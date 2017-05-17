Які зміни чекають на експертів будівельної галузі з 10 червня 2017 р

У зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності», на експертів у будівельної галузі з 10 червня 2017 року чекають ряд нововведень.

По-перше, саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності зможуть отримати право на ведення переліку експертних організацій, тобто будуть здійснювати формування такого переліку, розміщення на своєму офіційному веб-сайті у вільному безоплатному доступі та підтримання в актуальному стані на підставі інформації, яка щоквартально має подаватися експертами організаціями, в тому числі виключення з такого переліку у випадках, передбачених законодавством.

Нагадаю, що Наказом від 16.06.2015 № 138 Мінрегіон вже делегував повноваження щодо проведення професійної атестації експертів Асоціації експертів будівельної галузі.

Що стосується класів наслідків (до 10.06.2017р. – «категорії складності»), то тут майже нічого не змінилося. Як і раніше, обов’язковій експертизі проектів будівництва підлягають лише об’єкти, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (до 10.06.2017р. «IV та V категорій складності»).

Але «майже» на цьому закінчується і починаються цікаві зміни.

Так, законодавець виключає з ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» положення про обов’язковість проведення експертизи проектів будівництва об’єктів, які споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами.

Крім цього, зазнає змін і суб’єкт проведення експертизи проектної документації об’єктів, що споруджуються за рахунок державного або місцевого бюджету, або за рахунок кредитів під державні гарантії.

Нагадаю, що до внесення змін повноваження на проведення такої експертизи мали виключено експертні організації державної форми власності.

Із набранням чинності змін до вищевказаного закону, право на проведення будівельних експертиз відносно об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками (СС3), будівництво яких фінансується за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії - будуть мати експертні організації із статусом юридичної особи, у складі яких не менше 80% експертів працюють на постійній основі і отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат за напрямами проведення експертизи, та мають філії (представництва) у регіонах, на території яких реалізуються проекти будівництва .

Відносно аналогічних об’єктів, але які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками (СС2), то особливих вимог законодавець для них не встановив, тобто критерії відповідності таких експертних організацій такі самі, як і для суб’єктів проведення експертизи відносно комерційних об’єктів.

Вказані нововведення мають нарешті прибрати монополію державних експертних організацій щодо вищенаведених окремо визначених законодавством об’єктів будівництва та забезпечити проведення державних закупівель (тендерів) для експертних організацій незалежно від форми власності на державному та місцевих рівнях.

На додаток, не забули також і про осіб з обмеженими фізичними можливостями. Так, відповідно до внесених змін, експертизою досліджується в тому числі додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.