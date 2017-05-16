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Кто несет ответственность за вред причинённый падением дерева?
16.05.2017 10:05
Итак, если вследствие падения дерева или ветки Вам был причинен ущерб, то первое на что необходимо обратить внимание – это на причины такого падения и наличие вины какой-либо организации.
Одно дело, когда падение дерева было обусловлено исключительными погодными условиями (например: ураган) и совсем другое дело, когда происшествию способствовали такие дополнительные факторы как ненадлежащее состояние самого дерева и т.п.
На основании ч. 1 ст. 1166 ГК Украины имущественный вред, нанесенный пострадавшему действиями или бездеятельностью, возмещается в полном объеме лицом, причинившим вред.
Ответственность за причиненный ущерб может наступать лишь при наличии оснований, к которым законодатель относит совокупность трёх факторов:
- наличие самого вреда;
- противоправное поведение лица, причинившего вред;
- причинную связь между вредом и противоправным поведением лица, причинившего вред.
Если понятием «вред» все понятно, то с двумя другими составляющими есть нюансы. При этом противоправность действия или бездействия обуславливает вину лица, а при отсутствии хотя бы одного из этих элементов гражданско-правовая ответственность не наступает.
В соответствии с п.п. «в», «г» п. 2.12 Правил дорожного движения, владелец транспортного средства имеет право на возмещение убытков, причиненных вследствие несоответствия состояния автомобильных дорог требованиям безопасности дорожного движения.
Согласно п.п. «г» п. 1 ч. 1 ст. 13, п. 2 ч. 1 ст. 21 Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов» к объектам благоустройства относятся: улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки со всеми составляющими, в том числе зелеными насаждениями.
В п. 5.5 Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины, утвержденных приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины №105 от 10.04.2006 г. предусмотрено, что ответственными за сохранение зеленых насаждений и надлежащий уход за ними на объектах благоустройства государственной или коммунальной собственности являются, балансодержатели этих объектов. При этом уход включает не только полив, обработку образовавшихся на стволах пустот и механических повреждений, но и обрезку веток для предотвращения их обламывания. При этом такая обрезка должна проводится ежегодно.
Согласно ч. 2 ст. 1166 ГК Украины лицо, причинившее вред, освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине, а это значит что если падение дерева было обусловлено, например штормом, шквалом или ураганом то при отсутствии других факторов взыскание ущерба будет маловероятным.
Решением Одесского городского совета №1631-VI от 23.12.2011 г. «Об утверждении Правил благоустройства территории города Одессы в новой редакции» установлено, что ответственность за содержание зеленых насаждений и уход за ними, возлагается на:
1) на улицах перед строениями до проезжей части, внутриквартальных насаждений и насаждений районов города - на балансодержателей, владельцев, пользователей жилых, общественных, промышленных зданий и сооружений, а также на балансодержателей, владельцев, пользователей зданий предприятий быта, торговли, учреждений образования, здравоохранения, расположенных на территории жилой застройки;
2) на территориях предприятий, а также на прилегающих к ним участках и санитарно-защитных зонах - на данные предприятия;
3) на территориях, отведенных под строительство и прилегающих к ним участкам, - со дня начала работ - на заказчиков строительства;
4) на пустырях, морском побережье, лиманах, берегах водоемов - на предприятия в соответствии с решениями исполнительного комитета Одесского городского совета;
5) на частных усадьбах и прилегающих участках - на их владельцев.
Решением Одесского исполкома № 102 от 14.02.2008 «О содержании зеленых насаждений в г. Одессе» коммунальному предприятию «Горзелентрест» переданы на содержание насаждения на объектах, определенных в данном нормативном документе.
Как видим, в нашем городе нет единого балансодержателя зелёных насаждений, поэтому при предъявлении требования о возмещении ущерба первоочередная задача – найти кто ответственен за содержание деревьев на конкретном участке. Из анализа судебной практики следует, что именно в вопросе определения надлежащего ответчика и делается больше всего ошибок которые становятся основанием для отказа в иске. Для четкого определения ответственного лица можно обратится с запросом органы городского исполкома, к тому же полученный письменный ответ вы сможете использовать уже в суде как доказательства обязанности ответчика по содержанию насаждений.
Немаловажным и достаточно сложным с юридической точки зрения будет доказывание самого наличия вины балансодержателя и причинно-следственной связи.
Казалось бы, что здесь все просто: есть факт причинения ущерба и есть установленная ответственность, но «дьявол скрывается в деталях». Если дерево было явно сухостойным, то на лицо факт ненадлежащего выполнения обязательств балансодержателем, но если дерево было живое, - то нужно потрудится чтобы доказать, что факт его падения или облом ветки был обусловлен бездеятельностью ответственного лица.
Как правило, ответчики ссылаются на отсутствие своей вины, связывая случившееся происшествие с погодными явлениями. Пороговые значения скорости ветра, считающегося опасным, могут отличаться, так как находятся в вилке от 15 до 24 м/с. и немаловажную роль здесь играет постоянный ветер или порывистый.
Анализ судебной практики дает основание говорить, что если скорость ветра была ниже пороговых значений и не было других экстремальных погодных условий, то у истца есть все основания выиграть спор при условии правильного и полного оформления документов.
Так же немаловажным является факт отсутствия в действиях потерпевшего нарушений, например парковка в неположенном месте, или факта халатного отношения к ситуации, как для примера - оставление машины вне парковки под деревом при объявлении штормового предупреждения. Такие факторы могут усложнить или существенно снизить размер возможной компенсации ущерба. Так же следует отметить, что в нашем городе очень мало парковок которые предоставляют чеки или квитанции, что существенно усложнит задачу потерпевшему в том случае если вред причинен на территории парковки.
Напоследок хотелось бы дать несколько простых рекомендаций для тех, с кем все-таки случилась такая неприятность:
- обязательно вызовите полицию для фиксации факта происшествия;
- найти свидетелей случившегося и собрать их контактные данные;
- сделать фотофиксацию места происшествия с фиксированием состоянием дерева и его частей, дорожной (окружающей) обстановки, всех видимых причиненных повреждений (все фото нужно сделать так, чтобы можно было установить дислокацию и идентифицировать автомобиль);
- постараться определить балансодержателя дерева или территории и вызвать его представителя для фиксации происшествия;
- если дерево явно трухлое, то можете взять его образец, зафиксировав это составленным в присутствии свидетелей актом (однако делать это надо так, чтоб в последствии вы смогли доказать что именно этот образец был взят от упавшего дерева).
- заказать справку с Гидрометцентра о том, что на момент аварии не было чрезвычайных погодных условий.
В такой ситуации оперативность вышеуказанных мер является решающей, чем больше Вы сделаете фото, соберете свидетелей и подготовите доказательств для суда – тем больше вероятность, что Вы сможете получить компенсацию ущерба.
теги: упало дерево, ущерб
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