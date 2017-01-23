Налог на недвижимость: обзор судебной практики по обжалованию

В 2015 году по инициативе Государственной фискальной службы Украины были внесены изменения в Налоговый кодекс, а именно в статью 266, которая регламентирует порядок обложения физических и юридических лиц налогом на недвижимость.

Так как в 2015 году действовало право органов местного самоуправления устанавливать льготы в налогообложении, касательно оплаты местных налогов, действие указанного изменения в Налоговом кодексе отразилось на плательщиках несущественно.

Однако уже в 2016 году указанная статья претерпела очередные изменения и, начиная с 2016 года, органы местной власти фактически лишились возможности вводить льготы и как следствие, плательщики начали все чаще получать налоговые уведомления-решения, которыми им начисляются существенные суммы налога на недвижимость.

С момента начала взимания налога прошло достаточное количество времени, и соответственно сложилась определенная судебная практика, которую мы предлагаем Вам проанализировать.

В данной статье мы рассмотрим примеры реальных решений судов апелляционной и кассационной инстанций, которые отменяли налоговые уведомления-решения, которыми начислялся налог на недвижимость.

Как уже известно, налог на недвижимость относиться к местным налогам, то есть все ключевые моменты уплаты данного налога, например, ставку сбора, срок и порядок его уплаты, и другие, определяются органом местного самоуправления. Именно это и дает возможность обжаловать налоговое уведомление-решение по причине нарушения порядка принятие решения органом местного самоуправления.

С иском о признании противоправным и отмене налогового уведомления-решения в суд обратилось ПАО «Веско» (дело № 2а/243/20/2015). В обосновании исковых требований налогоплательщик указывал, что решение Андреевского сельского совета Славянского района приято с нарушениями процедуры его принятия и его обнародованием, и поэтому данное решение подлежит отмене, и соответственно подлежат отмене и налоговые уведомления-решения, которые рассчитывались в соответствии с таким решением. В удовлетворении данного иска было отказано. В дальнейшем, суд апелляционной инстанции удовлетворил требования истца, и признал решение Андреевского сельского совета Славянского района таким, которое не соответствует нормам действующего законодательства и подлежит отмене. Эту же позицию поддержал и Высший административный суд Украины, и оставил решение апелляционного суда без изменений, что позволило отменить налоговое уведомление-решение.

(Более детально с этим решением Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке — http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57672892).

Нередки случаи, когда в налоговых уведомлениях-решениях контролирующий орган допускает ошибки при определении суммы налогового обязательства, применяя некорректные ставки налога.

Высший апелляционный суд Украины уже рассматривал определенное количество дел с подобной фабулой и принимал решения в пользу плательщиков налогов.

В качестве примера отмены налогового уведомления-решения из-за нарушения контролирующим органом расчета налогового обязательства приводим решение ВАСУ от 04.10.2016 г. по делу № 808/8442/15.

Ознакомиться с полным текстом судебного решения Вы можете, перейдя по данной ссылке — http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61821906.

Суды также отменяют налоговые уведомления-решения в связи с тем, что сума налога была рассчитана на основе решения органа местного самоуправления до того момента, когда оно должно применяться, то есть до наступления следующего бюджетного периода.

В качестве примера приводим дело № 822/1550/16 от 22.11.2016 года, в котором данное основание и стало причиной для отмены уведомления-решения. В полном объеме с текстом решения можно ознакомиться по данной ссылке — http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62980108.

К аналогичным выводам пришел и Киевский апелляционный административный суд Украины, который установил то, что обязательство по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка за 2015 год являются преждевременным и неправомерным (дело № 823/1044/16 ссылка для ознакомления — http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63225600).