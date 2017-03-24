Самое большое сожаление Билла Гейтса





Об этом, самом большом сожалении Билла Гейтса знают многие. Вопрос заключается в том, исчезнет ли это сожаление само по себе в ходе развития искусственного интеллекта?

Два года назад, во время проведения Redditа , ему был задан вопрос, о чем он больше все сожалеет в жизни. На что Билл Гейтс ответил: «Я чувствую себя довольно глупым, потому что не знаю ни одного иностранного языка. В школе я изучал латынь и греческий и получил А, думаю что это пополнило мой словарный запас, но я хотел бы знать французский или арабский, или китайский. Я продолжаю надеяться, что найду время, чтобы изучать один из них - возможно французский, потому что он легче. Некоторое время я занимался по Duolingo , но затем прекратил. Марк Цукерберг удивительным образом выучил китайский и провел Q&A с китайскими студентами – невероятно ».

Какое же будущее в компьютерный век у иностранных языков, у учителей, у преподавателей, у переводчиков?

Наступление передовых технологий идет широким фронтом. В то время как Дональд Трамп говорит об угрозе американским рабочим со стороны китайских рабочих, те видят угрозу своим рабочим местам скорее со стороны роботов. Тайваньская компания Foxconn Electronics , которая производит продукцию, в том числе и для Apple, заявила о том, что будет наращивать процессы автоматизации на китайских предприятиях. Ожидается, что уже к 2020 году 30% всех операций на этих фабриках будут автоматизированы. Уже сегодня там работают 40 000 роботов - Foxbots . Foxconn располагает возможностями ежегодно производить 10 000 Foxbots , которые смогут заменить человеческий труд. В то время как автоматизация помогает компаниям побеждать в конкурентной борьбе, для рабочих она таит угрозу потери рабочих мест. Если Foxconn выполнит свою программу по автоматизации производства, то в результате этого из 1 миллиона 200 тысяч человек, работающих сегодня на ее фабриках, работу потеряет 1 миллион человек. В результате автоматизации в США под угрозой до 47% всех рабочих мест.

Следующей угрозой рабочим местам становится искусственный интеллект. Это можно видеть на примере японской страховой компании Fukoku Mutual Life Insurance Company, которая планирует уволить 25% из 130 человек, которые работают в отделе расчетов, где обрабатывают 132 000 страховых случаев. Их работу будет выполнять программа IBMs Watson. Установка ее обойдется компании в 1.63 миллиона евро и ежегодное обслуживание в 120 000 евро. На зарплате уволенных служащих компания будет ежегодно экономить 1.14 миллиона евро. Ее примеру следуют и другие японские страховые компании.

Искусственный интеллект не только заменяет человека он и соревнуется с ним, побеждает его в шахматы. Недавно Google DeepMind одержал победу над мировым чемпионом в логическую настольную игру го, корейцем Ли Си Долом, что многими считалось просто невозможным. Билл Гейтс сказал, что это является доказательством глубоких изменений в этой сфере и что «способность искусственного агента читать и понимать содержание, просто феноменальна» и «все что связано с этим, было бы захватывающей жизненной карьерой».

Кореец Ли Си Дол против Google DeepMind.

Новое соревнование между человеком и искусственным интеллектом было организовано Международной ассоциацией профессиональных переводчиков International Association Of Professional Translators And Interpreters (IAPTI). 21 февраля этого года в Сеуле в Южной Корее 4 переводчика соревновались с программами перевода от Google , Naver и Systran . Обе стороны должны были в течение 50 минут перевести случайно выбранные литературные и не литературные тексты на корейский язык и с корейского на другой язык.

Профессиональные переводчики против «переводчиков искусственного

интеллекта» 21.02.2017

Результаты однозначны. Профессиональные переводчики убедительно победили искусственный интеллект. В то время как вышеуказанные программы набрали от 10 до 15 пунктов из 30 возможных, профессиональные переводчики в среднем 25 пунктов.

Организатор этого конкурса Kang Dae-Young отметил, что 90% переводов, сделанных искусственным интеллектом, грамматически были «ошеломляюще плохими».

По мнению специалистов, даже с учетом того, что программы по переводу с одного языка на другой будут совершенствоваться каждый год, заменят они профессионалов не скоро.

Так что Биллу Гейтсу надо находить время, чтобы учить французский язык, а учителям, преподавателям и переводчикам - спать спокойно.