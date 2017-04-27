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Роль Антимонопольного комитета
27.04.2017 11:24
Любые системы
автоматизированного управления, не имеющие механизмов обратной связи,
контролирующих и корректирующих действия основного исполнительного органа, не
жизнеспособны.
В современном мире сложных
процессных систем, это уже не просто доказанная теорема, это аксиома.
В сегодняшней социальной,
экономической, политической системах государственного управления в Украине
механизмы контроля за действиями власти осознанно разрушены. Любые решения,
принимаемые властью, некому оценить и откорректировать. Модель линейна, и
движется к распаду.
Парламент, являющийся
представительским органом украинского народа, и призванный, от его имени,
контролировать действия различных ветвей государственной власти, приватизирован
украинскими олигархами, и давно стал рудиментарным органом президентской
администрации.
Судебная система полностью
себя дискредитировала, и работает в режиме «чегоугодно» для заказчиков с
властью и деньгами.
Всенародные референдумы
слишком сложны и инертны, чтобы стать действенными механизмами управления.
Общество не имеет
инструмента и возможности влиять на принимаемые и реализуемые решения, и
олигархическая формация общественно-экономических отношений в Украине
продолжает бесконтрольно цементироваться.
Нам нужна легитимная
государственная институция, которая уже сегодня может стать механизмом контроля
за действиями исполнительной власти.
И, такой государственный
орган, сегодня, есть. Это – Антимонопольный комитет Украины, законодательно
наделенный всеми полномочиями для борьбы с коррупцией в стране, связанной с
олигархической монополизацией основных отраслей экономики Украины (Читайте: Имитация борьбы с коррупцией).
Вот основные положения о роли,
задачах и функциях Антимонопольного комитета Украины (АМКУ):
«Антимонопольний комітет
України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є
забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності.
Основним завданням Антимонопольного комітету
України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики України, яка
здійснюється за наступними напрямами:
· здійснення державного контролю за
дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, запобігання,
виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної
конкуренції;
· контроль за концентрацією та узгодженими
діями суб’єктів господарювання;
· контроль за
регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами
природних монополій;
· сприяння розвитку добросовісної
конкуренції
· методичне забезпечення застосування
законодавства про захист економічної конкуренції»
У АМКУ есть достаточно
законодательно утвержденных полномочий, позволяющих ему регулировать
экономические отношения, и экономический рост в государстве, являющийся основой
социального развития.
Сегодня АМКУ свои функции
эффективно не выполняет, занимаясь, под кураторством представителей власти,
имитацией борьбы с проявлениями монополизма и коррупции в экономике.
Сложно назвать эффективной
деятельность органа, с годовым бюджетом 1,2 млрд грн, который упорно «не
замечает» сверхмонопольную концентрацию активов бюджетообразующих отраслей
экономики в руках нескольких олигархических промышленно-финансовых групп. Который
не реагирует на абсолютно непрозрачное, монопольное формирование тарифов на
электроэнергию, поставки газа, грузовые и пассажирские транспортные перевозки,
картельные сговоры на формирование цен на продукты питания и лекарства, и т.д.
Орган, самыми громкими
решениями которого, за последнее время, стали наложение штрафа на одного из
операторов мобильной связи в размере «аж» 43 тысяч гривен, и инициатива об
отмене решения Киевсовета о запрете ночной продажи алкоголя. Да, и на днях
Комитет оштрафовал сигаретного монополиста на рекордные 300 млн грн. Но, это,
скорее, исключение из правил, и конкурентные разборки толстосумов, чем
объективное выполнение Комитетом своих функций. Ведь, Комитет не заставил
устранить причину этой монополии, а значит, что она скоро перейдет в чьи-то
руки.
А, ведь, выполняй свои
функции АМКУ в соответствии с законом и моральными правилами цивилизованного
общества, экономическая и социальная ситуация в стране была бы на гораздо более
высоком уровне.
Формирующееся Гражданское
общество в Украине, не имеющее общей платформы, задач и целей развития
государства, может объединиться вокруг легитимного государственного органа –
Антимонопольного комитета Украины, заставляя, с его помощью, государственную
власть работать на общество, а не на кучку олигархов.
С победы за народный
контроль над АМКУ, с началом его эффективной деятельности, начнется
демократическое развитие Украины.
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