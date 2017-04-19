Имитация борьбы с коррупцией

НАБУ, НАПК, САП. Эти органы борьбы с коррупцией появились в Украине на протяжении последних нескольких лет. Появились, отчасти, как реакция власти на требования общества, уставшего от тотальной коррупции в стране, и, в бОльшей степени, под влиянием наших зарубежных партнеров, предельно точно понимающих, что любые финансы, выделяемые нашему государству для его развития, будут разворованы многоуровневой пирамидой присосавшихся к государственным финансовым потокам.

Нужны ли, сегодня, эти антикоррупционные институции Украине?

Выполняют ли они делегированные им функции, а, самое главное, возложенные на них, обществом, ожидания?

Вопрос достаточно риторический, потому, что ответ на него очень неоднозначный.

Да, на мелких взятках ловятся средней руки прокуроры, судьи, таможенники и госчиновники. Даже, дела на этих взяточников, периодически, передаются в суды.

Да, за эти несколько лет была поймана одна крупная рыба в виде главы ГФС.

Да, под давлением Запада проведены две волны декларирования доходов госчиновников.

Но! Какой процент дел против взяточников доводится до суда? Какой процент этих дел, попавших в суд, доводится до обвинительного заключения? Соответственно, какой КПД наших антикоррупционных органов?

Заставили наших чиновников задекларировать свои доходы?

Нет, мы позволили целой армии чиновников легализовать свои, очевидно, с нашей точки зрения, коррупционные доходы.

А, что, общество? Повозмущалось, какое-то время, этому «пиру во время чумы», и переключилось на другие проблемы.

А, что, НАБУ, НАПК, САП? Открыли уголовные дела против чиновников, у которых доходы явно не соответствуют их служебным окладам?

Нет, пообещали проверить, по очень некоторым одиозным фигурам, источники их невероятного обогащения. Угадайте, с одного раза, чем закончатся эти проверки…

Задачей этой публикации не является дискредитация наших антикоррупционных органов. Они, безусловно, нужны, и, какие-то проявления коррупции в государстве пресекать и профилактировать будут. Подрастут, станут на ноги, окрепнут, и будут.

Но, они не в состоянии сломать хребет коррупции, как явлению, в Украине. Потому, что причины этого явления гораздо более глубинны, чем тот уровень, на котором нашим антикоррупционщикам позволяет действовать нынешняя система власти.

Причина коррупции не во вседозволенности и безнаказанности разномастных взяточников во власти. Это следствие. Причина коррупции в самой сути действующей в Украине системе общественно-экономических отношений.

Причина коррупции в олигархической модели функционирования украинской экономики, в неэффективном механизме формирования Национального дохода – результате экономической деятельности всех субъектов экономики государства, и несправедливом (ручном) характере последующего распределения полученного Национального дохода между всеми субъектами экономики, включая всех жителей Украины.

И, вот с этой системой общественно-экономических отношений, порождающей различные проявления коррупции, наши НАБУ, НАПК и САП, справится не смогут. Это не их уровень, и не их компетенции. Они борются со следствиями, с внешними проявлениями, с соплями при воспалении легких, но не с причиной коррупции.

Но, как не удивительно, в Украине есть орган, созданный для борьбы с коррупцией именно на системообразующем, фундаментальном уровне. Орган, который может, если не сломать, то очень сильно повредить хребет олигархической модели власти.

Это, искусственно выведенный из механизмов реального государственного влияния, искусственно подзабытый и, во многом, себя дискредитировавший, но, законодательно мощный инструмент – АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ.

Давайте, я попробую это доказать.

Возвращаясь к мелким чиновникам и фискалам, пойманным на взятках.

Да, это проявления коррупции. Да, это противно ощущать на себе, сталкиваясь со взяточничеством армии чиновников. Да, это приятно наблюдать, когда их ловят.

Да, это, в масштабах государства, очень большие деньги. Но, в масштабах этого же государства, это не сопоставимо с потоками финансов, которые коррупционно вымываются из экономики Украины через монополизированные олигархами бюджетообразующие отрасли экономики.

Ведь эти монополизированные бюджетообразующие отрасли абсолютно непрозрачно формируют цены на свою продукцию, продавая производимые товары и услуги населению по, ими самими, устанавливаемым тарифам. И, где там реальная себестоимость, цивилизованная рентабельность, а где коррупционная составляющая, никто, кроме тех, кто реально управляет этими отраслями, сказать не может.

Примеры? Они на слуху, и в открытом доступе.

Полугосударственная компания «Нафтогаз». Частные акционеры которой, покупая у государства дешевые нефтепродукты, продавали их затем через свою реализационную сеть с рентабельностью в несколько сот процентов. Даже налоги не платили. Это парафия АМКУ разбираться в ценообразовании образующих государственных предприятий.

«Укрзализниця», предоставляющая услуги по грузовым и пассажирским перевозкам. Как образовываются тарифы на перевозки в компании не объясняют. Только безразличный не знает фамилии тех, кто наживается на этой государственной компании.

Банковская система в Украине, в которой, почти, 55% активов банков принадлежат сегодня государству. И, которые (госбанки), управляются сегодня людьми, приближенными к руководителям сегодняшней власти. С продолжающимся рефинансом, докапитализацией, ОВГЗ, и выводом вылюты.

Теплогенерация в Украине, на 80% принадлежащая одному олигарху.

Облэнерго и газораспределение в Украине, контролируемые несколькими людьми в стране.

Соответственно, тарифы на коммунальные услуги для населения: кто может подтвердить, насколько они правильно сформированы, и справедливы?

И, таких примеров, в масштабах страны, достаточно много.

Вот там, вот, за закрытыми для общества дверями, и формируются гигантские коррупционные потоки, несопоставимые с бытовыми взятками, и легально оплачиваемые из наших, с Вами, карманов.

Формируются, и выводятся затем из экономики Украины, тормозя ее развитие, и создавая дефицит валюты в стране, который мы пытаемся компенсировать кредитами от МВФ и других мировых доноров. Обслуживание, и возврат которых, еще больше отбрасывают нашу экономику назад.

Вот это, настоящий масштаб коррупции в Украине, который, по официальным данным ООН, доходит до 11 млрд, ежегодно невозвратно выводимых долларов.

Вот с этим явлением, с этой коррупционной системой необходимо, в первую очередь, бороться.

И, все законодательные возможности у Антимонопольного Комитета Украины для этого, есть.

Мониторинг цен естественных и созданных монополистов. Контроль тарифообразования на услуги монополистов для населения и бизнеса. Контроль монопольной концентрации активов, производящих более 30% товаров или услуг доли рынка в одном из его сегментов. И так далее.

Законные инструменты и механизмы у АМКУ есть. Была бы добрая воля, и желание руководителей Комитета расследовать очевидные и вопиющие нарушения антимонопольного законодательства в экономической и финансовой сферах. А, затем, передавая эту информацию в НАБУ, НАПК, САП. Которые, используя свои возможности, могут доводить эти дела до логического завершения.

Вот это, и будет системной борьбой с коррупцией, под надзором гражданского общества. А не сегодняшняя имитация, призванная развлекать публику, и стравливать, периодически, повышающееся социальное давление.