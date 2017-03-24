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Немного о договоре ревардинга
24.03.2017 15:04
На автомобильных порталах и торговых площадках в Интернете все чаще появляются объявления о продаже с виду новых автомобилей по весьма привлекательной цене, с использованием так называемого "договора ревардинга".
Договор Ревардинга (от анг. Reward — вознаграждение), по сути, оправдывает свое название. В нем частично присутствуют лизинговые и кредитные взаимоотношения с массой нюансов, скрытых от "не посвященного" обывателя.
По условиям данного договора, компания, которая якобы является продавцом авто, фактически - поставщик автомобиля, т.е. посредник между клиентами и конечными продавцами автомобилей, которыми могут быть, скажем, серые дилеры авто. Причем сам автомобиль в спецификациях четко не обозначен, а только указана марка авто, год выпуска и цвет. Данный момент дает поставщику "пространство для маневра", позволяя менять, к примеру, комплектацию авто на более дешевую, запросив цену за более богато оснащенное авто.
По условиям договора оплата за автомобиль будет проходить строго по следующей схеме:
1. Клиент оплачивает первоначальную сумму (так называемую "Вартість фінансування") за оформление данного договора как вознаграждение Компании. По сути это является платой за оформление договора (его распечатку, подписи, печать), в то время, как клиент думает, что он внес аванс за авто. Сумма данного взноса исчисляется десятками тысяч гривен.
2. После оплаты вышеуказанной суммы, клиент начинает выплачивать, уже непосредственно за автомобиль, определенную зафиксированную в договоре сумму ("Перший ревардинговий платіж") в течении 12 мес., но не более, что в общем составляет 50% стоимости авто, указанной на сайте и в договоре. Важно: заплатить досрочно эту сумму не получится т.к. на клиента будет наложен штраф (в данном договоре это было 30% от стоимости авто). При этом автомобиль клиенту НЕ выдается.
3. После полной уплаты "Першого ревардингового платежу" клиент, предварительно оплатив стоимость доставки авто ("Платіж за передачу") и подписав акт приема-передачи авто, получает авто в пользование (не в собственность).
Если отказ подписать акт компания посчитает необоснованным (к примеру, комплектаия авто оказалась несоизмерима с ценой или автомобиль оказался ранее битым) — с клиента штраф 10% от стоимости авто.
4. После получения авто и подписания акта приема-передачи, клиент продолжает выплачивать оставшиеся 50 % стоимости авто ("Періодичні ревардингові платежі") как обычный кредит за автомобиль на протяжении определенного периода времени (в данном договоре — 60 мес.). В предоставленном на анализ договоре в ежемесячный платеж были включены 8,5 % годовых и ежемесячная комиссия, что также является существенным заработком компании-посредника. Опять-таки, досрочно выплатить сумму не получится — Вы снова будете оштрафованы (в данном договоре — 10% от стоимости авто).
При этом выехать за границу или переоборудовать авто без письменного согласия компании не выйдет. Думаю, Вы догадались, какая будет ответственность.
5. После уплаты всех вышеуказанных платежей, клиент и компания подписывают "акт сверки взаиморасчетов" и клиент имеет право выкупить автомобиль по остаточной стоимости и переоформить его на себя при условии, что все платежи добросовестно уплачены и за Вами не числится штрафы за нарушение условий договора.
Отдельно хотелось бы обозначить:
— клиент не имеет права требовать у Компании возврат средств или их перерасчет в случае, если он не может пользоваться авто по любой из причин (сломался, забрали, угнали, не привезли и т.п.)
- если компания захотела проверить наличие автомобиля по месту "прописки" и не нашла его или клиент не хочет/не может им его показать — начисляется штраф 5% общей стоимости авто.
- если клиент не уплатил первые 50% авто до его передачи, равно как и выехал на авто за границу Украины и т.п. — действие договора может быть прекращено и, если авто у клиента, компания вправе его забрать.
САМОЕ ВАЖНОЕ: в случае, если клиент захочет разорвать данный договор, то ему вернут сумму уплаченных первых 50% авто минус 20% штрафа. Сумма, уплаченная клиентом в самом начале ("Вартість фінансування") НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ.
Если сложить всю сумму зафиксированных в договоре платежей то можно увидеть, что окончательная стоимость автомобиля в разы выше заявленной и вполне может соответствовать стоимости аналогичного авто в салоне автодилера.
Подводя итог, можно с уверенностью сделать вывод, что подписав вышеуказанный документ, можно поставить себя в сильную зависимость от желаний и прихотей компании-посредника, погнавшись за "выгодным" предложением и не обладая в должной мере юридической грамотностью ведь если уплачен первый взнос (десятки тысяч гривен), то велика вероятность, что Вы н захотите расставаться с ними, а будете добросовестно выполнять условия договора, пусть и не справедливые.
теги: договор ревардинга, ревардинг
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