. Проверяйте факты. Для того чтобы это сделать, можно пользоваться алгоритмом, предложенным Д. Халперн: Избегайте выборочной аргументации. Нельзя получить истинное знание, отбирая только те факты, которые подтверждают ваши догадки. Причинно-следственная связь должна быть установлена полностью. Здесь важно быть честным с собой и оперировать не только имеющимися знаниями и фактами, которые их подтверждают, но и работать с противоположным взглядом и фактами, его подтверждающими.





4. Используйте весь арсенал доступных инструментов. Если это необходимо – проведите формальную проверку фактов, обратившись напрямую к источнику, так как имеющиеся у вас данные могут быть лишь чьей-то интерпретацией. Принимать её как истинную – неправильно. Точность – последний критерий, который нужно предъявить к полученным выводам. Удалось ли уменьшить неопределённость? Качественным ли получился вывод или по-прежнему остаются слабые места? Без ответа на эти вопросы построить валидное умозаключение невозможно.





5. Принимайте решения взвешенно. К примеру, сформулируйте задачу разными способами. Это позволит взглянуть на проблему под разными углами, тем самым исключив влияние эвристики доступности на характер принимаемых решений.

Составьте список возможных вариантов решений и постепенно отберите то, которое будет максимально подходить, учитывая все за и против.





6. Структурируйте задачи. Процесс решения задачи должен проходить 4 стадии: подготовка и ознакомление, выработка решения, принятие решения, оценка его эффективности. Такая простая последовательность приучит ум к структурированности и позволит мыслить эффективнее.





7. Развивайте творчество. Творчество рассматривается «как когнитивный процесс, в котором используется информация, хранящаяся в памяти и выходящая за рамки личного опыта». Именно креативность научит вас смотреть на проблему под разными углами и генерировать больше, в сравнении с человеком нетворческим, идей для её решения.





Жаль, что п.7, видимо, главный пункт - это “терра инкогнито” для Дайаны Халперн. Пока только декларации. А.может ноу – хау ? …



