Фейковий гуманізм

"За фальшивим гуманізмом стосовно ворога криється байдужість до чужих страждань.

Не розуміючи страждання свого народу, не беручи участь у його боротьбі.

Не баж

аючи знати, яку ціну народ платить за свою боротьбу, не бажаючи боротися, не знаючи, що таке боротьба за принципи.

Не бажаючи жертвувати, не знаючи, що таке жертвувати ради чогось вищого –

Ці люди прикривають величезну діру у своїй душі фальшивим гуманізмом до ворога.



Але насправді у них нема ворогів. Бо цей ворог – це наш ворог, цей убивця убиває нас, не їх. Вони, ці «гуманісти», просто відходять у сторону і закривають очі, коли нас убивають.

***

«Гуманізмом» конформістів, «гуманізмом» слабких і нікчемних, «гуманізмом» духовно сліпих прикрита їх ненависть до всього сміливого і жертовного.



У своїх затишних гніздах, звитих із напівфальшивих віршів та розведених пафосом пісень, вони бажають жити, і нічим не ризикувати, бути карликовими героями свого дрібного світу, світу днів народжень і вечірок.



Любов до краси неможлива без відрази до потворного.



Любов до добра неможлива без ненависті до зла!"



