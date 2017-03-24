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Самое большое сожаление Билла Гейтса
24.03.2017 14:42
Об этом,
самом большом сожалении Билла Гейтса знают многие. Вопрос заключается в том, исчезнет ли это сожаление само по себе в ходе
развития искусственного интеллекта?
Два года назад,
во время проведения
Redditа
,
ему был задан
вопрос, о чем он больше все сожалеет в жизни.
На что Билл Гейтс ответил: «Я
чувствую себя довольно глупым, потому что не знаю ни одного иностранного языка. В школе я изучал латынь и греческий и
получил А, думаю что это пополнило мой
словарный запас, но я хотел бы знать
французский или арабский, или китайский. Я продолжаю надеяться, что найду
время, чтобы изучать один из них - возможно французский, потому что он легче.
Некоторое время я занимался по
Duolingo
, но затем прекратил. Марк Цукерберг удивительным образом выучил
китайский и провел Q&A с китайскими студентами – невероятно
».
Какое же
будущее в компьютерный век у иностранных языков, у учителей, у преподавателей, у переводчиков?
Наступление
передовых технологий идет широким фронтом. В то время как Дональд Трамп говорит
об угрозе американским рабочим со стороны китайских рабочих, те видят угрозу
своим рабочим местам скорее со стороны роботов. Тайваньская компания
Foxconn Electronics
, которая производит продукцию, в том числе и для
Apple, заявила о том, что будет наращивать процессы
автоматизации на китайских предприятиях. Ожидается, что уже к 2020 году 30% всех операций на этих фабриках
будут автоматизированы. Уже сегодня там работают 40
000
роботов -
Foxbots
.
Foxconn
располагает возможностями ежегодно производить
10
000
Foxbots
, которые смогут заменить
человеческий труд. В то время как автоматизация помогает компаниям побеждать в
конкурентной борьбе, для рабочих она таит угрозу потери рабочих мест. Если
Foxconn выполнит свою программу по автоматизации производства, то в результате
этого из 1 миллиона 200 тысяч человек,
работающих сегодня на ее фабриках, работу потеряет 1 миллион человек. В
результате автоматизации в США под угрозой до 47%
всех рабочих мест.
Следующей
угрозой рабочим местам становится искусственный интеллект. Это можно видеть на
примере японской страховой компании Fukoku Mutual Life Insurance Company,
которая планирует уволить 25% из 130
человек, которые работают в отделе расчетов, где обрабатывают 132 000
страховых случаев. Их работу будет выполнять программа IBMs Watson. Установка
ее обойдется компании в 1.63 миллиона евро и ежегодное обслуживание в
120 000 евро. На зарплате уволенных служащих компания будет ежегодно
экономить 1.14 миллиона евро. Ее примеру следуют и другие японские страховые
компании.
Искусственный
интеллект не только заменяет человека он и соревнуется с ним, побеждает его в
шахматы. Недавно Google DeepMind одержал
победу над мировым чемпионом в логическую настольную
игру го, корейцем Ли Си Долом, что
многими считалось просто невозможным. Билл Гейтс сказал, что это является доказательством
глубоких изменений в этой сфере и что «способность
искусственного агента читать и понимать содержание, просто феноменальна» и «все
что связано с этим, было бы
захватывающей жизненной карьерой».
Кореец Ли Си Дол
против Google DeepMind.
Профессиональные
переводчики против «переводчиков искусственного
интеллекта»
21.02.2017
Результаты
однозначны. Профессиональные переводчики убедительно победили искусственный
интеллект. В то время как вышеуказанные программы набрали от 10 до 15 пунктов
из 30 возможных, профессиональные переводчики в среднем 25 пунктов.
Организатор
этого конкурса
Kang Dae-Young
отметил, что 90% переводов, сделанных искусственным
интеллектом, грамматически были
«ошеломляюще плохими».
По мнению
специалистов, даже с учетом того, что программы по переводу с одного языка на
другой будут совершенствоваться каждый год, заменят они профессионалов не
скоро.
Так что
Биллу Гейтсу надо находить время, чтобы
учить французский язык, а учителям, преподавателям и переводчикам - спать
спокойно.
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