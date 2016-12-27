Хто такі приватні виконавці і хто може ними стати

Прийняті Верховною Радою 2 червня 2016 року закони «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та «Про виконавче провадження» поклали старт комплексній реформі примусового виконання рішень судів та інших органів.

Головною новацією прийнятих законів та основою концепції реформування, яка закладена ними, є запровадження інституту приватних виконавців, який буде функціонувати поруч із державною виконавчою службою та виконувати функції з примусового виконання рішень судів та інших органів.