Выборы во Франции - это «выборы между чумой и холерой»





Такое название предстоящим выборам дала французская деловая газета „La Tribune“. Некоторые, стремясь подчеркнуть важность результатов выборов во Франции для всей Европы, называют их «европейским Сталинградом». Ну а как же сами французы относятся к выборам, и кто имеет реальные шансы на победу?

Выборы во Франции.

82 процента французов оценивают экономическое положение страны как плохое. 76 процентов считают, что их страна двигается в неправильном направлении. 90 процентов не доверяют политическим партиям, 79 процентов правительству, 74 процента парламенту и 51 процент судебной системе.

«Результаты опросов предполагают, что они сделаны в стране третьего мира находящейся в кризисе» – пишет в DER SPIEGEL в своей колонке Генрик Мюллер Henrik Muller. «А не в колыбели западной демократии. Не у нации с высокими жизненными стандартами и высокой культурой. Не в обществе, которое все еще хорошо понимает, как сделать жизнь изысканной, утонченной и приятной».

И все это недовольство государственной машиной страны происходит на фоне того, что Франция является мировым лидером по распределению богатства через государство. Третья часть ВВП идет на социальные программы. Это возможно только на основании высоких налогов, по величине которых Франция в Европе уступает только Дании. Во Франции самая высокая минимальная зарплата в мире и самая короткая рабочая неделя – 35 часов.

Жан-Люк Меланшон в период избирательной кампании.

И, тем не менее, определенная часть французов недовольна и этим. И хочет большего. Исходя из этого становится понятным, тот подъем, который в последнее время наблюдается в лагере левых и связан он с левым политиком - Жан-Люком Меланшоном Jean-Luc Melenchon. То, что образцом среди политиков для него являются Фидель Кастро и Уго Чавес, дало повод The Washington Post написать «призрак бродит по Европе – призрак Жан-Люка Меланшона».

Хотя он еще по опросам пока отстает как от Марин Ле Пен, так и от Макрона, но с каждым днем его рейтинг повышается, что вызывает беспокойство у многих. Благодаря чему происходит рост его популярности и что он предлагает своим избирателям, которые через некоторое время пойдут к урнам для голосования?

Несмотря на то, что во Франции и так самая высокая минимальная зарплата в мире, Жан-Люк Меланшон предлагает повысить ее еще, с нынешних 1480 евро в месяц до 1700 евро. Расходы на социальные нужды увеличить еще на 200 миллиардов евро, а для этого поднять налоги на тех, кто зарабатывает свыше 400 тысяч евро в год до 90 процентов или даже 100 процентов.

Выступая с лозунгом «мятежная Франция» он говорит о необходимости ликвидации «пятой республики», которую он называет «президентской монархией» и установления «шестой республики» со строгими этическими правилами для выборных должностных лиц и еще более строгими наказаниями за их нарушения.

Считая себя патриотом, он говорит, что «богатые, сильные мира сего не имеют Родины, у них вместо отечества деньги. Они не любят Родину». ЕС, по его мнению, это творение господствующих классов в их интересах и в первую очередь в интересах Германии. Немецкие сми отмечают его анти-немецкую риторику. Так, два года назад, он выпустил книгу с провокационным названием: «Bismarcks Hering – Das deutsche Gift“- «Сельдь Бисмарка – немецкий яд». Здесь игра слов. Дело в том, что во время одного из визитов президента Франции в Германию канцлер Германии Ангела Меркель, подарила ему маринованную сельдь, что на немецком звучит как «Bismarckheringe» и никакого отношения к Отто фон Бисмарку не имеет. Жан-Люк Меланшон разделил это слово на Bismarck- Бисмарк и der H ering – сельдь и написал: «Сельдь имеет кости, которые застревают в горле. Бисмарк напал на Францию. После победы он объявил себя канцлером Германии в зеркальном зале Версальского дворца».

Он обещает французам больше не подчиняться немецкому правительству и всегда радуется успехам французов в поединках с немцами. Когда в 2016 году сборная Франции выиграла в чемпионате Европы по футболу у сборной Германии, он написал: «Мораль игры: непобедимый противник не существует для тех, кто хочет победить».

Возможно, такая анти-немецкая направленность риторики Меланшона объясняется тем, что по многим показателям Франция уступает Германии. Это касается таких показателей как неравенство доходов, которое выше у французов, чем у немцев. В области образования по результатам тестов Pisa французы также отстают от немцев. Госдолг Франции по отношению к ВВП, выше чем у Германии примерно на одну треть. Задолженность французских компаний на 50 процентов больше немецких.

«Франция должна снова приобрести свою независимость» - говорит он. А для этого она должна выйти из НАТО и пересмотреть условия вхождения в ЕС. Если же этого не произойдет, то следует осуществить Frexit.

Деловые круги Франции обеспокоены тем фактом, что из 11 кандидатов на президентский пост только два - Макрон и Фийон выступают за рыночную экономику, глобализацию, Европу и предпринимательство. Основанием для такого беспокойства являются результаты опросов, проведенные французской газетой " Le Figaro ", согласно которым Жан-Люк Меланшон больше всех из кандидатов беспокоится о большинстве французов. И если бы выборы проходили 16 апреля, то во второй круг вышли бы Меланшон и Марин Ле Пен.

Итак, выбор между коммунизмом в лице Жан-Люка Меланшона и национализмом Марин Ле Пен может привести кого-то из них к победе, но как показывает опыт, пишет Генрик Мюллер

«экономически они достигают прямо противоположное тому, что обещают. Но политически могут быть, тем не менее, ужасно успешными».