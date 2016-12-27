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Хто такі приватні виконавці і хто може ними стати
27.12.2016 16:18Прийняті Верховною Радою 2 червня 2016 року закони «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та «Про виконавче провадження» поклали старт комплексній реформі примусового виконання рішень судів та інших органів. Головною новацією прийнятих законів та основою концепції реформування, яка закладена ними, є запровадження інституту приватних виконавців, який буде функціонувати поруч із державною виконавчою службою та виконувати функції з примусового виконання рішень судів та інших органів.
Отже, хто такі приватні виконавці?
Приватні виконавці – це особи, наділені державою повноваженнями виконувати судові рішення та обов’язкові рішення інших органів влади. Усі їхні дії чітко регламентовані законом. Охочі стати приватними виконавцями повинні бути громадянами України, досягти віку 25 років, мати вищу юридичну освіту не нижче другого рівня та стаж роботи у галузі права не менше двох років.
Згідно з порядком допуску до професії, навчання осіб, які хочуть стати приватними виконавцями, проходитиме в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України. Інститут має змогу одночасно навчати 3 групи по 70 осіб. Уже у січні 2017 року розпочнеться навчання. На нього, як і на стажування, передбачено 1 місяць. При цьому, від стажування звільнені колишні виконавці, нотаріуси, арбітражні керуючі. Особи, які пройшли навчання та стажування, подають до Кваліфікаційної комісії заяву про допуск до складання кваліфікаційного іспиту та необхідні документи.
Кваліфікаційний іспит, який пройде у вигляді автоматизованого анонімного тестування, складатиметься з 3 блоків питань і триватиме 4,5 години. Перший блок (теоретична частина) складатиметься зі 100 тестових питань. Другий блок – це ситуаційні завдання, які включають в себе п’ять завдань по п’ять питань кожне. До кожного питання пропонується чотири варіанти відповідей, один з яких є правильним. Третій блок – практичне завдання. Виконання практичного завдання полягає у вирішенні практичної ситуації, що виникає під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів, шляхом надання ґрунтовної відповіді та за необхідності складання проекту процесуального документа.
Після успішного складання кваліфікаційного іспиту особа отримує посвідчення приватного виконавця. Наявність посвідчення, страховки та відповідно обладнаного офісу дають підставу для внесення особи до Єдиного реєстру приватних виконавців, після чого вона може розпочинати свою діяльність.
теги: приватний виконавець, виконавча служба, допуск до професії, інститут приватних виконавців, виконання судових рішень
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