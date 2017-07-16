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Кнопки
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Три важнейших проблемы Японии
16.07.2017 14:48
Ох уж эти японцы. Пьют до упаду, работают до смерти и при этом живут до ста
лет, да к тому же еще не хотят заниматься сексом
Япония – это страна восходящего Солнца, с ее загадочной
Фудзиямой, храмами Киото, магическим Токио, страна с древними самурайскими
традициями и новейшими технологиями. Япония – страна островов, сакуры, гейш и
икебаны. Мы же сегодня поговорим о проблемах этой страны.
Является ли Япония алкогольной
страной?
Профессор
Эрин Майер как-то рассказала об одном разговоре с немецкой парой, приехавшей на
работу в Японию. Однажды они пожаловались своему ассистенту Хироки на то, что японцы замкнутые люди и
немцы никак не могут поговорить с ними
по душам. Они спросили у Хироки, что им делать. Ответ был прост «Пейте с ними», «Пить?» - переспросила
немецкая пара, «Да, пейте до упаду». Фото с пьяными японцами, лежащими на
скамейках в парках, в метро, да и просто на земле, не редкость. Согласно
официальной статистике, в 2014 году в Японии было 6.5 миллиона алкоголиков, а
по не официальным данным их количество перевалило отметку в 10 миллионов
человек. Такое положение дел многие объясняют двумя культурными проблемами.
Первая.
Ментальность японцев. Вежливость и гармония здесь ставятся во главу угла во
взаимоотношениях. Споры не приветствуются. Так как японцы иногда всю свою
трудовую жизнь работают в одном коллективе, то возникает необходимость более
тесного общения друг с другом, что привело к появлению такого термина как
"After-Work-Partys", когда коллеги после работы идут вместе есть и
выпивать, что нашло свое отображение в таком понятии как "Nomunication",
которое состоит из двух слов "Nomu» - пить и "communication" –
общение.
Вторая.
Рабочая этика, которая прославляет сверхурочную работу. Тот, кто много и долго
работает должен после напряженного рабочего дня иметь возможность расслабиться.
А это можно сделать, по мнению многих японцев, приняв определенную дозу
алкоголя. Руководство страны, зная об этой проблеме стремиться в последнее
время бороться с частыми сверхурочными в японских компаниях. Ну, а пока, факт
остается фактом.
„Кaroshi“ – бич японских трудоголиков
Президент
США Рональд Рейган как-то сказал:
«От тяжелой работы еще никто не
умирал, это верно, но зачем рисковать?».
Так вот, что
касается такой страны как Япония, это выражение не соответствует действительности.
В Японии есть такой термин как „Кaroshi“ - «смерть от переработки» или
профессиональная внезапная смерть. В стране ведется официальная статистика
таких смертей, согласно которой, в 2001 году было 143 случая „Кaroshi“.
Считается также, что смерть премьер-министра Японии Кэйдзо Обути в 2000 году,
который за 20 месяцев пребывания на своём посту имел всего три выходных дня и
трудился по 12 часов в сутки, можно отнести к этой категории. В последнее время
многие случаи самоубийств связывают с „Кaroshi“.
Мама Матсури, Юкими Такахаши на
пресс-конференции в Токио 7 октября 2016 года
Большую
огласку в Японии, да и за ее пределами, получил случай произошедший с
сотрудницей японской компании Dentsu. На Рождество 2015 года 24-летняя Матсури
Такахаши покончила жизнь самоубийством. Причина - „Кaroshi“, смерть от
переутомления. В ходе расследования выяснилось, что девушка за месяц, предшествующий
смерти, проработала сверхурочно 105 часов. При пятидневной рабочей неделе это
соответствовало дополнительным 5-ти часам в день и равнялось 66 часовой рабочей
неделе. Когда Матсури начала работать в отделе компании, там было занято 14
человек. Спустя некоторое время осталось шесть, а объем работы остался прежним.
В твиттере она писала: ««Я не могу спать, потому что я боюсь утра», «Четыре
часа утра. Мое тело дрожит ... Я больше так не могу. Я собираюсь умереть. Я так
устала». Через шесть месяцев после начала своей трудовой карьеры она
выпрыгивает из окна.
Этот случай
заставил всю Японию еще раз заговорить о проблеме „Кaroshi“. Выяснилось, что
практически в каждой пятой японской компании существует угроза „Кaroshi“ и даже
если это не приводит к смерти, то наносит большой ущерб здоровью сотрудников.
Японцы – рекордсмены по
долгожительству
Старое поколение Японии
Парадокс,
несмотря на то, что японцы очень много работают и очень много пьют, они
умудряются еще и долго жить.
Про Японию
можно сказать, что там количество пожилых людей растет не по дням, а по часам.
В 1920 году 5.3 процента японского населения были старше 65 лет. Такое
положение сохранялось до 1950 года. К 1970 году доля 65-летних и старше выросла
до 7.1 процента, к 1985 до 10%. В 2007 году она составила 19.5%: 24.8 миллиона
человек из общего населения в 127.4 миллиона жителей были в возрасте 65 лет и
старше (14.4 миллиона женщин и 10.4 миллиона мужчин).
Стареющее
население требует заботы, поэтому характерным для Японии является такой факт,
что «традицией является обязанность старшего сына вместе со своей семьей
переехать в квартиру родителей, чтобы заботиться о них до самой смерти. В 1970
году 50% шестидесятипятилетних и старше японцев жили в домах трех генераций,
(то есть родители, дети и внуки) в 2009 году их было все еще 32%».
Учитывая все
это, в Японии с 1966 года на государственном уровне каждый третий понедельник
сентября стал праздноваться День почитания пожилых людей. Еще ранее, в 1963
году было принято решение, каждому жителю, перешагнувшему столетний рубеж,
дарить в этот день чашку из чистого серебра. Тогда их было 153 человека. В
прошлом году эту традицию пришлось несколько видоизменить. Причина? Постоянно растущие расходы на приобретение
таких чашек. В 2014 году, когда 59 000 японцев перешагнули столетний рубеж, расходы на приобретение
серебряных чашек составили 2.1 миллиона долларов,
в 2016 году в Японии уже было 65 692
человека старше ста лет.
Сейчас
по-прежнему дарят чашки, но они уже не из чистого серебра, а посеребренные.
На основании
вышеприведенных фактов становится понятным, почему страна имеет проблемы в
области секса. Людям, которые работают до изнеможения, нет времени на секс,
затем, когда они напиваются, они уже не в состоянии его иметь, ну а столетним
он не нужен.
Есть ли секс в Японии
Богатые японки покупают секс –
миллиардное дело
«В СССР секса нет» - крылатая фраза,
облетевшая за короткий срок весь мир. С тех пор прошло уже почти 30 лет, многое изменилось в мире.
Оказалось, что женщина, которая произнесла такую фразу, ошиблась, секс был и
есть, а вот СССР действительно исчез. Сегодня эту фразу могут применить к себе японцы.
Как пишет
Japan Times, последний опрос, проведенный среди японцев в возрасте от 18 до 34
лет показал, что 70 процентов неженатых мужчин и 60 процентов незамужних женщин
не находятся в отношениях. Более того, примерно 42 процента мужчин и 44,2
процента женщин этого возраста
признались, что они девственны. Согласно Guardian, 47.2% супружеских пар
Японии вообще не имеют секса.
Все это
ведет к очень низкому уровню рождаемости – 1.4 ребенка на одну женщину при
необходимости 2.1 ребенка. На основании таких фактов, специалисты Токийского
университета создали своеобразные демографические часы, согласно которым, через
642 755 дней или в 3 776 году в Японии за год родится только один ребенок.
Часы, показывающие сокращение
численности детей в Японии
При таком
развитии событий ожидается, что к 2060 году, при наихудшем варианте, население
страны составит 79.97 миллиона человек.
Сможет ли
Япония решить вышеуказанные проблемы, покажет будущее.
теги: Япония
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