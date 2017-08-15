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«Blue folder» - полезный инструмент в развитии бизнеса
15.08.2017 06:12
«Blue folder» это условное название пакета наиболее важных материалов вашего бизнеса. Представьте, что к вам присоединяется новый сотрудник. Как быстро ввести его в курс дела? Как рассказать ему самое важное о вашем бренде, о его целях, ценностях, планах? Где скрипты продаж, телефонных звонков, план маркетинга, контент-стратегия, договора, шаблоны документов и т.п. Где-то на компьютере – не вариант. Только у руководителя – ещё хуже. Создайте одну большую папку, куда в процессе развития вашей компании будут попадать важные материалы. Просматривая документы в последующем будет легко не только обучать новых сотрудников, но и анализировать деятельность компании, её эффективность, конкурентоспособность. Аудит « Blue folder » колоссально облегчает работу маркетолога: даёт возможность увидеть недоработки и пробелы, недостающие звенья, а иногда и причины неудач в позиционировании компании на рынке.
В «Blue folder» могут входить:
- бизнес-план;
- маркетинговый план;
- контент-план для социальных сетей;
- шаблоны договоров на все виды услуг;
- бренд-бук;
- бланки, конверты, папки и остальные элементы фирменного стиля;
- рекламные материалы (макеты листовок, визиток, любой рекламной полиграфии);
- прайсы на услуги в актуальном состоянии;
- коммерческие предложения в актуальном состоянии;
- скрипты телефонного звонка (входящий, исходящий);
- скрипт продажи услуги;
- планы продаж;
- планы индивидуального развития сотрудников;
- PR-стратегии для первых лиц компании;
- план e - mail рассылки (шаблон, серия писем);
- база клиентов;
- базы статей и других уникальных материалов, созданных вашими сотрудниками (в электронном виде);
- кейсы по интересным клиентам;
- договора о сотрудничестве/партнёрстве + механика сотрудничества с каждым отдельным партнёром;
- список точек контакта с потенциальными клиентами (постоянно дополнять);
- структура команды в контрольном состоянии;
- обязанности сотрудников (штатная роспись);
- карта информационных потребностей потенциальных клиентов (постоянно обновлять);
- отчёты об эффективности рекламных кампаний;
- медиа-карта (карта взаимодействий со СМИ)
- награды, сертификаты, достижения, публикации Компании/ о Компании и многое другое.
Представьте, что уже держите в руках такой сборник актуальной информации о своём бизнесе. Информативно и полезно, правда? Представьте, что в вашу команду пришёл ещё один сотрудник. И вместо нескольких недель «вхождения в работу» вы просто даёте ему такую папку, где он может в удобное время сам изучить всю информацию о вашем бренде (компании). Сколько энергии и времени можно сэкономить на таком простом решении. Должен быть печатный и электронный аналог (идеально – в CRM).
теги: менеджмент, маркетинги, управление, работа, бизнес, администрирование
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