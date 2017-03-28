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Модные украинцы
28.03.2017 15:22
Это удовольствие — наблюдать новый класс украинцев, успешных, молодых, предприимчивых, с развитым воображением, здоровым прагматизмом, с горящими глазами и масштабной мечтой.
Модные украинцы не тратят больше 10-15 минут на пустую болтовню. У их общения есть цель. Они знают, чего хотят, и думают, как этого достичь. Поэтому втянуть их в обсуждение чего бы то ни было, что не связано с ними лично или с их интересами, практически невозможно.
У них нет времени на бездумные попойки. Вечеринки, которые посещают модные украинцы, концептуальны, туда приходят избранные люди, которые могут быть им полезны или интересны.
В их руках — лучшие по функционалу смартфоны, с помощью которых модные украинцы моментально обмениваются информацией и решают свои вопросы. Им некогда постить в Instagram фото поданного в ресторане блюда или очередное селфи. Соцсети и мессенджеры для них — инструмент, в первую очередь, информационный, а не имиджевый.
Модные успешные украинцы говорят на разных языках: и на украинском, и на русском, и на английском, и на европейских языках. Им не мешают вопросы этнического или языкового разнообразия, политических предпочтений. Им просто некогда заниматься обсуждением подобной ерунды. Успешные украинцы делают свою жизнь осмысленной каждый день. Они ставят правильные стратегические цели. У них верные жизненные приоритеты. Они хотят быть гражданами всего мира.
Украинец, которого показывают по телеканалам Европы и Америки, немодный. Усреднённый образ: усталые глаза, бедная одежда, кулаки, сжатые в гневе. Посыл: я никто в этой стране, мои права не соблюдаются, и я не знаю, что делать. Такими видят наших граждан в развитых странах мира. А вражеские телеканалы находят худших представителей от политики, бизнеса и народа, и впечатление об Украине усугубляется.
Изредка модные, талантливые, предприимчивые украинцы попадают в новости зарубежных СМИ. Команда украинских IT-шников заняла первое место в мире в соревновании по информационной безопасности. Украинская студия получила награду MTV за лучшие спецэффекты для клипа известной группы Coldplay. Разработка молодых учёных из Украины (беспилотник для изучения Марса, работающий на сухом льду вместо обычного топлива) заняла на конкурсе NASA третье место. И это только за прошлый год… В основном же они остаются неизвестными широкому кругу даже в своей родной стране.
Целеустремлённые, энергичные, талантливые люди в Украине, как правило, не популярны и безвестны. Они обособляются от тупого зомбирующего телевидения, от общества, которое не способно оценить их, и живут своей, параллельной государству жизнью. И хотя они понимают, что страна существует по извращённым представлениям и стандартам, которые не дают расти бизнесу, науке и искусству, но в политику успешные украинцы не идут. Правительство с его замшелыми советскими догмами и отупевший от нищеты избиратель отбивают у молодого поколения любое желание делать политическую карьеру. Иначе пришлось бы идти на предательство своих взглядов и ценностей.
Успешные модные украинцы физически не могут находиться в обществе тех, кто думает, как зарабатывать на чужих проблемах. Успешные люди презирают мошенников и нахлебников всех чинов и мастей. Они делают себя, свою карьеру, свои доходы неуязвимыми для государственного аппарата. И смеются над глупостью карьеристов госаппарата, сотрясающих воздух бессмысленными лозунгами.
В Украине есть много людей, которые, несмотря ни на что, прилично зарабатывают, достигают высот в своих профессиях. Но их будет гораздо больше, когда Украина станет действительно свободной и независимой страной. И тогда равняться на модных украинцев будет всё общество, потому что они станут примером социальных достижений, и того, как можно зарабатывать деньги в Украине — легко, быстро и с умом.
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