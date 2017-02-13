Захист прав вимушених переселенців: проблеми нотаріального процесу

Захист прав вимушених переселенців та інтересів держави на окупованій території й на території, підконтрольній терористичним угрупованням – так званим ЛНР і ДНР – є комплексною проблемою. Для алгоритму її вирішення необхідні як чітка стратегія, так і конкретна програма, що передбачає системні заходи.

Такі заходи мають супроводжувати і нотаріальний процес у вирішенні проблемних питань оформлення спадщини та відчуження нерухомого майна на непідконтрольній Україні території.

Нотаріуси разом із переселенцями, що до них звертаються, стикаються з проблемами при вчинення нотаріальних дій щодо таких об’єктів. Загальний правовий режим реалізації прав та свобод людини та громадянина, що діє в Україні, з певних об’єктивних підстав тимчасово не працює на окупованій території та на території проведення АТО.

Нотаріус опиняється в складній ситуації, коли відсутній повноцінний механізм чи наявні законодавчі колізії, що не дають йому змоги забезпечити права та інтереси внутрішньо переміщених осіб у визначений Законом спосіб відповідно до повноважень: оформити спадщину, посвідчити договори про відчуження нерухомості тощо.

Законодавчі колізії.

На сьогодні більшість питань по оформленню спадщини вже врегульовані у Законах України "Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України" та "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", де встановлений спеціальний правовий режим реалізації прав та свобод людини і громадянина на окремих територіях.

Беззаперечно, що ці нормативні акти забезпечили в деякій мірі можливість внутрішньо переміщених особам, що стали спадкоємцями, реалізувати свої спадкові права за місцем їхнього фактичного проживання.

Однак існують проблемні питань, які потребують законодавчого врегулювання шляхом внесення змін до існуючих законів і підзаконних актів або шляхом прийняття нових.

На сьогодні, нотаріуси в межах Закону, допомагають переселенцям закріпити своє право на спадщину, використовуючи практику колег з приводу таких ситуацій, оскільки спеціальне законодавство стосовно прав внутрішньо переміщених осіб не передбачає однозначного механізму при вчиненні нотаріальних дій щодо об’єктів нерухомого майна, які розташовані на непідконтрольній Україні території, а також достатніх правових підстав для щоб зробити це безспірно. Адже основною перевагою нотаріального процесу є безспірність вчинення нотаріальної дії.

Нотаріус як заручник ситуації.

Слід зазначити, що нотаріуси одні з перших заговорили про проблеми реалізації прав ВПО на спадкування, встановлення фактів, що мають юридичне значення, відновлення документів, що посвідчують особу, визнання чинності документів, отриманих з архівів, які знаходяться на тимчасово окупованій території тощо. Ці питання зараз гостро стоять у суспільстві, що породжує все нові виклики, які, в першу чергу, стосуються вчинення нотаріальних дій для захисту прав та інтересів таких осіб.

Більш розповсюдженою проблемою для переселенців є оформлення спадщини, що відкрита нотаріусом на території, що не підконтрольна Україні. Відповідно всі документи, що знаходяться в спадковій справі, не можуть бути передані до іншого нотаріуса – законодавством це не передбачено. Завершити оформлення спадщини вже на території України на сьогодні не вдається і особам, що є переселенцями із АР Крим. Українські нотаріуси, до яких ті звертаються, не мають відповідних відомостей і доступу до архівів, які залишились на непідконтрольній Україні території, а отже не мають змоги видати свідоцтво про спадщину.

Помилково вважати нотаріуса тільки як виконавця функцій, що делеговані йому державою. Ні, нотаріус – це фахівець, що обрав професію, яка повинна допомагати людям, особливо, коли вони опинилися в складній життєвій ситуації. Нотаріуси постійно здійснюють безоплатні консультації для громадян-переселенців, допомагають звернутися державних органів, підприємств, установ, організацій для отримання необхідних документів або до суду – за захистом прав та законних інтересів.

Переймаючись цією проблематикою внутрішньо переміщених осіб нотаріальна спільнота, інтереси якої представляє згідно Закону України «Про нотаріат» Нотаріальна палата України, приймає активну участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, які б забезпечили реалізацію прав внутрішньо переміщених осіб при їх зверненні за вчиненням нотаріальних дій.

Вирішення проблеми.

За пропозицією Міністерства з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України було створено Робочу групу з питань підготовки проектів законів та підзаконних нормативно-правових актів щодо вдосконалення національного законодавства України стосовно захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб. До її складу входять як представники органів державної влади, так і громадськості. До участі у засіданнях залучено представників і Офісу Ради Європи України, що дає підстави говорити про сприяння європейської спільноти чим скоріш вирішити неврегульовані питання і полегшити процедурні питання для переселенців.

Нотаріальна палата України долучилася до роботи і вже працює в напрямку внесення змін до Законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» в частині врегулювання таких питань:

- щодо можливості нотаріального посвідчення договорів відчуження нерухомого майна, розташованого на непідконтрольній українській владі території Луганської та Донецької областей або на тимчасово окупованій території (АР Крим та м. Севастополь), не за місцезнаходженням (місцем реєстрації) нерухомого майна або місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін правочину, а по всій території України;

- щодо можливості отримання дозволу органів опіки та піклування не за місцем реєстрації особи (сторони правочину), а за місцем вчинення нотаріальної дії, при посвідченні договорів відчуження нерухомого майна (право власності на яке або право користування яким мають діти), розташованого на непідконтрольній українській владі території або на тимчасово окупованій території.

Пропозиції та зауваження, що надходять від нотаріусів, опрацьовує комісія НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності.

Сподіваємось, що спільними зусиллями з Міністерством юстиції України, Міністерством з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України і Офісу Ради Європи проблемні питання, що виникають при оформленні спадщини після померлих, що проживали на території непідконтрольній українській владі або тимчасово окупованій території, та при відчуженні об’єктів нерухомого майна, розташованих на вищевказаній території вирішаться на законодавчому рівні в межах Конституції України.