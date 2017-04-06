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Судовий збір при об’єднанні двох і більше позовних вимог
06.04.2017 09:42
За правилами частини першої статті
108 КАС суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог,
встановлених статтею 106 цього Кодексу, постановляє ухвалу про залишення
позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх
усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків. Копія ухвали
про залишення позовної заяви без руху невідкладно надсилається особі, що
звернулась із позовною заявою.
Згідно
з пунктом 1 частини третьої статті 108 КАС позовна заява повертається
позивачеві, якщо останній не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без
руху.
Як
убачається з ухвали суду про залишення позовної заяви без руху, одним із
недоліків заяви є те, що позивач заявила кілька позовних вимог немайнового
характеру, проте судовий збір не сплатив за жодну.
Мотивуючи
своє рішення про повернення позовної заяви, суд зазначив, що позивач об’єднує
декілька вимог немайнового характеру судовий збір сплачено лише за одну з них.
На
думку Колегі
ї
суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України
від 14.03.2017 р. у справі №
21-3944а16
, зазначений висновок є помилковим.
Згідно
із частиною 1 статті 4 Закону України «Про судовий збір» судовий збір
справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у
місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому
відповідна заява подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни
позову та фіксованому розмірі.
Згідно
з частиною третьою статті 6 Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про
судовий збір» у разі, коли в позовній заяві об’єднано дві і більше вимог
немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну з них.
ВИСНОВОК:
Системний
аналіз частини першої статті 6, частини другої статті 162, частини п’ятої
статті 171-1 КАС дає підстави для висновку, що вимога
про визнання протиправними акта, дії чи бездіяльності як передумова для застосування
інших способів захисту порушеного права (скасувати
або визнати нечинним рішення чи окремі його положення, зобов’язати прийняти
рішення, вчинити дії або утриматися від їх вчинення тощо) як
наслідків протиправності акта, дії чи бездіяльності є однією вимогою.
Матеріал
по темі:
«Споживачі (не) звільнені від сплати судового збору»
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