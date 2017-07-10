Министерство энергетики готовит супер-монополиста

25 мая сего года, эксперты рынка энергоресурсов ассоциации «Биржевые и электронные площадки» приняли участие в рабочей группе по инициативе общественного объединения «Разом проти корупції» в которой принял участие Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Во время заседания рабочей группы, активно обсуждалась проблема формирования цен на внутреннем рынке угля. Напомню, что на сегодняшний день используется так называемая формула "Роттердам+", которая предполагает использование биржевых котировок на бирже в голландском порту Роттердам, к которой добавлены затраты на логистику до Украины. С одной стороны, логика пристутствует в том, что данная формула дает возможность дифференциировать поставки из разных стран в Украину без дополнительного роста цены, но фактически, данной формулой воспользовались вертикально-интегрированные украинские шахты для повышения отпускных цен, что немедленно отразилось на стоимости тепла и тарифов для населения.

Экспертное сообщество предложило несколько вариантов изменения данной ситуации таким образом, чтобы исключить необоснованное повышение цен на энергосырье.

Эксперты ассоциации «Биржевые и электронные площадки» предложили не оглядываться на котировки в Роттердаме, а создать собственный, национальный ценовой ориентир, который бы и стал тем ориентиром для рынка, которого сейчас так не хватает: «На сегодня, есть возможность создать условия для справедливого и рыночного ценообразования на, крайне важном для Украины, рынке угля. Для этого стоит только создать такие условия, чтобы биржевые торги были выгоднее, чем внебиржевые сделки. В результате высокой конкуренции на биржевых торгах мы сможем получить справедливую и рыночную цену за наш уголь, а в дальнейшем, сам рынок будет требовать инструменты для управления ценовыми рисками и я уверен, что это будет реализовано», - заявил во время заседания рабочей группы Алексей Ластовец.

Также, экспертами было обращено внимание, что необходимо стимулировать конкуренцию между шахтами и следует оказывать поддержку лишь тем шахтам, которые выполняют социальную фнукцию, а остальные – должны бороться за потребителя и повышать свою эффективность за счет конкурентной борьбы и оптимизации добычи.

Тем не менее, во время встречи министр всячески отстаивал необходимость использования формулы "Роттердам+", т.к. по его мнению, биржевая котировка в Роттердаме более справедливая и ее легко использовать для расчета цен в Украине. Однако, по мнению экспертов, в логистических затратах возникает необходимость лишь в вопросе диверсификации поставок, а если мы обсуждаем вопросы ценообразования на внутреннем рынке, то должны стимулировать паритетное и справедливое ценообразование на собственном рынке.

По мнению, эксперта энергетического рынка Андрея Геруса формула «Роттердам+доставка морем+перевалка в порту+ транспортировка из порта к ТЕЦ» является несправедливой и приводит к завышению цен на уголь в цене электроэнергии и, в результате, отражается на повышении тарифов для потребителей.

По данным наших экспертов, у Министерства энергетики и угольной промышленности есть планы по созданию монопольного администратора на рынке угля. Эта информация была неофициальной и даже сам Министр в начале заседания рабочей группы отрицал ее создание, но после получения раздаточного материала, в котором было точно указано, что Национальная угольная компания (НУК) будет создана и она станет администратором на рынке угля, сомнения отпали сами собой и министр признал, что «ошибся».

Министр уточнил, что создание Национальной угольной компании продиктовано необходимостью оптимизации производственных процессов. В частности, шахты должны отказаться от поддержки непрофильных активов, а в составе НУК будут находиться «добровольно».

В чем заключается функция администратора, я постараюсь объяснить достаточного просто и максимально понятно: все шахты, которые являются в собственности государства входят в структуру НУК и теряют право реализовывать уголь без согласования с руководством в Киеве. Шахты потеряют собственные счета и любого вида самостоятельность. Все операции, вплоть до поставок по договорам, заключенным в Киеве (после поклона чиновникам) НУК станут управляемы из центрального офиса Национальной угольной компании.

Здесь я хочу спросить у читателя, экспертов и любого здраво мыслящего человека: «Вы видите возможность для конкурентной борьбу среди шахт в таких условиях»?

К тому же, по нашим данным, данный проект передела рынка (по другому данный процесс не могу назвать) уже согласован на уровне Кабинета Министров.

В связи с этим, у меня, резонно, возникает вопрос о том, почему министр так сильно лоббирует создание национального монополиста, ведь всего 3 года назад мы боролись против тех монополий, которые поедали нашу страну изнутри, а сейчас мы видим возврат к данным постулатам.