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Res judicata: узаконивание невиновности через суд
16.01.2017 10:23
События последнего времени (аресты, обыски и громкие отставки) вызывают множество интерпретаций о смысле происходящего. Сегодня, когда правоохранителями возбуждается множество уголовных дел, которые в итоге оправдывает украинский суд, у людей возникает закономерный вопрос: а что будет дальше с теми "коррупционерами", которых сегодня суд оправдал?!
Стоит обратить внимание на то, что как бы кому не хотелось, но для нашего государства коррупция не является моральной проблемой. Это связано даже не с тем, что любой опытный в уголовном праве адвокат (причём без особых проблем) сможет разбить позицию прокуратуры в этой категории дел, ведь не то что сбор доказательной базы по делу, но и сам процесс отлавливание коррупционера в нашей стране становится просто нереальным действием для правоохранительной системы (причём, в силу норм действующего законодательства). При этом, высшие чины крайне цинично подходят к решению этой проблемы и даже вопросы морали рассматривают сквозь призму прагматизма. Интересно и то, что некоторое время, после вынесения оправдательного приговора судом, общество продолжает быть уверено, что "подозреваемые в коррупции" всё же виновны и будут наказаны по Закону. В связи с этим и возникает закономерный вопрос о том, возможно ли повторное рассмотрение дела другим судьей или судом?
Сколько раз по закону можно рассматривать одно и то же дело?
Всё дело в том, что существует такое понятие, как «рес юдикат» (лат. res judicata — разрешенное дело), которое пришло в современную юриспруденцию из римского права. Оно представляет собой положение, согласно которому вынесенный судом, имеющим соответствующие полномочия, окончательный вердикт, который к тому же вступил в действие, имеет для сторон судебного конфликта обязательность к исполнению и не может пересматриваться в дальнейшем.
Конечно, в большинстве случаев, благодаря этому явлению обеспечивается правовая определенность. Также этот принцип работает в качестве эффективного правового ограничителя. Поэтому, в том случае, если он нарушается, следует говорить о нарушении фундаментального положения права. Судебный акт, противоречащий «рес юдикату», должен квалифицироваться как нарушающий данный принцип и иметь юридические последствия.
В каких же случаях нарушается рес юдикат-вердикт?
В юридической практике наиболее частыми являются случаи пересмотра судебных решений, осуществляемые вышестоящими судами. Правда, эти "пересмотры" не имеют цели исправить фундаментальную судебную ошибку. Или же, если и имеют, то этот пересмотр осуществляется в нарушение принципа равенства («перед законом все равны»). Все потому, что данная судебная ошибка не может быть исправлена в абсолютном юридическом смысле.
Таким образом, сегодня в украинских судах с помощью правоохранительной и судебной системы происходит ничто иное, как легализация "коррупционных преступлений" с целью оправдать "виновных". В будущем же, данные лица будут считаться невиновными и НЕ будут призваны обществом к ответу с помощью принципа Res judicata.
теги: легализация коррупционеров, легализация коррупции, оправдание преступника, принцип res judicata
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