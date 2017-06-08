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Коли спір по оскарженню дій державного реєстратора є публічно-правовим
08.06.2017 11:52
25.04.2017 р. колегія суддів Судової палати в
адміністративних справах Верховного Суду України розглядаючи справу
№ 21-3197а16
щодо оскарження дій державного
реєстратора вказала на нижчевикладене.
За правилами статті 1 КАС цей Кодекс визначає юрисдикцію,
повноваження адміністративних судів щодо розгляду адміністративних справ,
порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення адміністративного
судочинства.
Справа адміністративної юрисдикції – переданий на вирішення
адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін
є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи
службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції на
основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень
(пункт 1 статті 3 КАС).
У даній справі
касаційний суд, закриваючи провадження у справі, дійшов висновку, що спірні правовідносини
виникли у зв’язку з невиконанням умов
цивільно-правової угоди з підстав порушення господарських зобов’язань, тобто
цей спір не є публічно-правовим, а випливає із договірних відносин і має
вирішуватися за правилами господарського судочинства.
Аналогічне
твердження міститься у постанові Верховного суду України від 14 червня 2016
року у справі
№ 21-41а16
та від 11.04.2017 р. у справі
№ 21-3632а16
.
Більше того у
постанові від 17 лютого 2015 року по справі
№ 21-551а14
Верховний Суд України висловив правову
позицію, яка полягає у тому, що
у разі прийняття суб'єктом владних
повноважень рішення, на підставі якого виникають цивільні права та обов'язки
особи та такі права підтверджуються чи оформленні відповідним
правовстановлюючим документом, подальше оспорювання іншою особою правомірності
набуття фізичною чи юридичною особою права має вирішуватись у порядку цивільної
(господарської) юрисдикції, оскільки виникає спір про цивільне право.
Такого ж висновку
Верховний Суд України дійшов у постановах від 24 лютого 2015
(справа №21-34а15)
, від 16 грудня 2014 року
(справа №21-544а14)
від 09 грудня 2014 року
(справа №21-308а14)
, від 11 листопада 2014 року (справа
№21-493а14
).
ВАЖЛИВО:
Водночас Вищий адміністративний суд
України залишив поза увагою те, що
у рамках цієї справи виконання чи невиконання умов
цивільно-правової угоди не є безпосередньою підставою для звернення до
адміністративного суду. Позовні вимоги Товариства ґрунтуються на протиправності
дій
Держреєстратора,
як
суб’єкта
, наділеного владними функціями
приймати рішення про державну реєстрацію прав,
у зв’язку з недотриманням ним вимог
Порядку, а саме проведення державної реєстрації права власності на спірне майно
за відсутності:
завіреної в установленому порядку копії письмової вимоги
про усунення порушень, надісланої іпотекодержателем іпотекодавцеві та
боржникові; документа, що підтверджує її отримання іпотекодавцем та боржником
по кредитних зобов’язаннях; документа, що підтверджує завершення 30-денного
строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником по кредитних
зобов’язаннях зазначених вимог.
Тобто, у справі
спір про право відсутній, а дослідженню підлягають виключно владні,
управлінські рішення та дії
Держреєстратора
, який у межах спірних правовідносин діє як суб’єкт
владних повноважень.
ВИСНОВОК:
Таким чином, якщо у справі спір про
право відсутній, а дослідженню підлягають виключно владні, управлінські рішення
та дії Держреєстратора, який у межах спірних правовідносин діє як суб’єкт
владних повноважень, то спір є публічно-правовим та підлягає розгляду в порядку
адміністративного судочинства.
Матеріал по
темі:
«
Спір щодо оскарження дій державного реєстратора
НЕ є публічно-правовим»
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