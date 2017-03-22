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Манипуляции в ЖСК: налоговые ловушки и преференции. Часть вторая
22.03.2017 23:29
Продолжаем разговор о ЖСК.
Не прибылью единой… (не забудем про НДС)
Согласно пп. 196.1.1. п. 196.1. ст. 196 НК Украины не являются объектом налогообложения НДС операции по выпуску (эмиссии), размещению в какой бы то ни было форме управления или продажи (погашения, выкупа) за средства корпоративных прав, выраженных в иной, нежели ценные бумаги, форме.
Поскольку внесение членами (ассоциированными членами) средств в паевой фонд кооператива является операцией по приобретению корпоративных прав (паев в кооперативе), в соответствии с указанной нормой НК Украины операции по размещению таких паев не являются объектами налогообложения НДС.
В данном контексте не будет лишним задаться вопросом: а является ли внесение паевых взносов операцией по приобретению корпоративных прав?
Надо сказать, что вопрос НДС в контексте оплаты паевых взносов возникает не только у налогоплательщиков, но и у самих налоговиков. Ответы случаются креативные. Например, Главное управление ГФС в Киевской области, проанализировав деятельность ЖСК, пришло к заключению, что «при определении, являются ли объектом налогообложения НДС взносы в паевой фонд, имеет значение расходное направление указанных средств» (письмо ГУ ГФС в Киевской области от 22.01.2016 г. № 152/10/10-36-15-03). И никаких упоминаний о ст. 196 НК Украины.
Но мы все-таки будем руководствоваться не умозаключениями отдельно взятого фискального органа, а нормами Налогового кодекса. А потому для беспрепятственного применения нормы пп. 196.1.1. п. 196.1. ст. 196 НК необходима стройная логическая цепочка: паи = корпоративные права => продажа паев не является объектом налогообложения НДС.
Согласно ст. 2 Закона Украины «О кооперации» пай - имущественный возвратный взнос члена (ассоциированного члена) кооператива в создание и развитие кооператива, который осуществляется путем передачи кооперативу имущества, в том числе денег, имущественных прав, а также земельного участка.
Из паевых взносов членов кооператива формируется паевой фонд кооператива.
Размер пая члена кооператива зависит от фактического его взноса в паевой фонд. Паи являются персонифицированными и в сумме определяют общую часть каждого члена кооператива в имуществе кооператива (ч. 2 ст. 21 Закона «О кооперации»).
Размер паевого фонда не является постоянной величиной и не указывается в виде конкретной суммы в уставе кооператива, а изменяется в соответствии с оплатами или возвратом членами (ассоциированными членами) кооператива паевых взносов.
В соответствии с ч. 1 ст. 167 Хозяйственного кодекса Украины корпоративные права – права лица, часть которого определяется в уставном фонде (имуществе) хозяйственной организации, которые включают правомочности на участие этого лица в управлении хозяйственной организацией, получение определенной части прибыли (дивидендов) данной организации и активов в случае ликвидации последней согласно закону, а также иные правомочности, предусмотренные законом и уставными документами. Аналогичное определение находим в пп. 14.1.90 п. 14.1. ст. 14 НК Украины.
Если отталкиваться от данной дефиниции, можно отметить следующее.
Во-первых, паи предполагают возможность участия члена кооператива в делах кооператива (ассоциированного члена – с правом совещательного голоса), т.е. порождают правоотношения организационно-управленческого характера (ст.ст. 12, 14 Закона «О кооперации»).
Во-вторых, паевые взносы членов кооператива порождают имущественную связь между кооперативом и его членом, которая предполагает возможность получения кооперативных выплат на паи (в случае принятия кооперативом соответствующего решения), а также получения пая в случае выхода из кооператива (ст. 12, 14 Закона «О кооперации»).
Таким образом, паям присущи определяющие признаки корпоративных прав.
Однако отложим выводы и пойдем дальше.
В соответствии со ст. 63 ХК Украины кооперативные предприятия являются корпоративными.
Классификация организационно-правовых форм хозяйствования (ДК 002:2004) дает определение корпоративному предприятию как созданному, как правило, двумя и более учредителями по их совместному решению (договору), действующему на основании объединения имущества и (или) предпринимательской или трудовой деятельности учредителей (участников), их совместного управления делами, на основе корпоративных прав, в том числе через органы, которые ими создаются, участия учредителей (участников) в распределении доходов и рисков предприятия. Кооперативными являются кооперативные предприятия, предприятия, создаваемые в форме хозяйственного общества, а также иные предприятия, в том числе основанные на частной собственности двух или более лиц.
По сути, это прямое подтверждение корпоративной природы паев в кооперативе, что, собственно, и требовалось доказать.
Итак,
по своему правовому содержанию взносы в паевой фонд кооператива
порождают у участников ЖСК (членов и ассоциированных членов)
корпоративные права. Как следствие, продажа паев в кооперативе не
является объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.
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