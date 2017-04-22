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Так розподільчий чи поточний рахунок? Пеня у сфері ЗЕД.
22.04.2017 15:19
В Законі № 185 Про розрахунки у валюті зазначено, що виручка резидента за експортним договором підлягає зарахуванню на валютний рахунок в певний строк. Інакше – пеня.
Податкова вважає, що цей строк закінчується
з моменту надходження коштів на поточний
рахунок. Платники та Суди вважають, що з моменту надходження коштів на розподільчий рахунок.
А що говорить Закон?
Часто ці строки порушуються на 1-2 дня, тому що валюта спочатку надходить на розподільчий рахунок, а через день-два кошти потрапляють на поточні рахунки компанії.
Одразу зазначимо, що тема даної
статті – формальне додержання норм законодавства. В даній статті не розглядаються
питання розумності законів або їх справедливості, а також питання, чи правильно
штрафувати за порушення строку лише на 1 день.
Але, Суди вважають, що з моменту
надходження виручки на розподільчийрахунок, пеня в 0,3% не може
нараховуватися.
В ухвалі ВАС України від 25.10.2016 по справі № 814/1256/15 зазначено:
«Таким чином, суди попередніх інстанцій
дійшли вірного висновку про те, що датою
надходження спірної суми валютної
виручки є 31.12.2014 року - дата її
зарахуванняна розподільчий рахунок
позивача, а не 06.01.2015 року, як помилково вважає Жовтнева ОДПІ».
В ухвалі ВАС України від 03.10.2016 по справі № 805/1062/14
зазначено: «Датою зарахування валютної виручки вважається зарахування її на
відповідний валютний рахунок. Подальший рух коштів з валютного на
поточний рахунок юридичної особи, у тому числі і з використанням
розподільчого рахунку, свідчить про використання коштів вже на території
України в перерахунку на національну валюту і не може вважатись первинним надходженням коштів внаслідок виконання
зовнішньоекономічних контрактів».
Аналогічний висновок містяться в
ухвалі ВАС України від 13.07.2016 по
справі № 813/4770/15.
Іншими словами, ВАС України
ототожнює поняття «валютний» і «розподільчий» рахунки та вважає, що
якщо виручка в межах граничного строку зарахована на розподільчий рахунок платника, то відсутні підстави для
встановлення порушення ним вимог валютного законодавства та нарахування
платнику пені.
По-перше, Суди неправомірно
ототожнюють поняття «валютний» та «розподільчий» рахунки. В законодавстві ці
поняття не прирівняні, а визначення «валютному» рахунку взагалі відсутнє. Тому
висновок Суду про їх ідентичність не ґрунтується на нормах законодавства.
По-друге, є Інструкція про
порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затверджена
постановою НБУ від 24.03.1999 № 136, відповідно до п. 2.3 якої банк знімає експортну операцію резидента з
контролю після зарахування виручки за цією операцією саме на поточний рахунок останнього, а не на розподільчий.
Оскільки у законодавстві відсутнє
визначення «валютного рахунку», вважаємо,
що керуватися потрібно нормами НПА, який регулює валютний контроль банків за
експортними операціями. В такому НПА (Інструкціяя № 136) чітко вказано, що
валютний контроль завершується після зарахування виручки на поточний рахунок.
В ухвалі ВАС України від 12.05.2015 у справі № 816/2079/14
зазначено: «Банк знімає експортну операцію резидента з контролю після зарахування виручки за цією операцією
на поточний рахунок останнього.
Таким чином, експортна операція
резидента знімається банком з контролю лише після зарахування
виручки за цією операцією на поточний
рахунок резидента, у свою чергу день зарахування виручки за поточний
рахунок резидента є днем прострочення розрахунків.
З огляду на вищевикладене, нарахування
пені закінчується у день зарахування виручки на поточнийрахунок резидента, отже, пеня
нараховуються і за день зарахування виручки на поточний рахунок резидента».
По-третє, згідно з листом НБУ
від 21.11.2016 № 40-0004/95287 «Щодо
зняття експортних операцій з валютного контролю»: «Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку банків України-3 розподільчий
рахунокпризначенийдля обліку коштів, що підлягають розподілу
або додатковому попередньому контролю, у тому числі сум коштів в іноземній
валюті, що підлягають обов'язковому продажу.
Отже, розподільчий рахунок має
технічний характер і не має статусу
поточного рахунку суб'єкта господарювання, та, відповідно, зарахуваннянадходжень на користь резидентів за зовнішньоекономічними
(експортними) договорами на такий
розподільчий рахунокне може
вважатися зарахуванням виручки резидентів у розумінні Закону та
для цілей здійснення уповноваженим банком валютного контролю відповідно
до Інструкції N
136.
Враховуючи зазначене, у порушеному у листі випадку, експортна операція резидента може бути знята банком із контролюпіслязарахування іноземної валюти та
гривневого еквіваленту, одержаного внаслідок обов'язкового продажу іноземної
валюти, на поточні рахунки цього
резидента».
теги: пеня у сфері ЗЕД, резидент, відповідальність, строки, рахунок
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