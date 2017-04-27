Роль Антимонопольного комитета

Любые системы автоматизированного управления, не имеющие механизмов обратной связи, контролирующих и корректирующих действия основного исполнительного органа, не жизнеспособны.

В современном мире сложных процессных систем, это уже не просто доказанная теорема, это аксиома.

В сегодняшней социальной, экономической, политической системах государственного управления в Украине механизмы контроля за действиями власти осознанно разрушены. Любые решения, принимаемые властью, некому оценить и откорректировать. Модель линейна, и движется к распаду.

Парламент, являющийся представительским органом украинского народа, и призванный, от его имени, контролировать действия различных ветвей государственной власти, приватизирован украинскими олигархами, и давно стал рудиментарным органом президентской администрации.

Судебная система полностью себя дискредитировала, и работает в режиме «чегоугодно» для заказчиков с властью и деньгами.

Всенародные референдумы слишком сложны и инертны, чтобы стать действенными механизмами управления.

Общество не имеет инструмента и возможности влиять на принимаемые и реализуемые решения, и олигархическая формация общественно-экономических отношений в Украине продолжает бесконтрольно цементироваться.

Нам нужна легитимная государственная институция, которая уже сегодня может стать механизмом контроля за действиями исполнительной власти.

И, такой государственный орган, сегодня, есть. Это – Антимонопольный комитет Украины, законодательно наделенный всеми полномочиями для борьбы с коррупцией в стране, связанной с олигархической монополизацией основных отраслей экономики Украины (Читайте: Имитация борьбы с коррупцией).

Вот основные положения о роли, задачах и функциях Антимонопольного комитета Украины (АМКУ):

«Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності.

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики України, яка здійснюється за наступними напрямами:

· здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

· контроль за концентрацією та узгодженими діями суб’єктів господарювання;

· контроль за регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій;

· сприяння розвитку добросовісної конкуренції

· методичне забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції»

У АМКУ есть достаточно законодательно утвержденных полномочий, позволяющих ему регулировать экономические отношения, и экономический рост в государстве, являющийся основой социального развития.

Сегодня АМКУ свои функции эффективно не выполняет, занимаясь, под кураторством представителей власти, имитацией борьбы с проявлениями монополизма и коррупции в экономике.

Сложно назвать эффективной деятельность органа, с годовым бюджетом 1,2 млрд грн, который упорно «не замечает» сверхмонопольную концентрацию активов бюджетообразующих отраслей экономики в руках нескольких олигархических промышленно-финансовых групп. Который не реагирует на абсолютно непрозрачное, монопольное формирование тарифов на электроэнергию, поставки газа, грузовые и пассажирские транспортные перевозки, картельные сговоры на формирование цен на продукты питания и лекарства, и т.д.

Орган, самыми громкими решениями которого, за последнее время, стали наложение штрафа на одного из операторов мобильной связи в размере «аж» 43 тысяч гривен, и инициатива об отмене решения Киевсовета о запрете ночной продажи алкоголя. Да, и на днях Комитет оштрафовал сигаретного монополиста на рекордные 300 млн грн. Но, это, скорее, исключение из правил, и конкурентные разборки толстосумов, чем объективное выполнение Комитетом своих функций. Ведь, Комитет не заставил устранить причину этой монополии, а значит, что она скоро перейдет в чьи-то руки.

А, ведь, выполняй свои функции АМКУ в соответствии с законом и моральными правилами цивилизованного общества, экономическая и социальная ситуация в стране была бы на гораздо более высоком уровне.

Формирующееся Гражданское общество в Украине, не имеющее общей платформы, задач и целей развития государства, может объединиться вокруг легитимного государственного органа – Антимонопольного комитета Украины, заставляя, с его помощью, государственную власть работать на общество, а не на кучку олигархов.

С победы за народный контроль над АМКУ, с началом его эффективной деятельности, начнется демократическое развитие Украины.