«Blue folder» - полезный инструмент в развитии бизнеса Поделиться: «Blue folder» это условное название пакета наиболее важных материалов вашего бизнеса. Представьте, что к вам присоединяется новый сотрудник. Как быстро ввести его в курс дела? Как рассказать ему самое важное о вашем бренде, о его целях, ценностях, планах? Где скрипты продаж, телефонных звонков, план маркетинга, контент-стратегия, договора, шаблоны документов и т.п. Где-то на компьютере – не вариант. Только у руководителя – ещё хуже. Создайте одну большую папку, куда в процессе развития вашей компании будут попадать важные материалы. Просматривая документы в последующем будет легко не только обучать новых сотрудников, но и анализировать деятельность компании, её эффективность, конкурентоспособность. Аудит « Blue folder » колоссально облегчает работу маркетолога: даёт возможность увидеть недоработки и пробелы, недостающие звенья, а иногда и причины неудач в позиционировании компании на рынке. В «Blue folder» могут входить: - бизнес-план; - маркетинговый план; - контент-план для социальных сетей; - шаблоны договоров на все виды услуг; - бренд-бук; - бланки, конверты, папки и остальные элементы фирменного стиля; - рекламные материалы (макеты листовок, визиток, любой рекламной полиграфии); - прайсы на услуги в актуальном состоянии; - коммерческие предложения в актуальном состоянии; - скрипты телефонного звонка (входящий, исходящий); - скрипт продажи услуги; - планы продаж; - планы индивидуального развития сотрудников; - PR-стратегии для первых лиц компании; - план e - mail рассылки (шаблон, серия писем); - база клиентов; - базы статей и других уникальных материалов, созданных вашими сотрудниками (в электронном виде); - кейсы по интересным клиентам; - договора о сотрудничестве/партнёрстве + механика сотрудничества с каждым отдельным партнёром; - список точек контакта с потенциальными клиентами (постоянно дополнять); - структура команды в контрольном состоянии; - обязанности сотрудников (штатная роспись); - карта информационных потребностей потенциальных клиентов (постоянно обновлять); - отчёты об эффективности рекламных кампаний; - медиа-карта (карта взаимодействий со СМИ) - награды, сертификаты, достижения, публикации Компании/ о Компании и многое другое. Представьте, что уже держите в руках такой сборник актуальной информации о своём бизнесе. Информативно и полезно, правда? Представьте, что в вашу команду пришёл ещё один сотрудник. И вместо нескольких недель «вхождения в работу» вы просто даёте ему такую папку, где он может в удобное время сам изучить всю информацию о вашем бренде (компании). Сколько энергии и времени можно сэкономить на таком простом решении. Должен быть печатный и электронный аналог (идеально – в CRM). теги: менеджмент, маркетинги, управление, работа, бизнес, администрирование Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя