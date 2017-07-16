Три важнейших проблемы Японии

Ох уж эти японцы. Пьют до упаду, работают до смерти и при этом живут до ста лет, да к тому же еще не хотят заниматься сексом

Япония – это страна восходящего Солнца, с ее загадочной Фудзиямой, храмами Киото, магическим Токио, страна с древними самурайскими традициями и новейшими технологиями. Япония – страна островов, сакуры, гейш и икебаны. Мы же сегодня поговорим о проблемах этой страны.

Является ли Япония алкогольной страной?

Профессор Эрин Майер как-то рассказала об одном разговоре с немецкой парой, приехавшей на работу в Японию. Однажды они пожаловались своему ассистенту Хироки на то, что японцы замкнутые люди и немцы никак не могут поговорить с ними по душам. Они спросили у Хироки, что им делать. Ответ был прост «Пейте с ними», «Пить?» - переспросила немецкая пара, «Да, пейте до упаду». Фото с пьяными японцами, лежащими на скамейках в парках, в метро, да и просто на земле, не редкость. Согласно официальной статистике, в 2014 году в Японии было 6.5 миллиона алкоголиков, а по не официальным данным их количество перевалило отметку в 10 миллионов человек. Такое положение дел многие объясняют двумя культурными проблемами.

Первая. Ментальность японцев. Вежливость и гармония здесь ставятся во главу угла во взаимоотношениях. Споры не приветствуются. Так как японцы иногда всю свою трудовую жизнь работают в одном коллективе, то возникает необходимость более тесного общения друг с другом, что привело к появлению такого термина как "After-Work-Partys", когда коллеги после работы идут вместе есть и выпивать, что нашло свое отображение в таком понятии как "Nomunication", которое состоит из двух слов "Nomu» - пить и "communication" – общение.

Вторая. Рабочая этика, которая прославляет сверхурочную работу. Тот, кто много и долго работает должен после напряженного рабочего дня иметь возможность расслабиться. А это можно сделать, по мнению многих японцев, приняв определенную дозу алкоголя. Руководство страны, зная об этой проблеме стремиться в последнее время бороться с частыми сверхурочными в японских компаниях. Ну, а пока, факт остается фактом.

„Кaroshi“ – бич японских трудоголиков

Президент США Рональд Рейган как-то сказал:

«От тяжелой работы еще никто не умирал, это верно, но зачем рисковать?».

Так вот, что касается такой страны как Япония, это выражение не соответствует действительности. В Японии есть такой термин как „Кaroshi“ - «смерть от переработки» или профессиональная внезапная смерть. В стране ведется официальная статистика таких смертей, согласно которой, в 2001 году было 143 случая „Кaroshi“. Считается также, что смерть премьер-министра Японии Кэйдзо Обути в 2000 году, который за 20 месяцев пребывания на своём посту имел всего три выходных дня и трудился по 12 часов в сутки, можно отнести к этой категории. В последнее время многие случаи самоубийств связывают с „Кaroshi“.

Мама Матсури, Юкими Такахаши на пресс-конференции в Токио 7 октября 2016 года

Большую огласку в Японии, да и за ее пределами, получил случай произошедший с сотрудницей японской компании Dentsu. На Рождество 2015 года 24-летняя Матсури Такахаши покончила жизнь самоубийством. Причина - „Кaroshi“, смерть от переутомления. В ходе расследования выяснилось, что девушка за месяц, предшествующий смерти, проработала сверхурочно 105 часов. При пятидневной рабочей неделе это соответствовало дополнительным 5-ти часам в день и равнялось 66 часовой рабочей неделе. Когда Матсури начала работать в отделе компании, там было занято 14 человек. Спустя некоторое время осталось шесть, а объем работы остался прежним. В твиттере она писала: ««Я не могу спать, потому что я боюсь утра», «Четыре часа утра. Мое тело дрожит ... Я больше так не могу. Я собираюсь умереть. Я так устала». Через шесть месяцев после начала своей трудовой карьеры она выпрыгивает из окна.

Этот случай заставил всю Японию еще раз заговорить о проблеме „Кaroshi“. Выяснилось, что практически в каждой пятой японской компании существует угроза „Кaroshi“ и даже если это не приводит к смерти, то наносит большой ущерб здоровью сотрудников.

Японцы – рекордсмены по долгожительству

Старое поколение Японии

Парадокс, несмотря на то, что японцы очень много работают и очень много пьют, они умудряются еще и долго жить.

Про Японию можно сказать, что там количество пожилых людей растет не по дням, а по часам. В 1920 году 5.3 процента японского населения были старше 65 лет. Такое положение сохранялось до 1950 года. К 1970 году доля 65-летних и старше выросла до 7.1 процента, к 1985 до 10%. В 2007 году она составила 19.5%: 24.8 миллиона человек из общего населения в 127.4 миллиона жителей были в возрасте 65 лет и старше (14.4 миллиона женщин и 10.4 миллиона мужчин).

Стареющее население требует заботы, поэтому характерным для Японии является такой факт, что «традицией является обязанность старшего сына вместе со своей семьей переехать в квартиру родителей, чтобы заботиться о них до самой смерти. В 1970 году 50% шестидесятипятилетних и старше японцев жили в домах трех генераций, (то есть родители, дети и внуки) в 2009 году их было все еще 32%».

Учитывая все это, в Японии с 1966 года на государственном уровне каждый третий понедельник сентября стал праздноваться День почитания пожилых людей. Еще ранее, в 1963 году было принято решение, каждому жителю, перешагнувшему столетний рубеж, дарить в этот день чашку из чистого серебра. Тогда их было 153 человека. В прошлом году эту традицию пришлось несколько видоизменить. Причина? Постоянно растущие расходы на приобретение таких чашек. В 2014 году, когда 59 000 японцев перешагнули столетний рубеж, расходы на приобретение серебряных чашек составили 2.1 миллиона долларов,

в 2016 году в Японии уже было 65 692 человека старше ста лет.

Сейчас по-прежнему дарят чашки, но они уже не из чистого серебра, а посеребренные.

На основании вышеприведенных фактов становится понятным, почему страна имеет проблемы в области секса. Людям, которые работают до изнеможения, нет времени на секс, затем, когда они напиваются, они уже не в состоянии его иметь, ну а столетним он не нужен.

Есть ли секс в Японии

Богатые японки покупают секс – миллиардное дело

«В СССР секса нет» - крылатая фраза, облетевшая за короткий срок весь мир. С тех пор прошло уже почти 30 лет, многое изменилось в мире. Оказалось, что женщина, которая произнесла такую фразу, ошиблась, секс был и есть, а вот СССР действительно исчез. Сегодня эту фразу могут применить к себе японцы.

Как пишет Japan Times, последний опрос, проведенный среди японцев в возрасте от 18 до 34 лет показал, что 70 процентов неженатых мужчин и 60 процентов незамужних женщин не находятся в отношениях. Более того, примерно 42 процента мужчин и 44,2 процента женщин этого возраста признались, что они девственны. Согласно Guardian, 47.2% супружеских пар Японии вообще не имеют секса.

Все это ведет к очень низкому уровню рождаемости – 1.4 ребенка на одну женщину при необходимости 2.1 ребенка. На основании таких фактов, специалисты Токийского университета создали своеобразные демографические часы, согласно которым, через 642 755 дней или в 3 776 году в Японии за год родится только один ребенок.

Часы, показывающие сокращение численности детей в Японии

При таком развитии событий ожидается, что к 2060 году, при наихудшем варианте, население страны составит 79.97 миллиона человек.

Сможет ли Япония решить вышеуказанные проблемы, покажет будущее.