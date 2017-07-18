Крах юриспруденции. Да, здравствует политика

Звучит зловеще, и смахивает на манипуляцию (памфлет есть памфлет). Но, посмотрите все же на некоторые доводы.





Не беря во внимание морально-этическую составляющую юриста, мы смотрим на главный проф-элемент этой профессии: отраслевую компетентность. Для юристов обоих правовых систем (англосаксонской и континентальной) в основе отраслевой компетенции лежит знание правовых норм и/или прецедентов. Указанная компетенция - это результат умственной деятельности юриста. Способность применять нужную норму - это результат качества памяти, ее скорости и наличия хорошей теории, плюс пару тройку других когнитивных способностей.





Хороший юрист сегодня определяется именно этим качеством - умением применять законы. Заказчику нравится юрист в смысле "хорошей машины", а не его качеств морально-этического плана. Последнее даже вызывает у большинства заказчиков недовольство.





Теперь посмотрим на реальность сегодняшнего дня. В наш мир практически уже вошли машины, которые способны чуть ли не в миг просчитать все возможные "ходы" противника, а главное - закачать в свою память абсолютно все юридические учебники, законы и прецеденты. То есть, такая машина способна выдать нужную информацию при запросе, а не при аналитической переработке этого запроса, как это происходит у юристов-человеков сейчас.





Мы всегда любили аналитичность юристов, то есть, способных "правоприменять"! Ведь правоприменение - это не только вынесение самого вердикта, создающего юридические последствия, но и созданное волей этого человека правовое суждение, которое используется уже впоследствии как правовая позиция. Не случайно, хорошие юристы всегда отличались наличием правовой позиции, а плохие - ее отсутствием.





И что теперь - после входа в нашу реальность машин?





Ответить может каждый самостоятельно. Всю работу сегодняшнего юриста в контексте его отраслевой компетентности сможет теперь сделать машина.





И, вот здесь возникает вопрос: каково будущее современного юриста с учетом всего вышеизложенного?





Мой ответ - будущее юриста - его способность применять не законы материального права, а Коны - постулаты нематериального характера.





Каждый из нас слышал о разборках по понятиям, а так же о природе третейских судов. Разница между этими институтами огромная, но природа одна и та же. Неплохие примеры в этом смысле показаны в старом советском фильме "Воры в законе". Один из авторитетов, которого играл артист В. Гафт (Артур), был показан именно в этом свете. Он применял не законы, по сути Коны - то, что создавало разумность и справедливость. Что-то подобное, кажется изложено в труде известного американского "морального" философа - Джона Ролза, "Теория справедливости". Говорят этот труд является "настольной книгой" любого американского юриста, в правовой системе которого (кстати), юрист больше политик, чем юрист.





Но, мы не об этом. Мы говорим о некой способности будущего юриста вершить Право - разумность и справедливость. Например определять этические последствия казусов (не путь с моралью), а не только последствия юридические, которые машина сделает быстрее и качественнее. А вот определять жизненные последствия - на это машина все же не способна, поскольку ей кто-то должен дать "тех-задание"! Машина сама себе не может поставить задачу.





Другое дело - это понимание того, что же лежит в основе такой способности (вершить Кон, а не то, что за-коном)? Как научиться быть доном Корлеоном (конечно без оттенка убийцы). Хотя, ддалеко ли ушли сегодняшние политики, отправляя молодых ребят на войну? Согласитесь, научиться быть "корлеоном" (филигранно применяющим и создающим правила) невозможно на юрфаке, даже при условии, если студент вызубрит всего Маккиавелли, или древнеславянские "Русскую правду" и Литовский статус.





Те признаки, которые вы прочли в предпоследнем абзаце (о новой роли юриста) - это, конечно, по сути, признаки политика. Часть юристов выживет именно в этом амплуа, поскольку их моральный и этический уровень, а главное методы работы (применение правил), схожи.





При этом, нутро политика - это не отраслевой вопрос. Это - туда (палец наверх). Нутро (этику) нашего политика поменять нельзя, поскольку он выполняет довольно сложную функцию с эзотерической точки зрения. С одной стороны, он обеспечивает "ПДД" на "дорогах жизни" (без правил совсем худо было бы). С другой стороны, эти правила создают в соответсвии с внутренней этикой этих политиков. Политики в РФ и Украине создают те же ограничения для людей, что и в США и Европе, но режим разный. Все зависит от самих "заключённых" - менталитета народа. Не думаю, что запрет интернета в Китае - это плохо, учитывая уровень разумности большинства его населения. Выпустите животное из клетки, и сами знает, чем это закончиться.





Но, вернёмся к юристам. Вывод такой. Политики останутся. Часть их пополнится профессиональными юристами. Политиков невозможно заменить ни одной машиной. Тут специфика. А вот юристов, заменят. В какой форме они существуют (в виде человека или в виде машины) - не важно. В 19 веке официально было отменено крепостное право и рабство, но на смену этой форме управления людьми пришёл доллар, идеология и организационное оружие.





На этой планете - за все ее существование - меняются только формы. Суть остается той же неизменно. Умудряются выжить духовно только люди типа персонажей из фильма "Матрица" (Нео, Морфеус и пр), или реальные люди типа Григория Сковороды, которых "мир ловил", да так и не поймал". Но эти люди никогда не были политиками, поскольку, если залесзь в танк", с него все же придётся выстрелить (уметь духовно).





Так что участь юристов не завидная: или стать политиком или потерять профессию. Неплохой вариант переквалифицироваться на оператора некого юридического ЭВМ. В конце концов, кто-то ж должен управлять юридическими машинами.





Но, не все так плохо. В запасе есть ещё лет 15 - 20. Молодежь уже не пойдёт на юрфак, а действующим юристам ещё хватит время, чтобы кормить себя этим трудом.